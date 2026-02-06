เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 6/15 C

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำร้อนและน้ำเย็น รุ่น HDS 6/15 C แบบไฟฟ้าเฟสเดียว ในกลุ่มเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัด มาพร้อมปั๊มลูกสูบแบบ Axial 3 ลูกสูบ, โหมด eco!efficiency, การใช้งานด้วยปุ่มเดียวอย่างเข้าใจง่าย และปืนแรงดันสูง EASY!Force Advanced

คุณภาพ สรีรศาสตร์ และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำร้อนและน้ำเย็น รุ่น HDS 6/15 C เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไฟฟ้าเฟสเดียวในกลุ่มเครื่องขนาดกะทัดรัดที่ทรงพลัง มาพร้อมมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ, โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency และการใช้งานด้วยปุ่มเดียวอย่างเข้าใจง่าย ปั๊มแบบ Axial ที่ทนทานพร้อมลูกสูบเซรามิก 3 ลูกสร้างแรงดันที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปืนแรงดันสูง EASY!Force Advanced พร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดที่จดสิทธิบัตร และก้านฉีดยาวกว่า 1 เมตร รวมถึงข้อต่อปลดเร็ว EASY!Lock ช่วยให้การทำงานเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ ระบบ Soft Damping System (SDS) ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ทำงานได้โดยไม่เหนื่อยล้า เทคโนโลยีน้ำร้อนช่วยทำลายคราบน้ำมันและจาระบีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบจ่ายนำ้ยาทำความสะอาดที่แม่นยำจากถังขนาด 15.5 ลิตร แรงดันและอัตราการไหลของน้ำสามารถปรับได้ตามงานที่ต้องการ HDS 6/15 C ถูกออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายและเหมาะกับการใช้งานประจำวันภายใต้สภาพการทำงานที่หนัก ตัวเครื่องมาพร้อม น้ำยาปรับสภาพน้ำเพื่อป้องกันตะกรัน, ไส้กรองน้ำ และวาล์วความปลอดภัย เพื่อปกป้องเทคโนโลยี โครงสร้างแข็งแรงช่วยป้องกันแรงกระแทก ในขณะที่ล้อขนาดใหญ่และลูกล้อบังคับทิศทาง/ล้อหมุนให้ความคล่องตัวสูง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม

คุณสมบัติและจุดเด่น
ประสิทธิภาพสูง
  • โหมด eco!efficiency ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ในช่วงระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม
  • ลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อย CO₂ ลง 20 เปอร์เซ็นต์
อุปกรณ์เสริมมากมายพร้อม EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก
  • ก้านฉีดที่หมุนได้แบบสแตนเลสสตีลขนาด 1050 มม.
  • หัวฉีดทรงพลังที่จดสิทธิบัตรของ Kärcher สามารถให้แรงกระแทกมากขึ้นถึง 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับหัวฉีดทั่วไป
ความปลอดภัยในการใช้งาน
  • ตัวกรองน้ำที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยป้องกันปั๊มจากอนุภาคสิ่งสกปรกในน้ำ
  • วาล์วนิรภัย ระบบตรวจสอบน้ำและเชื้อเพลิง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ความน่าเชื่อถือ
  • ระบบลดความกระด้างของน้ำสำหรับป้องกันขดลวดทำความร้อนไม่ให้มีหินปูนเกาะ
  • ระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง
ช่องเก็บของหลายช่องสำหรับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่อง
  • ตะขอเกี่ยวสายไฟและสายฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อการจัดเก็บ
  • ที่เก็บหัวฉีดในตัว
  • โครงยึดก้านหัวฉีดในตัวเพื่อให้ขนย้ายได้ง่าย
การจ่ายผงซักฟอก
  • ชุดควบคุมปริมาณน้ำยาทำความสะอาดในปริมาณคงที่พร้อมฟังก์ชั่นการล้างอัตโนมัติ
  • ฝาเปิดถังเก็บขนาดใหญ่พร้อมรางสำหรับเติมน้ำ/น้ำยา
แนวคิดเรื่องความคล่องตัว
  • ใช้หลักการนักวิ่งจ๊อกกิ้ง (Jogger) พร้อมล้อยางขนาดใหญ่และลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
  • เครื่องช่วยเอียงในตัวสำหรับสิ่งกีดขวาง
  • “ด้ามจับเข็น ช่วยให้เคลื่อนย้ายและบังคับทิศทางได้อย่างสะดวก
ควบคุมการใช้งานง่าย
  • ใช้งานง่ายด้วยสวิตช์เลือกขนาดใหญ่เพียงปุ่มเดียว
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 260 - 560
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 30 - 150 / 3 - 15
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 200
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C) สูงสุด 80
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 3.4
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง) 3.1
การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง) 2.5
สายไฟ (ม.) 5
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 15
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 101.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 110.037
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1066 x 650 x 920

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ก้านฉีด: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำยาทำความสะอาดแบบในตัว
รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดยานพาหนะ
  • การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
  • การทำความสะอาดศูนย์บริการ
  • การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
  • การทำความสะอาดสถานีบริการ
  • การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
  • การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
  • การทำความสะอาดศูนย์กีฬา
  • การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
  • การทำความสะอาดระบบการผลิต
