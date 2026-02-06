เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/11--4 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นที่แข็งแรงและหลากหลาย มาพร้อมโครงเหล็ก มอเตอร์แบบ Induction 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ และปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่มีฝาสูบทองเหลือง เพื่อการทำงานที่ยาวนานและการบำรุงรักษาที่น้อยลง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น HD 7/11-4 M Classic จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Classic ของ Kärcher ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูง และใช้งานได้หลากหลาย เครื่องฉีดน้ำที่ออกแบบมาสำหรับงานทำความสะอาดระดับกลาง เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดที่หลากหลาย เช่น ทำความสะอาดยานพาหนะ โรงงานผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวและการใช้งานในเขตเทศบาล ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลืองและฟังก์ชันดูดน้ำ สามารถทำงานร่วมกับน้ำเข้าที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C และยังปรับปริมาณการไหลของน้ำและแรงดันการใช้งานได้อีกด้วย มอเตอร์แบบ Induction 4 Pole ความเร็วรอบต่ำช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม และยังมีตัวกรองน้ำในตัวเพื่อป้องกันความเสียหายของปั๊ม ช่วยให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่าย ด้วยส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด พร้อมระบบเกลียวแบบ EASY!Lock ที่ช่วยให้เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ทำให้ HD 7/11-4 M Classic เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกสถานการณ์
คุณสมบัติและจุดเด่น
มอเตอร์ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำความเร็วรอบมอเตอร์ที่ลดลงช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ยาวนาน การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ที่ต่ำมาก
ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลืองอายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้ที่ตัวปั๊ม รองรับฟังก์ชันดูดน้ำและใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C
การบำรุงรักษาง่ายสามารถเข้าถึงส่วนประกอบสำคัญได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน ตรวจสอบระดับและคุณภาพของน้ำมันได้ง่ายด้วยกระจกตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น ตัวกรองน้ำในตัวสามารถถอดและทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
- พร้อมพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานได้จริงสำหรับหัวฉีดและชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- ช่วยให้จัดเก็บสายฉีดแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย
- พร้อมตะขอสำหรับจัดเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมแบบ Classic พร้อมระบบ EASY!Lock
- อุปกรณ์เสริมแข็งแรงและทนทาน
- ติดตั้งและเก็บเครื่องได้รวดเร็ว พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้ง่าย
- ใช้งานง่ายและตอบสนองการใช้งานได้อย่างดี
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|216 / 244
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|450 - 700
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
|50 - 110
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|150
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|2.9
|สายไฟ (ม.)
|5
|ขนาดของหัวฉีด
|050
|ทางน้ำเข้า
|1″
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|51.6
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|64.62
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
- ก้านฉีด: 840 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
- การปิดสวิตช์แรงดัน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดยานพาหนะด้วยแรงดันสูง
- สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวและอาคารได้
- การทำความสะอาดเครื่องจักรการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมสี, การผลิตอาหาร หรือภาคการผลิต
- การทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยแรงดันสูง เช่น การก่อสร้าง, การเกษตร และงานเทศบาล
- การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานสาธารณะ, ทางเดินรถ, น้ำพุ หรือที่จอดรถ