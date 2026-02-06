เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/16-4 Cage Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 7/16-4 Cage Classic ที่ทนทาน: เครื่องระดับเริ่มต้น 3 เฟสสร้างความประทับใจด้วยช่วงเวลาการบริการที่ยาวนาน เวลาทำความสะอาดสั้น และอายุการใช้งานยาวนาน
เครื่องไฟ 3 เฟส เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 7/16-4 Cage Classic มาพร้อมมอเตอร์ 4 ขั้ว ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องและสมบุกสมบัน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ทนทานมีโครงสร้างโครงที่แข็งแรง ซึ่งรับประกันการปกป้องสูงสุดของเครื่อง ค่าภายในยังรู้วิธีสร้างความประทับใจด้วยความทนทาน ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานมาก เช่น ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงอันทรงพลังติดตั้งลูกสูบเซรามิก เครื่องยังมีจุดแข็งในด้านการบำรุงรักษาและการบริการ: ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวกรองน้ำขนาดใหญ่ที่ป้อนเข้าในการบำรุงรักษา และช่วงเวลาการบริการจะยาวตามลำดับ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การทำงานที่ชาญฉลาดและความยืดหยุ่นก็น่าประทับใจเช่นกัน ที่เก็บปืนฉีดน้ำอันชาญฉลาดพร้อมการปิดเครื่องอัตโนมัติ เช่นเดียวกับตัวเลือกในการวางเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงบนพื้นและติดตั้งบนผนัง ทำให้การทำงานกับเครื่องนี้สะดวกสบายมาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทนทานและวางใจได้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ขั้ว ฝาสูบทองเหลืองและลูกสูบเซรามิก ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่วางใจได้พร้อมวาล์วเทอร์โมสตัทเสริม
แข็งแรงและปลอดภัยโครงสร้างแบบท่อกลวงที่แข็งแรงทนทานช่วยปกป้องอุปกรณ์ได้อย่างดีเยี่ยม มือจับในตัวสำหรับการขนย้าย
ซ่อมบำรุงง่ายเข้าถึงชิ้นส่วนต่างๆ ได้ง่าย ตัวกรองน้ำไหลเข้าขนาดใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
อเนกประสงค์
- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังก็ได้
- ที่จัดเก็บปืนฉีดอัดแรงดันที่มีระบบปิดการทำงานอุปกรณ์อัตโนมัติ (สามารถเลือก Total Stop ได้)
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|400 - 700
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|70 - 160 / 7 - 16
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|220 / 22
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|4.3
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|61.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|73
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|625 x 500 x 360
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 100 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดยานพาหนะ
- การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
- การทำความสะอาดศูนย์บริการ
- การทำความสะอาดสถานีบริการ
- การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ