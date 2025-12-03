เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 12/18-4 S

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HDS 12/18-4 S อันทรงพลังมีอัตราการไหลสูงและวิศวกรรมหัวเผาที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อการทำงานที่ประหยัด

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HDS 12/18-4 S: เครื่องเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น สำหรับอุตสาหกรรม กลุ่ม Super class ของคาร์เชอร์มีอัตราการไหลของน้ำสูง ซึ่งหมายความว่าสามารถสั่งงานด้วยท่อฉีดน้ำที่สองได้ ชนิดปืนฉีด เป็นไกปืน EASY!Force HD ช่วยซับแรงดันสูง ซึ่งจะช่วยลดแรงยึดไกและตัวปืน ให้อยู่ในระดับ 0 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใช้งานและเคลื่อนย้ายได้ง่าย และด้วยโหมด eco!efficiency และการจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แม่นยำ ทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหัวฉีดที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ปั๊มตามแนวแกน 3 ลูกสูบพร้อมลูกสูบเซรามิกและโบลเวอร์เทอร์โบ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่น ในขณะที่รับประกันความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลาโดยการตรวจวัดปริมาณไอเสียที่แม่นยำ แชสซีที่ทนทานและทนต่อการกัดกร่อนยังสามารถทนต่อการใช้งานที่สมบุกสมบันได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การดูและรักษาเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
ประสิทธิภาพสูง
  • ในโหมด eco!efficiency อุปกรณ์จะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (60°C) แม้ในขณะที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุด
  • รอบการทำงานของหัวเผาไหม้จะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงลง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเต็มกำลัง
ความน่าเชื่อถือ
  • ระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง
  • ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ
  • เข้าถึงข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์เพื่อดูระยะเวลาการใช้งานและช่วงที่จำเป็นต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงได้สะดวก
ประสิทธิภาพสูงสุด
  • เทคโนโลยีการเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการทดสอบแล้ว
  • มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ขั้วพร้อมปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน 3 สูบ
การจัดเก็บ
  • ช่องเก็บของกว้างขวางสำหรับการเก็บน้ำยาทำความสะอาด, ถุงมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น
  • เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั้งที่ถนัดซ้าย/ขวาและสามารถใช้งานก้านหัวฉีดคู่ได้พร้อมกัน
การจ่ายผงซักฟอก
  • วาล์วควบคุมปริมาณคงที่ช่วยให้อัตราการใช้น้ำยาทำความสะอาดน้อย
  • เปลี่ยนไปใช้งานน้ำยาทำความสะอาดระหว่างถังเก็บ 1 กับถังเก็บ 2 ได้ง่าย
  • ในตำแหน่ง 0 จะทำการล้างน้ำยาทำความสะอาดออกโดยอัตโนมัติ
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
  • ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
  • ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 600 - 1200
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 30 - 180 / 3 - 18
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C) นาที 80 - สูงสุด 155
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง) 7.7
การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง) 6.2
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 8.4
สายไฟ (ม.) 5
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 25
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 178
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 190
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: อายุการใช้งานยาวนาน
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 400 บาร์
  • ก้านฉีด: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • ระบบ Servo Control

อุปกรณ์

  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ตัวเลือกการทำงานแบบสองก้านฉีด
  • ปลั๊กสลับขั้ว (3 เฟส)
  • ระบบ Soft Damping (SDS)
  • การควบคุมการซ่อมบำรุงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
  • ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถัง
  • ระบบป้องกันการทำงานกรณีไม่มีน้ำ
รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดยานพาหนะ
  • การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
  • การทำความสะอาดศูนย์บริการ
  • การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
  • การทำความสะอาดสถานีบริการ
  • การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
  • การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
  • การทำความสะอาดศูนย์กีฬา
  • การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
  • การทำความสะอาดระบบการผลิต
