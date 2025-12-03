เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 M
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 6/15 M ที่ขับเคลื่อนด้วย AC พร้อมปั๊มตามแนวแกน 3 ลูกสูบ เครื่องจักรขนาดกะทัดรัด เชื่อถือได้ พร้อมประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงและประหยัดพลังงานสำหรับการใช้งานประจำวัน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 6/15 M แบบเคลื่อนย้ายได้ มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ และอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่มากมายสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกได้มาตรฐาน คุณลักษณะการระบายแรงดันอัตโนมัติจะช่วยยืดอายุการใช้งาน ให้แก่เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น ในขณะที่ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง EASY!Force ช่วยซับแรงดันสูง ซึ่งจะช่วยลดแรงยึดไกและตัวปืน ให้อยู่ในระดับ 0 และ ข้อต่อปลดเร็ว EASY!Lock ช่วยให้จัดการได้เร็วกว่าข้อต่อสกรูทั่วไปถึง 5 เท่า โดยไม่ลดทอนความทนทานหรืออายุการใช้งาน เครื่องนี้เหมาะสำหรับการทำงานในแนวตั้งหรือแนวนอน จึงให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานอย่างมาก ปั๊มตามแนวแกน 3 ลูกสูบที่ทนทานพร้อมหัวถังทองเหลืองช่วยเพิ่มพลังทำความสะอาดและประหยัดพลังงานได้ประมาณ 20% มีตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดเก็บและจัดเก็บอุปกรณ์เสริม เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับการขนส่ง และการออกแบบเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อบริการอย่างมาก ผสานแนวคิดที่ซับซ้อนของ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 6/15 M
คุณสมบัติและจุดเด่น
อุปกรณ์คุณภาพสูงการลดแรงดันอัตโนมัติช่วยยืนอายุของระบบไฮดรอลิก มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ขั้ว ระบายความร้อนด้วยอากาศกำลังสูง ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง
การทำงานที่ยืดหยุ่นออกแบบมาเพื่อการทำงานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำความสม่ำเสมอขั้นสุดขณะใช้งานในแนวนอนเพราะล้อไม่ได้สัมผัสกับพื้น
โดดเด่นเรื่องความคล่องตัวมือจับแบบกดสามารถหดกลับได้ เพียงแค่กดปุ่มช่วยเพิ่มความกะทัดรัดของเครื่องและลดขนาดพื้นที่จัดเก็บ เก็บในรถได้สบาย การจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการลดเวลาการตั้งค่า
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
- ตัวจับยึดสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์
- EASY! Lock TR20 สามารถเก็บอุปกรณ์หัวฉีดไว้กับตัวเครื่องได้โดยตรง
- ช่องใส่หัวฉีดสำหรับหัวฉีดแบบหมุน
บำรุงรักษาง่าย
- เข้าถึงหัวสูบได้ง่ายเมื่อเปิดบริเวณส่วนล่างของเครื่อง
- เข้าถึงกล่องไฟฟ้าได้ง่ายด้วยการถอดฝาครอบออกง่าย
- ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ
มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
- EASY! ปืนแรงดันสูงที่ควบคุมได้ง่ายดาย ออกแรงน้อย
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- พัฒนาขึ้นใหม่ 3 แกนลูกสูบปั๊มที่ลดการไหลและแรงดันสูญเสียอย่างมาก
- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น 20% และประหยัดพลังงาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|560
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|150 / 15
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|225 / 22.5
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|3.1
|สายไฟ (ม.)
|5
|ทางน้ำเข้า
|3/4″
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|28.571
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|32
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
- ก้านฉีด: 840 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: คุณภาพระดับดีเยี่ยม
- การปิดสวิตช์แรงดัน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ผู้ให้บริการดูแลรักษาอาคารและหน่วยงานเทศบาล