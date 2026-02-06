เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 1000 De

HDS 1000 De เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น ใช้น้ำมันดีเซล มีระบบป้องกันคราบหินปูน ระบบป้องกันน้ำมันเชื้อเพลิงหมด การสตาร์ทเครื่องได้ทั้งแบบไฟฟ้าและแบบแมนนวล

HDS 1000 De เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น เป็นเครื่องยนต์ดีเซล Yanmar มาพร้อมมอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า เหมาะสำหรับการทำงานโดยไม่ต้องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า โครงสร้างเหล็กที่แข็งแกร่ง ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการขนย้ายด้วยเครนหรือรถยก เครื่องยนต์มีอุปกรณ์ลดความเร็วอัตโนมัติช่วยลดระดับเสียงลงในระหว่างพักการทำงานและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงภายในปั๊มแรงดันสูง เช่น ฝาสูบทองเหลือง วาล์วและลูกสูบสเตนเลสสตีลชุบนิเกิล-โครเมียม วาล์วระบายแรงดัน ระบบควบคุมแรงดันและการไหลของน้ำ รวมทั้งโหมดไอน้ำ ทำให้สามารถปรับสมรรถนะให้เหมาะกับงานต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ หัวเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงพร้อมคอยล์ทำความร้อนทรงตั้งและอุปกรณ์รักษาอุณหภุมิอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งค่าแบบปรับได้ตั้งแต่ 30°C ถึง 98°C ฟังก์ชั่นเพื่อความปลอดภัยต่างๆ เช่น ระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำมันหล่อลื่นอยู่ในระดับต่ำ วาล์วนิรภัย ระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำอยู่ในระดับต่ำ และระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงทำความร้อนอยู่ในระดับต่ำ ถังน้ำสำรองพร้อมลูกลอยพร้อมระบบผสมน้ำยาเคมีที่ป้องกันการเกิดตะกรัน และป้องกันชิ้นส่วนทั้งหมดที่สัมผัสกับน้ำไม่ให้โดนตะกรันและตะกอนอื่นๆ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 1000 De: ใช้งานง่าย
ใช้งานง่าย
หัวเผาไหม้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีระดับความร้อนสูงเกินไป ปืนฉีดอัดแรงดันสูงออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 1000 De: ประสิทธิภาพสูงสุด
ประสิทธิภาพสูงสุด
หัวเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงพร้อมคอยล์ทำความร้อนทรงตั้งและอุปกรณ์ระบบจุดระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการระเบิด เพื่อการขจัดคราบสะสมติดแน่น ถังบรรจุน้ำมันดีเซลและเบนซิน 2 ถังแบบติดตั้งในตัวเพื่อระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 1000 De: เครื่องยนต์สันดาปประหยัดน้ำมันดีเซล
เครื่องยนต์สันดาปประหยัดน้ำมันดีเซล
สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการปล่อยไอเสีย EU STAGE V. มอเตอร์สตาร์ทแบบไฟฟ้าเพื่อการสตาร์ทที่ไม่เปลืองแรง
ใช้งานง่าย
  • ความเร็วจะลดลงอัตโนมัติเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ช่วยปกป้องเครื่องยนต์และประหยัดพลังงาน
  • การบรรทุกโดยเครนทำได้ด้วยโครงเหล็กท่อที่แข็งแรง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 450 - 900
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 40 - 200 / 4 - 20
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C) นาที 80 - สูงสุด 98
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง) 5.6
ขนาดของหัวฉีด 048
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 34
เชื้อเพลิง น้ำมันเบา / ดีเซล
ประเภทการขับเคลื่อน ดีเซล
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ Yanmar
ประเภทมอเตอร์ L 100 V
จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน 1
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย ติดตั้งอยู่กับที่
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 188.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 194.1
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1100 x 750 x 785

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • ระบบ Servo Control

อุปกรณ์

  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 15 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: คุณภาพระดับดีเยี่ยม
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
  • โครงป้องกัน
  • มอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า
  • โครงเหล็กชนิดทนทานสำหรับการทำงานร่วมกับเครน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 1000 De
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด