เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/20--4 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่แข็งแรงและใช้งานได้หลากหลาย มาพร้อมโครงเหล็ก มอเตอร์แบบ 4 โพลความเร็วรอบต่ำ และปั๊มข้อเหวี่ยงหัวทองเหลือง เพื่อการใช้งานต่อเนื่องที่ยาวนานและต้องการการบำรุงรักษาที่น้อย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น HD 9/20-4 M Classic จากตระกูล Classic ของ Kärcher ใช้งานง่าย ด้วยการออกแบบที่แข็งแรงทนทาน ส่วนประกอบคุณภาพสูงและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เครื่องระดับกลางรุ่นนี้เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดหลากหลายประเภท เช่น การล้างรถยนต์ โรงงานผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงการทำความสะอาดผนังอาคารและงานในภาคเทศบาล ปั๊มข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมหัวทองเหลืองและฟังก์ชันดูดน้ำ รองรับการทำงานกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 องศาเซลเซียส และยังมีตัวเลือกสำหรับปรับปริมาณน้ำและแรงดันน้ำในการทำงาน ความเร็วต่ำของมอเตอร์แบบ 4 Pole ยังช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยตัวกรองน้ำในตัว ทุกส่วนประกอบสำคัญสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อน แนวคิดอัจฉริยะของ HD 9/20-4 M Classic ยังมาพร้อมที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบอย่างรอบคอบ พร้อมระบบ EASY!Lock ที่ช่วยให้เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย
คุณสมบัติและจุดเด่น
มอเตอร์ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำความเร็วรอบมอเตอร์ที่ลดลงช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ยาวนาน การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ที่ต่ำมาก
ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลืองอายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้ที่ตัวปั๊ม รองรับฟังก์ชันดูดน้ำและใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C
การบำรุงรักษาง่ายสามารถเข้าถึงส่วนประกอบสำคัญได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน ตรวจสอบระดับและคุณภาพของน้ำมันได้ง่ายด้วยกระจกตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น ตัวกรองน้ำในตัวสามารถถอดและทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
- พร้อมพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานได้จริงสำหรับหัวฉีดและชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- ช่วยให้จัดเก็บสายฉีดแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย
- พร้อมตะขอสำหรับจัดเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมแบบ Classic พร้อมระบบ EASY!Lock
- อุปกรณ์เสริมแข็งแรงและทนทาน
- ติดตั้งและเก็บเครื่องได้รวดเร็ว พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้ง่าย
- ใช้งานง่ายและตอบสนองการใช้งานได้อย่างดี
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|376 / 424
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|500 - 900
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
|70 - 200
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|240
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|6.5
|สายไฟ (ม.)
|5
|ขนาดของหัวฉีด
|047
|ทางน้ำเข้า
|1″
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|56.98
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|70
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
- ก้านฉีด: 840 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
- การปิดสวิตช์แรงดัน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดยานพาหนะด้วยแรงดันสูง
- สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวและอาคารได้
- การทำความสะอาดเครื่องจักรการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมสี, การผลิตอาหาร หรือภาคการผลิต
- การทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยแรงดันสูง เช่น การก่อสร้าง, การเกษตร และงานเทศบาล
- การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานสาธารณะ, ทางเดินรถ, น้ำพุ หรือที่จอดรถ