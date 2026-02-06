เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/16-4 Cage Ex
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิด และได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในงานพื้นที่อันตรายโดย "คาร์เชอร์" บริษัทผู้ผลิตเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรายใหญ่ที่สุดในโลก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาทั้งหมดสำหรับหน้างานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด ทั้งตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการทำงานในสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ HD 10/16-4 Cage Ex ได้รับการรับรองแล้วที่อุณหภูมิ class T3 เครื่องนี้ได้รับการรับรองว่ารองรับอุณหภูมิลุกติดไฟได้ถึง200°C HD 10/16-4 Cage Ex เหมาะที่สุดสำหรับใช้งานในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงแบบทั่วไปได้ เช่น สถานีนอกฝั่ง ( แท่นขุดเจาะน้ำมัน )หรือในอุตสาหกรรมสารเคมี เป็นต้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
โครงป้องกันเคลือบสีชนิดพิเศษมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงทนทาน จุดพ่วงต่อเครนในตัวสำหรับยกเคลื่อนย้ายด้วยเครน ปกป้องอุปกรณ์จากการชำรุดเสียหาย
ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการระเบิดและก่อให้เกิดประกายไฟยางฉนวนไฟฟ้า อุณหภูมิบริเวณพื้นผิวจะต่ำกว่า 200°C เสมอ
เปี่ยมประสิทธิภาพและแข็งแรงทนทานมอเตอร์ไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยอากาศความเร็วต่ำแบบ 4 ขั้ว ฝาสูบเสื้อปั๊มแบบทองเหลืองและลูกสูบเซรามิกที่แข็งแรงทนทาน ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงที่วางใจได้และแข็งแรงทนทานของคาร์เชอร์ให้แรงดันในระดับที่เหมาะสม
ความปลอดภัยในการใช้งาน
- ไส้กรองน้ำสะอาดช่วยปกป้องชิ้นส่วนของอุปกรณ์และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีง่ายๆ
- ป้องกันไม่ให้ปั๊มทำงานกรณีไม่มีน้ำ
- ระบบดูดสารทำความสะอาดสำหรับสิ่งสกปรกที่ติดแน่น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|1000
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|50
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|160 / 16
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|220 / 22
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|5.5
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|122.6
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|131.2
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|980 x 720 x 1100
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY! Force ป้องกันการระเบิด
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 400 บาร์
- ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 1050 มม.
- ก้านฉีดสเตนเลสสตีลแบบนำไฟฟ้า: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
- ก้านฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- Atex Zone พื้นที่อันตราย