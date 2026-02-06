เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/16-4 Cage Ex

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิด และได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในงานพื้นที่อันตรายโดย "คาร์เชอร์" บริษัทผู้ผลิตเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรายใหญ่ที่สุดในโลก

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาทั้งหมดสำหรับหน้างานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด ทั้งตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการทำงานในสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ HD 10/16-4 Cage Ex ได้รับการรับรองแล้วที่อุณหภูมิ class T3 เครื่องนี้ได้รับการรับรองว่ารองรับอุณหภูมิลุกติดไฟได้ถึง200°C HD 10/16-4 Cage Ex เหมาะที่สุดสำหรับใช้งานในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงแบบทั่วไปได้ เช่น สถานีนอกฝั่ง ( แท่นขุดเจาะน้ำมัน )หรือในอุตสาหกรรมสารเคมี เป็นต้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/16-4 Cage Ex: โครงป้องกันเคลือบสีชนิดพิเศษมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า
โครงป้องกันเคลือบสีชนิดพิเศษมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า
โครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงทนทาน จุดพ่วงต่อเครนในตัวสำหรับยกเคลื่อนย้ายด้วยเครน ปกป้องอุปกรณ์จากการชำรุดเสียหาย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/16-4 Cage Ex: ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการระเบิดและก่อให้เกิดประกายไฟ
ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการระเบิดและก่อให้เกิดประกายไฟ
ยางฉนวนไฟฟ้า อุณหภูมิบริเวณพื้นผิวจะต่ำกว่า 200°C เสมอ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/16-4 Cage Ex: เปี่ยมประสิทธิภาพและแข็งแรงทนทาน
เปี่ยมประสิทธิภาพและแข็งแรงทนทาน
มอเตอร์ไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยอากาศความเร็วต่ำแบบ 4 ขั้ว ฝาสูบเสื้อปั๊มแบบทองเหลืองและลูกสูบเซรามิกที่แข็งแรงทนทาน ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงที่วางใจได้และแข็งแรงทนทานของคาร์เชอร์ให้แรงดันในระดับที่เหมาะสม
ความปลอดภัยในการใช้งาน
  • ไส้กรองน้ำสะอาดช่วยปกป้องชิ้นส่วนของอุปกรณ์และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีง่ายๆ
  • ป้องกันไม่ให้ปั๊มทำงานกรณีไม่มีน้ำ
  • ระบบดูดสารทำความสะอาดสำหรับสิ่งสกปรกที่ติดแน่น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 1000
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 50
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 160 / 16
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 220 / 22
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 5.5
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 122.6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 131.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 980 x 720 x 1100

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY! Force ป้องกันการระเบิด
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 400 บาร์
  • ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 1050 มม.
  • ก้านฉีดสเตนเลสสตีลแบบนำไฟฟ้า: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • ก้านฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • Atex Zone พื้นที่อันตราย
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด