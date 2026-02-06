เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 13/20-4 S

HDS 13/20-4 S เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น ทนทานที่สุดและใช้งานง่ายด้วย โหมด ECO เฉพาะของ Karcher ที่โหมดนี้ เครื่องจะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ประหยัดซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

HDS 13/20-4 S เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น มีข้อดีมากกว่า 6 ข้อ 1.ปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยโหมด ECO ใหม่ สวิตช์ควบคุมความกระด้างของน้ำ พัดลมเทอร์โบแรงสูง การวัดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดอย่างแม่นยำและปั๊มประสิทธิภาพสูง 2.ใช้งานง่าย ด้วยแผงสวิตช์รวมถึงที่จัดวางอย่างลงตัว ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย จอแสดงผล LED รอกม้วนสายในตัวสำหรับสายท่อยาว 20 เมตร ที่สามารถหมุนได้ 180° และอื่นๆ 3.ให้การทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง การันตีด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดที่จดสิทธิบัตรแล้ว ลูกสูบเซรามิก พัดลมเทอร์โบ อุปกรณ์เสริมได้รับการพัฒนาจนเหมาะสมที่สุดสำหรับงานเฉพาะด้านและได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองได้อย่างตรงจุด 4.ด้วยคอนเซ็ปต์ความคล่องตัวประกอบด้วย ล้อยางขนาดใหญ่ ล้อแคสเตอร์โลหะมีเบรก มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จุดยกสำหรับการยกด้วยรถยก หูยึด และหน้ายางแบบมีร่องบาก เพื่อให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย 5.รับประกันด้วยระบบตรวจสอบเชื้อเพิงจากช่องอากาศ โคร่งตัวถังที่แข็งแรงทนทาน ต้านทานแรงหักงอ และไม่เป็นสนิม ระบบป้องกันเครื่อง ปั๊มแบบโรตารี่สามลูกสูบพร้อมลูกสูบเซรามิก ช่องระบายไอเสียแบบทนความร้อน และอื่นๆ อีกมากมาย 6. ซ่อมบำรุงง่าย เนื่องจากเข้าถึงชิ้นส่วนทั้งหมดที่ต้องการซ่อมบำรุงได้ง่าย และมีสวิตช์ซ่อมบำรุงที่สามารถเรียกข้อมูลการทำงานเพื่อตรวจสอบค้นหาสาเหตุได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 13/20-4 S: ประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพสูง
ในโหมด eco!efficiency อุปกรณ์จะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (60°C) แม้ในขณะที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุด รอบการทำงานของหัวเผาไหม้จะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงลง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเต็มกำลัง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 13/20-4 S: ความน่าเชื่อถือ
ความน่าเชื่อถือ
ระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ เข้าถึงข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์เพื่อดูระยะเวลาการใช้งานและช่วงที่จำเป็นต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงได้สะดวก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 13/20-4 S: ประสิทธิภาพสูงสุด
ประสิทธิภาพสูงสุด
เทคโนโลยีการเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการทดสอบแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ขั้วพร้อมปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน 3 สูบ มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานระดับสูง
การจัดเก็บ
  • ช่องเก็บของกว้างขวางสำหรับการเก็บน้ำยาทำความสะอาด, ถุงมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น
  • เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั้งที่ถนัดซ้าย/ขวาและสามารถใช้งานก้านหัวฉีดคู่ได้พร้อมกัน
การจ่ายผงซักฟอก
  • วาล์วควบคุมปริมาณคงที่ช่วยให้อัตราการใช้น้ำยาทำความสะอาดน้อย
  • เปลี่ยนไปใช้งานน้ำยาทำความสะอาดระหว่างถังเก็บ 1 กับถังเก็บ 2 ได้ง่าย
  • ในตำแหน่ง 0 จะทำการล้างน้ำยาทำความสะอาดออกโดยอัตโนมัติ
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
  • ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
  • ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 600 - 1300
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 30 - 200 / 3 - 20
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C) นาที 80 - สูงสุด 155
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง) 8.3
การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง) 6.6
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 9.3
สายไฟ (ม.) 5
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 25
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 188.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 200.533
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: อายุการใช้งานยาวนาน
  • ก้านฉีด: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • ระบบ Servo Control

อุปกรณ์

  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ตัวเลือกการทำงานแบบสองก้านฉีด
  • ปลั๊กสลับขั้ว (3 เฟส)
  • ระบบ Soft Damping (SDS)
  • การควบคุมการซ่อมบำรุงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
  • ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถัง
  • ระบบป้องกันการทำงานกรณีไม่มีน้ำ
รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดยานพาหนะ
  • การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
  • การทำความสะอาดศูนย์บริการ
  • การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
  • การทำความสะอาดสถานีบริการ
  • การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
  • การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
  • การทำความสะอาดศูนย์กีฬา
  • การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
  • การทำความสะอาดระบบการผลิต
