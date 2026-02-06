เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/15-4 Cage Food

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 10/15-4 Cage Food พร้อมแรงดันใช้งาน 150 บาร์ ทุกส่วนที่สัมผัสกับน้ำรับรองได้ว่าปลอดภัยย ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 10/15-4 Cage Food ต้านทานความร้อนที่ 85 °C จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเชิงพาณิชย์ โครงทนทานทำจากสแตนเลส ท่อแรงดันและล้อทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดรอย ทุกส่วนที่สัมผัสกับน้ำเป็นอาหารที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นในห้องครัว ห้องเย็น หรือคลังสินค้า: เครื่องสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสร้างความประทับใจด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปืนไกปืน EASY!Force HD ช่วยซับแรงดันสูง ซึ่งจะช่วยลดแรงยึดไกและตัวปืน ให้อยู่ในระดับ 0 และทำให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายเป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์ยึดแบบปลดล้อคเร็ว EASY!Lock ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร สามารถติดตั้งและถอดประกอบได้ในเวลาไม่นาน เร็วกว่าข้อต่อเกลียวทั่วไปถึง 5 เท่า แม้ว่าจะมีความทนทานและแข็งแกร่งพอๆ กัน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/15-4 Cage Food: ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะที่เข้มงวดที่สุด
แผงสเตนเลสสตีลกันสนิม ทุกชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสกับน้ำทำจากทองเหลืองเกรดพิเศษที่สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/15-4 Cage Food: การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ปั๊มแรงดันสูงรองรับอุณหภูมิน้ำที่ไหลเข้าได้ถึง 85°C น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีน RM 734 ที่ได้รับการรับรอง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/15-4 Cage Food: ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะ
ไม่เป็นรอย เคลื่อนย้ายสะดวก สายฉีด food grade ที่ไม่เป็นรอย
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
  • ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
  • ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 440 - 990
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 85
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 20 - 145 / 2 - 14.5
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 175 / 17.5
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 6.4
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 78.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 86.8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 650 x 521 x 1100

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Food
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: รุ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 400 บาร์
  • ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • ระบบ Servo Control

อุปกรณ์

  • ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: 5 ลิตร
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • โครงสร้างแบบท่อที่ปิดสนิทพร้อมด้วยจุดต่อพ่วงในตัวสำหรับการบรรทุกของเครน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/15-4 Cage Food
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด