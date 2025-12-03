เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 6/14 C

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS 6/14 C ไฟฟ้าหนึ่งเฟส ที่มาพร้อมกับโหมด Eco การใช้งานแบบหลากหลายในสวิทช์เดียว ปืนฉีด Easy Press พร้อมที่จับแบบนุ่ม ระบบเซอร์โวปรับแรงดัน/การไหลของน้ำเป็นไปอย่างอิสระ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็นไฟฟ้าหนึ่งเฟสประสิทธิภาพสูงในรุ่นขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ขั้นสูง โหมด Eco ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครทำให้มั่นใจได้ในความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้งานอย่างประหยัด การควบคุมง่ายเนื่องจากระบบการใช้งานแบบรวมศูนย์ด้วยสวิทช์เดียว ความคล่องตัวดีเยี่ยมด้วยล้อขนาดใหญ่และลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว ตัวถังมีความทนทานสูงพร้อมถังแบบรวมในตัวสำหรับสารทำความสะอาดและน้ำมันเชื้อเพลิง ปืนฉีด Easy Press ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมที่จับแบบนุ่มและระบบเซอร์โวปรับแรงดัน/การไหลของน้ำอย่างอิสระที่อุปกรณ์เสริม ช่องเก็บของเหมาะเจาะสำหรับอุปกรณ์เสริม หัวฉีด เป็นต้น.

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 6/14 C: ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
โหมด eco!efficiency ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ในช่วงระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม ลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อย CO₂ ลง 20 เปอร์เซ็นต์ ชุดควบคุมปริมาณน้ำยาทำความสะอาดในปริมาณคงที่พร้อมฟังก์ชั่นการล้างอัตโนมัติ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 6/14 C: ใช้งานง่าย
ใช้งานง่าย
ใช้งานง่ายด้วยสวิตช์เลือกขนาดใหญ่เพียงปุ่มเดียว ฝาเปิดถังเก็บขนาดใหญ่พร้อมรางสำหรับเติมน้ำ/น้ำยา ขวดบรรจุน้ำยาบำรุงรักษาระบบสามารถเปลี่ยนได้สะดวกจากด้านนอก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 6/14 C: การจัดเก็บ
การจัดเก็บ
ที่เก็บอุปกรณ์เสริมแบบแยกส่วนที่สามารถล็อคหัวฉีด เครื่องมือ และอื่นๆ ได้ ตะขอเกี่ยวสายไฟและสายฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อการจัดเก็บ โครงยึดก้านหัวฉีดในตัวเพื่อให้ขนย้ายได้ง่าย
ความน่าเชื่อถือ
  • ระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง
  • ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่ช่วยปกป้องปั๊มจากการชำรุดเสียหาย
  • ระบบลดความกระด้างของน้ำสำหรับป้องกันขดลวดทำความร้อนไม่ให้มีหินปูนเกาะ
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
  • ใช้หลักการนักวิ่งจ๊อกกิ้ง (Jogger) พร้อมล้อเลื่อนขนาดใหญ่และลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
  • มือจับขนาดใหญ่ในตัวที่โครงช่วงล่าง
  • เครื่องช่วยเอียงในตัวสำหรับสิ่งกีดขวาง
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
  • ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
  • ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 240 - 560
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 30 - 140 / 3 - 14
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C) สูงสุด 80
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 3.6
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง) 3.5
การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง) 2.8
สายไฟ (ม.) 5
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 15
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 100
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 108.691
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1060 x 650 x 920

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ก้านฉีด: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 250 บาร์
  • ระบบ Soft Damping (SDS)
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำยาทำความสะอาดแบบในตัว
รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดยานพาหนะ
  • การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
  • การทำความสะอาดศูนย์บริการ
  • การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
  • การทำความสะอาดสถานีบริการ
  • การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
  • การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
  • การทำความสะอาดศูนย์กีฬา
  • การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
  • การทำความสะอาดระบบการผลิต
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด