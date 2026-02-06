เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 10/21-4 M

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น ที่ใช้งานง่ายและทรงพลัง มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ 4 Pole โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency และถังน้ำยาทำความสะอาด 2 ถัง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น Karcher รุ่น HDS 10/21-4 M ถือเป็นหนึ่งในเครื่องระดับกลางที่ทรงพลังที่สุด และยังโดดเด่นด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ล้ำสมัย พร้อมความง่ายในการใช้งานอย่างสูง มอเตอร์ไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ 4 Pole ความเร็วต่ำ ปั๊มแบบแกน 3 ลูกสูบที่แข็งแรงพร้อมลูกสูบเซรามิก และโหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency ช่วยให้มั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุดและการทำงานที่เชื่อถือได้อย่างประหยัด เครื่องมาพร้อมกับปืนฉีดน้ำ EASY!Force Advanced HP แบบประหยัดพลังงานที่ควบคุมด้วยเซอร์โว และก้านฉีดยาว 1,050 มิลลิเมตรที่ใช้เทคโนโลยีหัวฉีดจดสิทธิบัตร รวมถึงระบบล็อกเร็ว EASY!Lock ที่ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่เมื่อยล้าและประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และฟังก์ชันที่น่าประทับใจอีกมากมาย เช่น ระบบหม้อต้มที่ได้รับการปรับปรุง ถังน้ำยาทำความสะอาด 2 ถัง แนวคิดการเคลื่อนที่ที่สะดวก เทคโนโลยีความปลอดภัยครบครัน การใช้งานง่ายด้วยสวิตช์เพียงปุ่มเดียว และที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 10/21-4 M: ประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพสูง
ในโหมด eco!efficiency อุปกรณ์จะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (60°C) แม้ในขณะที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุด รอบการทำงานของหัวเผาไหม้จะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงลง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเต็มกำลัง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 10/21-4 M: อุปกรณ์เสริมมากมายพร้อม EASY!Lock
อุปกรณ์เสริมมากมายพร้อม EASY!Lock
EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้บนตัวควบคุม Servo Control ซึ่งอยู่ระหว่างก้านฉีดและปืนฉีด ก้านฉีดที่หมุนได้แบบสแตนเลสสตีลขนาด 1050 มม.
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 10/21-4 M: ประสิทธิภาพสูงสุด
ประสิทธิภาพสูงสุด
เทคโนโลยีหม้อต้มที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตในเยอรมนี และผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านความน่าเชื่อถือ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ขั้วพร้อมปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน 3 สูบ มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานระดับสูง
ความปลอดภัยในการใช้งาน
  • ตัวกรองน้ำที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยป้องกันปั๊มจากอนุภาคสิ่งสกปรกในน้ำ
  • วาล์วนิรภัย ระบบตรวจสอบน้ำและเชื้อเพลิง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  • ระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง
ช่องเก็บของหลายช่องสำหรับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่อง
  • จัดเก็บอุปกรณ์เสริมได้อย่างเป็นระเบียบในตัวเครื่องมาพร้อมตะขอสำหรับเก็บสายฉีดและสายไฟ
  • ช่องเก็บของกว้างขวางสำหรับการเก็บน้ำยาทำความสะอาด, ถุงมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น
การจ่ายผงซักฟอก
  • เปลี่ยนไปใช้งานน้ำยาทำความสะอาดระหว่างถังเก็บ 1 กับถังเก็บ 2 ได้ง่าย
  • ชุดควบคุมปริมาณน้ำยาทำความสะอาดในปริมาณคงที่พร้อมฟังก์ชั่นการล้างอัตโนมัติ
แนวคิดเรื่องความคล่องตัว
  • ใช้หลักการนักวิ่งจ๊อกกิ้ง (Jogger) พร้อมล้อยางขนาดใหญ่และลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
  • ตัวช่วยปรับตำแหน่งเอียงแบบในตัวเพื่อการรับมือกับสิ่งกีดขวางโดยไม่ต้องใช้แรง
  • “ด้ามจับเข็น ช่วยให้เคลื่อนย้ายและบังคับทิศทางได้อย่างสะดวก
ควบคุมการใช้งานง่าย
  • ควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วยสวิตช์เพียงปุ่มเดียว
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500 - 1000
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 30 - 210 / 3 - 21
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C) นาที 80 - สูงสุด 155
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 8
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง) 7.3
การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง) 5.8
สายไฟ (ม.) 5
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 25
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 160.2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 170.054
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: อายุการใช้งานยาวนาน
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 400 บาร์
  • ก้านฉีด: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • ระบบ Servo Control

อุปกรณ์

  • ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: ถังขนาด 20+10 ลิตร
  • ป้องกันสายฉีดบิดงอ
  • ถังน้ำยาทำความสะอาด สารป้องกันการจับตัว และน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเติมได้จากทางด้านนอก
  • แผงควบคุมพร้อมไฟแสดงสถานะ
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ปลั๊กสลับขั้ว (3 เฟส)
  • ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถัง
  • ระบบป้องกันการทำงานกรณีไม่มีน้ำ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 10/21-4 M
รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดยานพาหนะ
  • การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
  • การทำความสะอาดศูนย์บริการ
  • การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
  • การทำความสะอาดสถานีบริการ
  • การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
  • การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
  • การทำความสะอาดศูนย์กีฬา
  • การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
  • การทำความสะอาดระบบการผลิต
อุปกรณ์เสริม
