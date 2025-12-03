เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 M

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 6/15 M ที่ขับเคลื่อนด้วย AC พร้อมปั๊มตามแนวแกน 3 ลูกสูบ เครื่องจักรขนาดกะทัดรัด เชื่อถือได้ พร้อมประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงและประหยัดพลังงานสำหรับการใช้งานประจำวัน

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 6/15 M แบบเคลื่อนย้ายได้ มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ และอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่มากมายสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกได้มาตรฐาน คุณลักษณะการระบายแรงดันอัตโนมัติจะช่วยยืดอายุการใช้งาน ให้แก่เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น ในขณะที่ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง EASY!Force ช่วยซับแรงดันสูง ซึ่งจะช่วยลดแรงยึดไกและตัวปืน ให้อยู่ในระดับ 0 และ ข้อต่อปลดเร็ว EASY!Lock ช่วยให้จัดการได้เร็วกว่าข้อต่อสกรูทั่วไปถึง 5 เท่า โดยไม่ลดทอนความทนทานหรืออายุการใช้งาน เครื่องนี้เหมาะสำหรับการทำงานในแนวตั้งหรือแนวนอน จึงให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานอย่างมาก ปั๊มตามแนวแกน 3 ลูกสูบที่ทนทานพร้อมหัวถังทองเหลืองช่วยเพิ่มพลังทำความสะอาดและประหยัดพลังงานได้ประมาณ 20% มีตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดเก็บและจัดเก็บอุปกรณ์เสริม เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับการขนส่ง และการออกแบบเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อบริการอย่างมาก ผสานแนวคิดที่ซับซ้อนของ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 6/15 M

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 M: อุปกรณ์คุณภาพสูง
อุปกรณ์คุณภาพสูง
การลดแรงดันอัตโนมัติช่วยยืนอายุของระบบไฮดรอลิก มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ขั้ว ระบายความร้อนด้วยอากาศกำลังสูง ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 M: การทำงานที่ยืดหยุ่น
การทำงานที่ยืดหยุ่น
ออกแบบมาเพื่อการทำงานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำความสม่ำเสมอขั้นสุดขณะใช้งานในแนวนอนเพราะล้อไม่ได้สัมผัสกับพื้น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 M: โดดเด่นเรื่องความคล่องตัว
โดดเด่นเรื่องความคล่องตัว
มือจับแบบกดสามารถหดกลับได้ เพียงแค่กดปุ่มช่วยเพิ่มความกะทัดรัดของเครื่องและลดขนาดพื้นที่จัดเก็บ เก็บในรถได้สบาย การจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการลดเวลาการตั้งค่า
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
  • ตัวจับยึดสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์
  • EASY! Lock TR20 สามารถเก็บอุปกรณ์หัวฉีดไว้กับตัวเครื่องได้โดยตรง
  • ช่องใส่หัวฉีดสำหรับหัวฉีดแบบหมุน
บำรุงรักษาง่าย
  • เข้าถึงหัวสูบได้ง่ายเมื่อเปิดบริเวณส่วนล่างของเครื่อง
  • เข้าถึงกล่องไฟฟ้าได้ง่ายด้วยการถอดฝาครอบออกง่าย
  • ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ
มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
  • EASY! ปืนแรงดันสูงที่ควบคุมได้ง่ายดาย ออกแรงน้อย
  • ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • พัฒนาขึ้นใหม่ 3 แกนลูกสูบปั๊มที่ลดการไหลและแรงดันสูญเสียอย่างมาก
  • ประสิทธิภาพการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น 20% และประหยัดพลังงาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 560
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 150 / 15
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 225 / 22.5
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 3.1
สายไฟ (ม.) 5
ทางน้ำเข้า 3/4″
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 28.571
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 32
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 400 x 455 x 700

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
  • ก้านฉีด: 840 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: คุณภาพระดับดีเยี่ยม
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 M
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 M
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 M
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 M
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 M

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ผู้ให้บริการดูแลรักษาอาคารและหน่วยงานเทศบาล
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด