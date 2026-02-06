เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/15-4 Cage Food
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 10/15-4 Cage Food พร้อมแรงดันใช้งาน 150 บาร์ ทุกส่วนที่สัมผัสกับน้ำรับรองได้ว่าปลอดภัยย ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 10/15-4 Cage Food ต้านทานความร้อนที่ 85 °C จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเชิงพาณิชย์ โครงทนทานทำจากสแตนเลส ท่อแรงดันและล้อทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดรอย ทุกส่วนที่สัมผัสกับน้ำเป็นอาหารที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นในห้องครัว ห้องเย็น หรือคลังสินค้า: เครื่องสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสร้างความประทับใจด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปืนไกปืน EASY!Force HD ช่วยซับแรงดันสูง ซึ่งจะช่วยลดแรงยึดไกและตัวปืน ให้อยู่ในระดับ 0 และทำให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายเป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์ยึดแบบปลดล้อคเร็ว EASY!Lock ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร สามารถติดตั้งและถอดประกอบได้ในเวลาไม่นาน เร็วกว่าข้อต่อเกลียวทั่วไปถึง 5 เท่า แม้ว่าจะมีความทนทานและแข็งแกร่งพอๆ กัน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะที่เข้มงวดที่สุดแผงสเตนเลสสตีลกันสนิม ทุกชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสกับน้ำทำจากทองเหลืองเกรดพิเศษที่สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมปั๊มแรงดันสูงรองรับอุณหภูมิน้ำที่ไหลเข้าได้ถึง 85°C น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีน RM 734 ที่ได้รับการรับรอง
ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะไม่เป็นรอย เคลื่อนย้ายสะดวก สายฉีด food grade ที่ไม่เป็นรอย
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
- ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|440 - 990
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 85
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - 145 / 2 - 14.5
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|175 / 17.5
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|6.4
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|78.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|86.8
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|650 x 521 x 1100
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Food
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: รุ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 400 บาร์
- ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
- ระบบ Servo Control
อุปกรณ์
- ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: 5 ลิตร
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- โครงสร้างแบบท่อที่ปิดสนิทพร้อมด้วยจุดต่อพ่วงในตัวสำหรับการบรรทุกของเครน