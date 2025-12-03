เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 12/18-4 S
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HDS 12/18-4 S อันทรงพลังมีอัตราการไหลสูงและวิศวกรรมหัวเผาที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อการทำงานที่ประหยัด
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HDS 12/18-4 S: เครื่องเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น สำหรับอุตสาหกรรม กลุ่ม Super class ของคาร์เชอร์มีอัตราการไหลของน้ำสูง ซึ่งหมายความว่าสามารถสั่งงานด้วยท่อฉีดน้ำที่สองได้ ชนิดปืนฉีด เป็นไกปืน EASY!Force HD ช่วยซับแรงดันสูง ซึ่งจะช่วยลดแรงยึดไกและตัวปืน ให้อยู่ในระดับ 0 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใช้งานและเคลื่อนย้ายได้ง่าย และด้วยโหมด eco!efficiency และการจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แม่นยำ ทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหัวฉีดที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ปั๊มตามแนวแกน 3 ลูกสูบพร้อมลูกสูบเซรามิกและโบลเวอร์เทอร์โบ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่น ในขณะที่รับประกันความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลาโดยการตรวจวัดปริมาณไอเสียที่แม่นยำ แชสซีที่ทนทานและทนต่อการกัดกร่อนยังสามารถทนต่อการใช้งานที่สมบุกสมบันได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การดูและรักษาเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประสิทธิภาพสูง
- ในโหมด eco!efficiency อุปกรณ์จะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (60°C) แม้ในขณะที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุด
- รอบการทำงานของหัวเผาไหม้จะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงลง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเต็มกำลัง
ความน่าเชื่อถือ
- ระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง
- ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ
- เข้าถึงข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์เพื่อดูระยะเวลาการใช้งานและช่วงที่จำเป็นต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงได้สะดวก
ประสิทธิภาพสูงสุด
- เทคโนโลยีการเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการทดสอบแล้ว
- มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ขั้วพร้อมปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน 3 สูบ
การจัดเก็บ
- ช่องเก็บของกว้างขวางสำหรับการเก็บน้ำยาทำความสะอาด, ถุงมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น
- เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั้งที่ถนัดซ้าย/ขวาและสามารถใช้งานก้านหัวฉีดคู่ได้พร้อมกัน
การจ่ายผงซักฟอก
- วาล์วควบคุมปริมาณคงที่ช่วยให้อัตราการใช้น้ำยาทำความสะอาดน้อย
- เปลี่ยนไปใช้งานน้ำยาทำความสะอาดระหว่างถังเก็บ 1 กับถังเก็บ 2 ได้ง่าย
- ในตำแหน่ง 0 จะทำการล้างน้ำยาทำความสะอาดออกโดยอัตโนมัติ
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
- ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|600 - 1200
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|30 - 180 / 3 - 18
|อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
|นาที 80 - สูงสุด 155
|ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
|7.7
|การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง)
|6.2
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|8.4
|สายไฟ (ม.)
|5
|ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
|25
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|178
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|190
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: อายุการใช้งานยาวนาน
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 400 บาร์
- ก้านฉีด: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
- ระบบ Servo Control
อุปกรณ์
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- ตัวเลือกการทำงานแบบสองก้านฉีด
- ปลั๊กสลับขั้ว (3 เฟส)
- ระบบ Soft Damping (SDS)
- การควบคุมการซ่อมบำรุงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
- ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถัง
- ระบบป้องกันการทำงานกรณีไม่มีน้ำ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดยานพาหนะ
- การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
- การทำความสะอาดศูนย์บริการ
- การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
- การทำความสะอาดสถานีบริการ
- การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
- การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
- การทำความสะอาดศูนย์กีฬา
- การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
- การทำความสะอาดระบบการผลิต