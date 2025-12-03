เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/11 P
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 5/11 P ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และเคลื่อนย้ายได้คล่องตัว รายละเอียดของอุปกรณ์: หูหิ้ว ฝาสูบทองเหลือง และระบบระบายแรงดันอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 5/11 P น่าใช้ด้วยโครงสร้างขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา โดดเด่นที่ความคล่องตัว ตัวเครื่องมีปั๊มตามแนวแกน 3 ลูกสูบวางใจได้กับฝาสูบทองเหลือง เสริมหูหิ้วช่วยให้สามารถบรรทุกและขนย้ายเครื่องได้สะดวกยิ่งขึ้น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็นที่เหมาะสำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริงประกอบด้วยช่องเก็บหัวฉีด ข้อต่อเกลียว (M18x1.5) สำหรับเครื่องทำความสะอาดพื้นผิว และแผ่นยางรัดสำหรับยึดสายท่อแรงดันสูงให้แน่นหนา ระบบระบายแรงดันอัตโนมัติ จุดเด่นของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 5/11 P นี้ ให้การปกป้องและยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบต่างๆ จึงลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาลง ช่วยให้การระบายลมออกจากการดูดจากปืนฉีดแรงดันสูงมีปริมาณลดลง จึงทำงานได้อย่างสะดวกสบายมือ มือจับเข็นสามารถยืดได้ ช่วยลดเวลาในการจัดเก็บและการขนย้าย รวมทั้งประหยัดพื้นที่จัดเก็บด้วย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lockในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
เคลื่อนย้ายได้ง่ายและดีหูหิ้วในตัวที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ช่วยให้สามารถยกขึ้นยานพาหนะได้ง่ายและสะดวกต่อการขนย้าย ดีไซน์กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
ความยืดหยุ่นใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ตำแหน่งจัดเก็บแยกส่วนจากตำแหน่งขนย้ายสำหรับชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น อุปกรณ์ทรงตัวได้ดีเยี่ยมเมื่อใช้งานในแนวนอน
คุณภาพ
- ระบบลดแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องทุกชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน
- ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม
- ข้อต่อเกลียว (M 18 × 1.5) เพื่อการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่ตัวเครื่องโดยตรง
- ช่องเก็บหัวฉีดแบบแยกส่วนสำหรับสามหัวฉีดและหัวฉีดแบบหมุน
- แถบรัดยางสำหรับยึดสายฉีดน้ำแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|490
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|110 / 11
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|160 / 16
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|2.2
|สายไฟ (ม.)
|5
|ทางน้ำเข้า
|3/4″
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|20.6
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|22.8
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 250 บาร์
- ก้านฉีด: 840 มม.
อุปกรณ์
- การปิดสวิตช์แรงดัน
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
- การทำความสะอาดพื้นและผนัง
- พื้นที่ภายนอก
- ยานพาหนะ
- อุปกรณ์และเครื่องมือ