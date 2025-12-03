เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/11 P

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 5/11 P ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และเคลื่อนย้ายได้คล่องตัว รายละเอียดของอุปกรณ์: หูหิ้ว ฝาสูบทองเหลือง และระบบระบายแรงดันอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 5/11 P น่าใช้ด้วยโครงสร้างขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา โดดเด่นที่ความคล่องตัว ตัวเครื่องมีปั๊มตามแนวแกน 3 ลูกสูบวางใจได้กับฝาสูบทองเหลือง เสริมหูหิ้วช่วยให้สามารถบรรทุกและขนย้ายเครื่องได้สะดวกยิ่งขึ้น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็นที่เหมาะสำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริงประกอบด้วยช่องเก็บหัวฉีด ข้อต่อเกลียว (M18x1.5) สำหรับเครื่องทำความสะอาดพื้นผิว และแผ่นยางรัดสำหรับยึดสายท่อแรงดันสูงให้แน่นหนา ระบบระบายแรงดันอัตโนมัติ จุดเด่นของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 5/11 P นี้ ให้การปกป้องและยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบต่างๆ จึงลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาลง ช่วยให้การระบายลมออกจากการดูดจากปืนฉีดแรงดันสูงมีปริมาณลดลง จึงทำงานได้อย่างสะดวกสบายมือ มือจับเข็นสามารถยืดได้ ช่วยลดเวลาในการจัดเก็บและการขนย้าย รวมทั้งประหยัดพื้นที่จัดเก็บด้วย

คุณสมบัติและจุดเด่น
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
เคลื่อนย้ายได้ง่ายและดี
หูหิ้วในตัวที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ช่วยให้สามารถยกขึ้นยานพาหนะได้ง่ายและสะดวกต่อการขนย้าย ดีไซน์กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
ความยืดหยุ่น
ใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ตำแหน่งจัดเก็บแยกส่วนจากตำแหน่งขนย้ายสำหรับชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น อุปกรณ์ทรงตัวได้ดีเยี่ยมเมื่อใช้งานในแนวนอน
คุณภาพ
  • ระบบลดแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องทุกชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน
  • ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม
  • ข้อต่อเกลียว (M 18 × 1.5) เพื่อการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่ตัวเครื่องโดยตรง
  • ช่องเก็บหัวฉีดแบบแยกส่วนสำหรับสามหัวฉีดและหัวฉีดแบบหมุน
  • แถบรัดยางสำหรับยึดสายฉีดน้ำแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 490
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 110 / 11
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 160 / 16
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 2.2
สายไฟ (ม.) 5
ทางน้ำเข้า 3/4″
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 20.6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 22.8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 351 x 312 x 904

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 250 บาร์
  • ก้านฉีด: 840 มม.

อุปกรณ์

  • การปิดสวิตช์แรงดัน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/11 P
รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
  • การทำความสะอาดพื้นและผนัง
  • พื้นที่ภายนอก
  • ยานพาหนะ
  • อุปกรณ์และเครื่องมือ
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด