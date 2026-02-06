เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/20--4 Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่แข็งแรงและใช้งานได้หลากหลาย มาพร้อมโครงเหล็ก มอเตอร์แบบ 4 โพลความเร็วรอบต่ำ และปั๊มข้อเหวี่ยงหัวทองเหลือง เพื่อการใช้งานต่อเนื่องที่ยาวนานและต้องการการบำรุงรักษาที่น้อย

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น HD 9/20-4 M Classic จากตระกูล Classic ของ Kärcher ใช้งานง่าย ด้วยการออกแบบที่แข็งแรงทนทาน ส่วนประกอบคุณภาพสูงและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เครื่องระดับกลางรุ่นนี้เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดหลากหลายประเภท เช่น การล้างรถยนต์ โรงงานผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงการทำความสะอาดผนังอาคารและงานในภาคเทศบาล ปั๊มข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมหัวทองเหลืองและฟังก์ชันดูดน้ำ รองรับการทำงานกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 องศาเซลเซียส และยังมีตัวเลือกสำหรับปรับปริมาณน้ำและแรงดันน้ำในการทำงาน ความเร็วต่ำของมอเตอร์แบบ 4 Pole ยังช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยตัวกรองน้ำในตัว ทุกส่วนประกอบสำคัญสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อน แนวคิดอัจฉริยะของ HD 9/20-4 M Classic ยังมาพร้อมที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบอย่างรอบคอบ พร้อมระบบ EASY!Lock ที่ช่วยให้เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/20--4 Classic: มอเตอร์ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ
มอเตอร์ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ
ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ลดลงช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ยาวนาน การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ที่ต่ำมาก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/20--4 Classic: ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลือง
ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลือง
อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้ที่ตัวปั๊ม รองรับฟังก์ชันดูดน้ำและใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/20--4 Classic: การบำรุงรักษาง่าย
การบำรุงรักษาง่าย
สามารถเข้าถึงส่วนประกอบสำคัญได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน ตรวจสอบระดับและคุณภาพของน้ำมันได้ง่ายด้วยกระจกตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น ตัวกรองน้ำในตัวสามารถถอดและทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
  • พร้อมพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานได้จริงสำหรับหัวฉีดและชิ้นส่วนขนาดเล็ก
  • ช่วยให้จัดเก็บสายฉีดแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย
  • พร้อมตะขอสำหรับจัดเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมแบบ Classic พร้อมระบบ EASY!Lock
  • อุปกรณ์เสริมแข็งแรงและทนทาน
  • ติดตั้งและเก็บเครื่องได้รวดเร็ว พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้ง่าย
  • ใช้งานง่ายและตอบสนองการใช้งานได้อย่างดี
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 376 / 424
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500 - 900
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์) 70 - 200
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 240
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 6.5
สายไฟ (ม.) 5
ขนาดของหัวฉีด 047
ทางน้ำเข้า 1″
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 56.98
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 70
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
  • ก้านฉีด: 840 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/20--4 Classic
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดยานพาหนะด้วยแรงดันสูง
  • สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวและอาคารได้
  • การทำความสะอาดเครื่องจักรการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมสี, การผลิตอาหาร หรือภาคการผลิต
  • การทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยแรงดันสูง เช่น การก่อสร้าง, การเกษตร และงานเทศบาล
  • การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานสาธารณะ, ทางเดินรถ, น้ำพุ หรือที่จอดรถ
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด