เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 6/14 C
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS 6/14 C ไฟฟ้าหนึ่งเฟส ที่มาพร้อมกับโหมด Eco การใช้งานแบบหลากหลายในสวิทช์เดียว ปืนฉีด Easy Press พร้อมที่จับแบบนุ่ม ระบบเซอร์โวปรับแรงดัน/การไหลของน้ำเป็นไปอย่างอิสระ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็นไฟฟ้าหนึ่งเฟสประสิทธิภาพสูงในรุ่นขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ขั้นสูง โหมด Eco ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครทำให้มั่นใจได้ในความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้งานอย่างประหยัด การควบคุมง่ายเนื่องจากระบบการใช้งานแบบรวมศูนย์ด้วยสวิทช์เดียว ความคล่องตัวดีเยี่ยมด้วยล้อขนาดใหญ่และลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว ตัวถังมีความทนทานสูงพร้อมถังแบบรวมในตัวสำหรับสารทำความสะอาดและน้ำมันเชื้อเพลิง ปืนฉีด Easy Press ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมที่จับแบบนุ่มและระบบเซอร์โวปรับแรงดัน/การไหลของน้ำอย่างอิสระที่อุปกรณ์เสริม ช่องเก็บของเหมาะเจาะสำหรับอุปกรณ์เสริม หัวฉีด เป็นต้น.
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประสิทธิภาพโหมด eco!efficiency ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ในช่วงระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม ลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อย CO₂ ลง 20 เปอร์เซ็นต์ ชุดควบคุมปริมาณน้ำยาทำความสะอาดในปริมาณคงที่พร้อมฟังก์ชั่นการล้างอัตโนมัติ
ใช้งานง่ายใช้งานง่ายด้วยสวิตช์เลือกขนาดใหญ่เพียงปุ่มเดียว ฝาเปิดถังเก็บขนาดใหญ่พร้อมรางสำหรับเติมน้ำ/น้ำยา ขวดบรรจุน้ำยาบำรุงรักษาระบบสามารถเปลี่ยนได้สะดวกจากด้านนอก
การจัดเก็บที่เก็บอุปกรณ์เสริมแบบแยกส่วนที่สามารถล็อคหัวฉีด เครื่องมือ และอื่นๆ ได้ ตะขอเกี่ยวสายไฟและสายฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อการจัดเก็บ โครงยึดก้านหัวฉีดในตัวเพื่อให้ขนย้ายได้ง่าย
ความน่าเชื่อถือ
- ระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง
- ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่ช่วยปกป้องปั๊มจากการชำรุดเสียหาย
- ระบบลดความกระด้างของน้ำสำหรับป้องกันขดลวดทำความร้อนไม่ให้มีหินปูนเกาะ
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
- ใช้หลักการนักวิ่งจ๊อกกิ้ง (Jogger) พร้อมล้อเลื่อนขนาดใหญ่และลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
- มือจับขนาดใหญ่ในตัวที่โครงช่วงล่าง
- เครื่องช่วยเอียงในตัวสำหรับสิ่งกีดขวาง
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
- ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|240 - 560
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|30 - 140 / 3 - 14
|อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
|สูงสุด 80
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|3.6
|ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
|3.5
|การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง)
|2.8
|สายไฟ (ม.)
|5
|ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
|15
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|100
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|108.691
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- ก้านฉีด: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 250 บาร์
- ระบบ Soft Damping (SDS)
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำยาทำความสะอาดแบบในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดยานพาหนะ
- การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
- การทำความสะอาดศูนย์บริการ
- การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
- การทำความสะอาดสถานีบริการ
- การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
- การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
- การทำความสะอาดศูนย์กีฬา
- การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
- การทำความสะอาดระบบการผลิต