เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS-E 8/16-4 M 24 kW
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS E 8/16-4 M ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า ให้พลังงานความร้อนที่ 24 กิโลวัตต์และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงเหมาะกับพื้นที่ ที่ควบคุมการเผาใหม้ของก็าซไอเสีย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำงาน: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS E 8/16-4 M เป็นนวัตกรรมใหม่ทำความร้อนที่ 24 kW และอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 85°C แถมยังประหยัดพลังงาน ฉนวนกันความร้อนของหม้อต้มน้ำที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีประสิทธิภาพสูงของเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าช่วยลดการใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บายได้ถึง 40% เมื่อเปิดใช้งานโหมด eco!efficiency เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจะเปลี่ยนเป็นการทำงานที่ 60°C โดยอัตโนมัติ ซึ่งเพียงพอสำหรับงานทำความสะอาดส่วนโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องขจัดคราบน้ำมันที่หนามาก ก็สามารถปรับอุณหภูมิการทำงานสูงสุด ด้วยการควบคุมสวิช์อุณหภูมิทำให้ง่ายต่อการรักษาอุณหภูมิได้ถึง 70°C เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง มาพร้อมกับปืนแรงดันสูง EASY! Force ซึ่งถูกออกแบบแบบมาให้ช่วยผ่อนแรงดันกดเพื่อลดแรงจับ และ EASY! Lock fast-release fasteners ซึ่งช่วยให้การติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีดง่ายและรวดเร็วขึ้น ถึง 5 เท่าซึ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างสูงสุด
- วัสดุป้องกันความร้อนประสิทธิภาพสูงช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ในโหมดสแตนด์บาย
- โหมด eco!efficiency ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
อุณหภูมิที่ใช้ในการทำงานสูงเป็นพิเศษ
- ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 85°C)
- ทนความร้อนได้มากถึง 45°C ในการใช้งานเต็มกำลังอย่างต่อเนื่องหรือ 70°C เมื่อใช้ระบบ Servo Control
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
- ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ระบบ Servo Control
- เพื่อลำเลียงน้ำที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากไปยังอุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|300 - 760
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|30 - 160 / 3 - 16
|อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
|นาที 45 - สูงสุด 85
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|29.5
|สายไฟ (ม.)
|5
|ผลผลิตความร้อน (กิโลวัตต์)
|24
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|122.1
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|133.796
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 250 บาร์
- ก้านฉีด: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบไม่มีมลพิษ
- แผงควบคุมพร้อมไฟแสดงสถานะ
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถัง
- ระบบ Servo Control
รูปแบบการใช้งาน
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็นชนิดทำความร้อนด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อการทำงานแบบไร้ไอเสียในพื้นที่ภายในอาคาร