เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 1000 De
HDS 1000 De เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น ใช้น้ำมันดีเซล มีระบบป้องกันคราบหินปูน ระบบป้องกันน้ำมันเชื้อเพลิงหมด การสตาร์ทเครื่องได้ทั้งแบบไฟฟ้าและแบบแมนนวล
HDS 1000 De เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น เป็นเครื่องยนต์ดีเซล Yanmar มาพร้อมมอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า เหมาะสำหรับการทำงานโดยไม่ต้องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า โครงสร้างเหล็กที่แข็งแกร่ง ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการขนย้ายด้วยเครนหรือรถยก เครื่องยนต์มีอุปกรณ์ลดความเร็วอัตโนมัติช่วยลดระดับเสียงลงในระหว่างพักการทำงานและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงภายในปั๊มแรงดันสูง เช่น ฝาสูบทองเหลือง วาล์วและลูกสูบสเตนเลสสตีลชุบนิเกิล-โครเมียม วาล์วระบายแรงดัน ระบบควบคุมแรงดันและการไหลของน้ำ รวมทั้งโหมดไอน้ำ ทำให้สามารถปรับสมรรถนะให้เหมาะกับงานต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ หัวเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงพร้อมคอยล์ทำความร้อนทรงตั้งและอุปกรณ์รักษาอุณหภุมิอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งค่าแบบปรับได้ตั้งแต่ 30°C ถึง 98°C ฟังก์ชั่นเพื่อความปลอดภัยต่างๆ เช่น ระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำมันหล่อลื่นอยู่ในระดับต่ำ วาล์วนิรภัย ระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำอยู่ในระดับต่ำ และระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงทำความร้อนอยู่ในระดับต่ำ ถังน้ำสำรองพร้อมลูกลอยพร้อมระบบผสมน้ำยาเคมีที่ป้องกันการเกิดตะกรัน และป้องกันชิ้นส่วนทั้งหมดที่สัมผัสกับน้ำไม่ให้โดนตะกรันและตะกอนอื่นๆ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้งานง่ายหัวเผาไหม้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีระดับความร้อนสูงเกินไป ปืนฉีดอัดแรงดันสูงออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
ประสิทธิภาพสูงสุดหัวเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงพร้อมคอยล์ทำความร้อนทรงตั้งและอุปกรณ์ระบบจุดระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการระเบิด เพื่อการขจัดคราบสะสมติดแน่น ถังบรรจุน้ำมันดีเซลและเบนซิน 2 ถังแบบติดตั้งในตัวเพื่อระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน
เครื่องยนต์สันดาปประหยัดน้ำมันดีเซลสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการปล่อยไอเสีย EU STAGE V. มอเตอร์สตาร์ทแบบไฟฟ้าเพื่อการสตาร์ทที่ไม่เปลืองแรง
ใช้งานง่าย
- ความเร็วจะลดลงอัตโนมัติเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ช่วยปกป้องเครื่องยนต์และประหยัดพลังงาน
- การบรรทุกโดยเครนทำได้ด้วยโครงเหล็กท่อที่แข็งแรง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|450 - 900
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|40 - 200 / 4 - 20
|อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
|นาที 80 - สูงสุด 98
|ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
|5.6
|ขนาดของหัวฉีด
|048
|ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
|34
|เชื้อเพลิง
|น้ำมันเบา / ดีเซล
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ดีเซล
|ผู้ผลิตเครื่องยนต์
|เครื่องยนต์ Yanmar
|ประเภทมอเตอร์
|L 100 V
|จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน
|1
|ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
|ติดตั้งอยู่กับที่
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|188.3
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|194.1
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- หัวฉีดแรงดันสูง
- ระบบ Servo Control
อุปกรณ์
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 15 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: คุณภาพระดับดีเยี่ยม
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
- โครงป้องกัน
- มอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า
- โครงเหล็กชนิดทนทานสำหรับการทำงานร่วมกับเครน