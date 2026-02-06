เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 S เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น ทนทานที่สุดและใช้งานง่ายด้วย โหมด ECO เฉพาะของ Karcher ที่โหมดนี้ เครื่องจะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ประหยัดซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
HDS 13/20-4 S เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น มีข้อดีมากกว่า 6 ข้อ 1.ปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยโหมด ECO ใหม่ สวิตช์ควบคุมความกระด้างของน้ำ พัดลมเทอร์โบแรงสูง การวัดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดอย่างแม่นยำและปั๊มประสิทธิภาพสูง 2.ใช้งานง่าย ด้วยแผงสวิตช์รวมถึงที่จัดวางอย่างลงตัว ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย จอแสดงผล LED รอกม้วนสายในตัวสำหรับสายท่อยาว 20 เมตร ที่สามารถหมุนได้ 180° และอื่นๆ 3.ให้การทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง การันตีด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดที่จดสิทธิบัตรแล้ว ลูกสูบเซรามิก พัดลมเทอร์โบ อุปกรณ์เสริมได้รับการพัฒนาจนเหมาะสมที่สุดสำหรับงานเฉพาะด้านและได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองได้อย่างตรงจุด 4.ด้วยคอนเซ็ปต์ความคล่องตัวประกอบด้วย ล้อยางขนาดใหญ่ ล้อแคสเตอร์โลหะมีเบรก มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จุดยกสำหรับการยกด้วยรถยก หูยึด และหน้ายางแบบมีร่องบาก เพื่อให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย 5.รับประกันด้วยระบบตรวจสอบเชื้อเพิงจากช่องอากาศ โคร่งตัวถังที่แข็งแรงทนทาน ต้านทานแรงหักงอ และไม่เป็นสนิม ระบบป้องกันเครื่อง ปั๊มแบบโรตารี่สามลูกสูบพร้อมลูกสูบเซรามิก ช่องระบายไอเสียแบบทนความร้อน และอื่นๆ อีกมากมาย 6. ซ่อมบำรุงง่าย เนื่องจากเข้าถึงชิ้นส่วนทั้งหมดที่ต้องการซ่อมบำรุงได้ง่าย และมีสวิตช์ซ่อมบำรุงที่สามารถเรียกข้อมูลการทำงานเพื่อตรวจสอบค้นหาสาเหตุได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประสิทธิภาพสูงในโหมด eco!efficiency อุปกรณ์จะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (60°C) แม้ในขณะที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุด รอบการทำงานของหัวเผาไหม้จะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงลง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเต็มกำลัง
ความน่าเชื่อถือระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ เข้าถึงข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์เพื่อดูระยะเวลาการใช้งานและช่วงที่จำเป็นต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงได้สะดวก
ประสิทธิภาพสูงสุดเทคโนโลยีการเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการทดสอบแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ขั้วพร้อมปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน 3 สูบ มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานระดับสูง
การจัดเก็บ
- ช่องเก็บของกว้างขวางสำหรับการเก็บน้ำยาทำความสะอาด, ถุงมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น
- เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั้งที่ถนัดซ้าย/ขวาและสามารถใช้งานก้านหัวฉีดคู่ได้พร้อมกัน
การจ่ายผงซักฟอก
- วาล์วควบคุมปริมาณคงที่ช่วยให้อัตราการใช้น้ำยาทำความสะอาดน้อย
- เปลี่ยนไปใช้งานน้ำยาทำความสะอาดระหว่างถังเก็บ 1 กับถังเก็บ 2 ได้ง่าย
- ในตำแหน่ง 0 จะทำการล้างน้ำยาทำความสะอาดออกโดยอัตโนมัติ
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
- ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|600 - 1300
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|30 - 200 / 3 - 20
|อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
|นาที 80 - สูงสุด 155
|ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
|8.3
|การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง)
|6.6
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|9.3
|สายไฟ (ม.)
|5
|ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
|25
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|188.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|200.533
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: อายุการใช้งานยาวนาน
- ก้านฉีด: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
- ระบบ Servo Control
อุปกรณ์
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- ตัวเลือกการทำงานแบบสองก้านฉีด
- ปลั๊กสลับขั้ว (3 เฟส)
- ระบบ Soft Damping (SDS)
- การควบคุมการซ่อมบำรุงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
- ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถัง
- ระบบป้องกันการทำงานกรณีไม่มีน้ำ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดยานพาหนะ
- การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
- การทำความสะอาดศูนย์บริการ
- การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
- การทำความสะอาดสถานีบริการ
- การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
- การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
- การทำความสะอาดศูนย์กีฬา
- การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
- การทำความสะอาดระบบการผลิต