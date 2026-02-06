เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/16-4 Cage Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 7/16-4 Cage Classic ที่ทนทาน: เครื่องระดับเริ่มต้น 3 เฟสสร้างความประทับใจด้วยช่วงเวลาการบริการที่ยาวนาน เวลาทำความสะอาดสั้น และอายุการใช้งานยาวนาน

เครื่องไฟ 3 เฟส เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 7/16-4 Cage Classic มาพร้อมมอเตอร์ 4 ขั้ว ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องและสมบุกสมบัน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ทนทานมีโครงสร้างโครงที่แข็งแรง ซึ่งรับประกันการปกป้องสูงสุดของเครื่อง ค่าภายในยังรู้วิธีสร้างความประทับใจด้วยความทนทาน ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานมาก เช่น ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงอันทรงพลังติดตั้งลูกสูบเซรามิก เครื่องยังมีจุดแข็งในด้านการบำรุงรักษาและการบริการ: ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวกรองน้ำขนาดใหญ่ที่ป้อนเข้าในการบำรุงรักษา และช่วงเวลาการบริการจะยาวตามลำดับ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การทำงานที่ชาญฉลาดและความยืดหยุ่นก็น่าประทับใจเช่นกัน ที่เก็บปืนฉีดน้ำอันชาญฉลาดพร้อมการปิดเครื่องอัตโนมัติ เช่นเดียวกับตัวเลือกในการวางเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงบนพื้นและติดตั้งบนผนัง ทำให้การทำงานกับเครื่องนี้สะดวกสบายมาก

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/16-4 Cage Classic: ทนทานและวางใจได้
ทนทานและวางใจได้
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ขั้ว ฝาสูบทองเหลืองและลูกสูบเซรามิก ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่วางใจได้พร้อมวาล์วเทอร์โมสตัทเสริม
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/16-4 Cage Classic: แข็งแรงและปลอดภัย
แข็งแรงและปลอดภัย
โครงสร้างแบบท่อกลวงที่แข็งแรงทนทานช่วยปกป้องอุปกรณ์ได้อย่างดีเยี่ยม มือจับในตัวสำหรับการขนย้าย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/16-4 Cage Classic: ซ่อมบำรุงง่าย
ซ่อมบำรุงง่าย
เข้าถึงชิ้นส่วนต่างๆ ได้ง่าย ตัวกรองน้ำไหลเข้าขนาดใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
อเนกประสงค์
  • อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังก็ได้
  • ที่จัดเก็บปืนฉีดอัดแรงดันที่มีระบบปิดการทำงานอุปกรณ์อัตโนมัติ (สามารถเลือก Total Stop ได้)
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 400 - 700
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 70 - 160 / 7 - 16
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 220 / 22
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 4.3
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 61.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 73
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 625 x 500 x 360

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 100 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/16-4 Cage Classic
รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดยานพาหนะ
  • การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
  • การทำความสะอาดศูนย์บริการ
  • การทำความสะอาดสถานีบริการ
  • การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด