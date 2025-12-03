เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS-E 8/16-4 M 24 kW

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS E 8/16-4 M ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า ให้พลังงานความร้อนที่ 24 กิโลวัตต์และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงเหมาะกับพื้นที่ ที่ควบคุมการเผาใหม้ของก็าซไอเสีย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำงาน: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS E 8/16-4 M เป็นนวัตกรรมใหม่ทำความร้อนที่ 24 kW และอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 85°C แถมยังประหยัดพลังงาน ฉนวนกันความร้อนของหม้อต้มน้ำที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีประสิทธิภาพสูงของเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าช่วยลดการใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บายได้ถึง 40% เมื่อเปิดใช้งานโหมด eco!efficiency เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจะเปลี่ยนเป็นการทำงานที่ 60°C โดยอัตโนมัติ ซึ่งเพียงพอสำหรับงานทำความสะอาดส่วนโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องขจัดคราบน้ำมันที่หนามาก ก็สามารถปรับอุณหภูมิการทำงานสูงสุด ด้วยการควบคุมสวิช์อุณหภูมิทำให้ง่ายต่อการรักษาอุณหภูมิได้ถึง 70°C เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง มาพร้อมกับปืนแรงดันสูง EASY! Force ซึ่งถูกออกแบบแบบมาให้ช่วยผ่อนแรงดันกดเพื่อลดแรงจับ และ EASY! Lock fast-release fasteners ซึ่งช่วยให้การติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีดง่ายและรวดเร็วขึ้น ถึง 5 เท่าซึ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างสูงสุด
  • วัสดุป้องกันความร้อนประสิทธิภาพสูงช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ในโหมดสแตนด์บาย
  • โหมด eco!efficiency ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
อุณหภูมิที่ใช้ในการทำงานสูงเป็นพิเศษ
  • ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 85°C)
  • ทนความร้อนได้มากถึง 45°C ในการใช้งานเต็มกำลังอย่างต่อเนื่องหรือ 70°C เมื่อใช้ระบบ Servo Control
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
  • ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
  • ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ระบบ Servo Control
  • เพื่อลำเลียงน้ำที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากไปยังอุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 300 - 760
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 30 - 160 / 3 - 16
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C) นาที 45 - สูงสุด 85
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 29.5
สายไฟ (ม.) 5
ผลผลิตความร้อน (กิโลวัตต์) 24
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 122.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 133.796
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 250 บาร์
  • ก้านฉีด: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบไม่มีมลพิษ
  • แผงควบคุมพร้อมไฟแสดงสถานะ
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถัง
  • ระบบ Servo Control
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS-E 8/16-4 M 24 kW
รูปแบบการใช้งาน
  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็นชนิดทำความร้อนด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อการทำงานแบบไร้ไอเสียในพื้นที่ภายในอาคาร
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด