เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/11-4 Classic

HD 7/11-4 Classic เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น ให้อัตราการไหลผ่านของน้ำที่ 700 ลิตร/ชม. และลูกสูบเซรามิกเพื่อความทนทาน

HD 7/11-4 Classic เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น HD 7/11-4 Classic เป็นเครื่องฉีดน้ำรุ่นพื้นฐานแบบหนึ่งเฟสของกลุ่มผลิตภัณฑ์ HD Classic ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย มีน้ำหนักเบาอย่างมาก เหมาะสำหรับการทำงานกับไฟ AC และสามารถทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสบายด้วยอัตราการไหลของน้ำที่ระดับ 700 ลิตร/ชม. ชิ้นส่วนภายในของเครื่องมีคุณภาพสูง เช่น ลูกสูบเซรามิกและเทคโนโลยีการปิดผนึกที่ล้ำสมัย จึงรับประกันได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานของผลิตภัณฑ์ แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บหัวฉีด ก้านฉีด ปืนฉีด และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ อย่างเพียงพอ และคุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องรุ่นนี้ก็คือการซ่อมบำรุงที่ง่ายดาย: ชิ้นส่วนสำคัญทุกชิ้นสามารถดูแลรักษาได้โดยง่าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/11-4 Classic: ทนทานและแข็งแรง
ทนทานและแข็งแรง
เพลาข้อเหวี่ยงขนาดใหญ่พิเศษและก้านสูบพร้อมตลับลูกปืนที่แข็งแรงทนทาน ลูกสูบเซรามิกช่วยลดการสึกหรอ บรรจุภัณฑ์ปิดผนึกประสิทธิภาพสูงเพื่อระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/11-4 Classic: บำรุงรักษาง่ายเป็นพิเศษ
บำรุงรักษาง่ายเป็นพิเศษ
ฝาครอบอุปกรณ์เปิดออกได้กว้างเพื่อให้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ได้ง่าย ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่เพื่อการปกป้องปั๊มระดับสูงสุด ที่เก็บหัวฉีดในตัว
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/11-4 Classic: ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น
หัวฉีดพ่นทรงแบนที่เปี่ยมพลังและได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วของคาร์เชอร์: แรงปะทะมากกว่าหัวฉีดแบบเดิมถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและกำจัดสิ่งสกปรกอย่างทั่วถึง
เคลื่อนย้ายได้ง่ายและดี
  • ล้อเลื่อนขนาดใหญ่และมือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งาน ช่วยให้มั่นใจเมื่อบังคับเลี้ยวและควบคุมง่าย
  • มือจับสำหรับเข็นพับได้ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 520 - 700
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 70 - 110 / 7 - 11
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 150
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 2.9
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 51.6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 59.6
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 709 x 469 x 1000

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 250 บาร์
  • ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 850 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • ระบบป้องกันสายฉีดบิดงอ
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงพร้อมลูกสูบแบบเซรามิก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/11-4 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/11-4 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/11-4 Classic

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดยานพาหนะ
  • การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
  • การทำความสะอาดศูนย์บริการ
  • การทำความสะอาดสถานีบริการ
  • การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด