เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 6/15 C
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำร้อนและน้ำเย็น รุ่น HDS 6/15 C แบบไฟฟ้าเฟสเดียว ในกลุ่มเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัด มาพร้อมปั๊มลูกสูบแบบ Axial 3 ลูกสูบ, โหมด eco!efficiency, การใช้งานด้วยปุ่มเดียวอย่างเข้าใจง่าย และปืนแรงดันสูง EASY!Force Advanced
คุณภาพ สรีรศาสตร์ และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำร้อนและน้ำเย็น รุ่น HDS 6/15 C เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไฟฟ้าเฟสเดียวในกลุ่มเครื่องขนาดกะทัดรัดที่ทรงพลัง มาพร้อมมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ, โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency และการใช้งานด้วยปุ่มเดียวอย่างเข้าใจง่าย ปั๊มแบบ Axial ที่ทนทานพร้อมลูกสูบเซรามิก 3 ลูกสร้างแรงดันที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปืนแรงดันสูง EASY!Force Advanced พร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดที่จดสิทธิบัตร และก้านฉีดยาวกว่า 1 เมตร รวมถึงข้อต่อปลดเร็ว EASY!Lock ช่วยให้การทำงานเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ ระบบ Soft Damping System (SDS) ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ทำงานได้โดยไม่เหนื่อยล้า เทคโนโลยีน้ำร้อนช่วยทำลายคราบน้ำมันและจาระบีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบจ่ายนำ้ยาทำความสะอาดที่แม่นยำจากถังขนาด 15.5 ลิตร แรงดันและอัตราการไหลของน้ำสามารถปรับได้ตามงานที่ต้องการ HDS 6/15 C ถูกออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายและเหมาะกับการใช้งานประจำวันภายใต้สภาพการทำงานที่หนัก ตัวเครื่องมาพร้อม น้ำยาปรับสภาพน้ำเพื่อป้องกันตะกรัน, ไส้กรองน้ำ และวาล์วความปลอดภัย เพื่อปกป้องเทคโนโลยี โครงสร้างแข็งแรงช่วยป้องกันแรงกระแทก ในขณะที่ล้อขนาดใหญ่และลูกล้อบังคับทิศทาง/ล้อหมุนให้ความคล่องตัวสูง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประสิทธิภาพสูง
- โหมด eco!efficiency ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ในช่วงระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม
- ลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อย CO₂ ลง 20 เปอร์เซ็นต์
อุปกรณ์เสริมมากมายพร้อม EASY!Lock
- EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก
- ก้านฉีดที่หมุนได้แบบสแตนเลสสตีลขนาด 1050 มม.
- หัวฉีดทรงพลังที่จดสิทธิบัตรของ Kärcher สามารถให้แรงกระแทกมากขึ้นถึง 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับหัวฉีดทั่วไป
ความปลอดภัยในการใช้งาน
- ตัวกรองน้ำที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยป้องกันปั๊มจากอนุภาคสิ่งสกปรกในน้ำ
- วาล์วนิรภัย ระบบตรวจสอบน้ำและเชื้อเพลิง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ความน่าเชื่อถือ
- ระบบลดความกระด้างของน้ำสำหรับป้องกันขดลวดทำความร้อนไม่ให้มีหินปูนเกาะ
- ระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง
ช่องเก็บของหลายช่องสำหรับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่อง
- ตะขอเกี่ยวสายไฟและสายฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อการจัดเก็บ
- ที่เก็บหัวฉีดในตัว
- โครงยึดก้านหัวฉีดในตัวเพื่อให้ขนย้ายได้ง่าย
การจ่ายผงซักฟอก
- ชุดควบคุมปริมาณน้ำยาทำความสะอาดในปริมาณคงที่พร้อมฟังก์ชั่นการล้างอัตโนมัติ
- ฝาเปิดถังเก็บขนาดใหญ่พร้อมรางสำหรับเติมน้ำ/น้ำยา
แนวคิดเรื่องความคล่องตัว
- ใช้หลักการนักวิ่งจ๊อกกิ้ง (Jogger) พร้อมล้อยางขนาดใหญ่และลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
- เครื่องช่วยเอียงในตัวสำหรับสิ่งกีดขวาง
- “ด้ามจับเข็น ช่วยให้เคลื่อนย้ายและบังคับทิศทางได้อย่างสะดวก
ควบคุมการใช้งานง่าย
- ใช้งานง่ายด้วยสวิตช์เลือกขนาดใหญ่เพียงปุ่มเดียว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|260 - 560
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|30 - 150 / 3 - 15
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|200
|อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
|สูงสุด 80
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|3.4
|ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
|3.1
|การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง)
|2.5
|สายไฟ (ม.)
|5
|ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
|15
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|101.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|110.037
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- ก้านฉีด: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำยาทำความสะอาดแบบในตัว
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดยานพาหนะ
- การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
- การทำความสะอาดศูนย์บริการ
- การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
- การทำความสะอาดสถานีบริการ
- การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
- การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
- การทำความสะอาดศูนย์กีฬา
- การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
- การทำความสะอาดระบบการผลิต