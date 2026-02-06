เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/10 CXF
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นสำหรับการใช้งานประจำวันเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยขนาดกะทัดรัด โครงสร้างแข็งแรงทนทาน และความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสูง ทำให้เครื่องมือนี้สร้างชื่อเสียงให้กับรุ่นขนาดเล็กเป็นอย่างมาก รอกม้วนสายท่อแรงดันที่รองรับทั้งสองด้านช่วยให้เก็บสายท่อแรงดันได้อย่างเป็นระเบียบ สายท่อมีความยาวหลายเมตรทำให้สามารถทำงานได้รัศมีกว้าง
HD 7/10 CXF ทรงตั้งให้ความคล่องตัว ความกะทัดรัดที่น่าประทับใจ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ด้วยสายท่อยาว 15 เมตรกับรอกม้วนสาย มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานหนัก และปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ กล่าวได้ว่า 7/10 CXF สร้างมาเพื่อรองรับการทำงานอย่างแท้จริง ตัวเครื่องมีคุณสมบัติที่คุ้นเคยของคาร์เชอร์ เช่น ฝาครอบพลาสติกกันสะเทือนแบบเต็มที่ช่วยปกป้องปั๊มแรงดันสูงไม่ให้ชำรุดเสียหายและสกปรก และคุณสมบัติเด่นอื่นๆ เช่น ช่องเก็บสายไฟ (พร้อมตัวล็อคปลั๊ก) และช่องเก็บหัวฉีดที่จัดวางอย่างเหมาะเจาะที่ด้านหลังของตัวเครื่อง เครื่องฉีดน้ำรุ่นนี้มาพร้อมกับหัวฉีดสามทางที่ทำให้สามารถปรับหัวฉีดน้ำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยสามารถเลือกได้ระหว่างหัวฉีดแบบเส้นตรง หัวฉีดแบบใบพัดแรงดันสูง (25°) และหัวฉีดแบบใบพัดแรงดันต่ำ หัวฉีดแบบใบพัดแรงดันต่ำ (40°) จะใช้ในการจ่ายสารทำความสะอาด วาล์ววัดปริมาณสารทำความสะอาดทำให้สามารถผสมสารทำความสะอาดเข้ากับหัวฉีดแรงดันสูงได้อย่างต่อเนื่อง ถังน้ำมันหล่อลื่นขนาดใหญ่ (ซึ่งมีความสำคัญมากเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจะได้รับการหล่อลื่นอย่างเพียงพอเสมอ) สามารถตรวจเช็คได้ง่ายจากด้านนอกโดยการตรวจเช็คผ่านทางช่องกระจกเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบมีลูกสูบเซรามิกและฝาสูบทองเหลือง ช่วยการันตีว่าเครื่องจะมีอายุการใช้งานยาวนานและมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดปกติต่ำ คุณสมบัติพิเศษของปั๊มที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้คือทั้งช่องน้ำเข้าและช่องจ่ายน้ำแรงดันสูงผลิตจากทองเหลือง ซึ่งทำให้ทนต่อการแตกร้าวและการกัดกร่อนได้สูงมาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
- ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะ
- ที่ม้วนเก็บสายฉีดในตัวพร้อมสายฉีดเกรดสำหรับใช้กับอาหารและล้อสีเทาแข็งแรงทนทาน
- รองรับอุณหภูมิน้ำไหลเข้าได้ถึง 80°C
- ล้อสีเทาความทนทานต่อการเสียดสีสูง
ระบบสารทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบดูดสารทำความสะอาดสำหรับสิ่งสกปรกที่ติดแน่น
- สามารถใช้ระบบโฟมแรงดันสูง "Inno Foam Set" ได้ถ้าต้องการ
ระบบ Servo Control
- การทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนบนพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|250 - 700
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|80
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|10 - 100 / 1 - 10
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|120 / 12
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|3
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|36.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|39.026
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|360 x 400 x 925
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Food
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 15 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: รุ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
- ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 840 มม.
- ระบบ Servo Control
อุปกรณ์
- โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
- ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: การดูด
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- แรงดันและการควบคุมการไหลของน้ำที่ปรับได้อย่างอิสระและต่อเนื่อง
