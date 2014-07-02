เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ HD 9/50-4 Cage

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ รุ่น HD 9/50-4 Cage ให้แรงดันสูงสุดถึง 500 บาร์ ในการขจัดสิ่งสกปรกฝังลึก พร้อมเสริมโครงเหล็กที่แข็งแรงปกป้องรอบด้านช่วยให้การเลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ รุ่น HD 9/50-4 Cage เคลื่อนย้ายสะดวก: ด้วยหูจับและขอเกี่ยวสายยางในตัวช่วยให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง มาตรวัดชั่วโมงจะแสดงสถานะทำงานของปั๊มสม่ำเสมอ การจัดเก็บที่ปลอดภัย: อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือจะจัดเก็บไว้ในกล่องที่ป้องกันเป็นอย่างดี เคลื่อนย้ายง่าย: ออกแบบให้สามารถขนย้ายเครื่องได้ง่ายแม้ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก มั่นใจได้ว่าปลอดภัย: ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงของคาร์เชอร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงดันที่เหมาะสมสม่ำเสมอ ระบบป้องกันน้ำขาดซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมช่วยปกป้องเครื่องและผู้ใช้

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูง
  • ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงที่วางใจได้และแข็งแรงทนทานของคาร์เชอร์ให้แรงดันในระดับที่เหมาะสม
การจัดเก็บอย่างปลอดภัย
  • อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือต่างๆ จะจัดเก็บไว้ในช่องจัดเก็บที่มีการป้องกัน นั่นหมายถึงทุกอย่างจะได้รับการจัดเก็บให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 150 - สูงสุด 500 / 15 - สูงสุด 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500 - 900
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 60
เชื้อเพลิง ไฟฟ้า
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) 15
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
ประเภทปั๊ม สมรรถนะสูงสุดของปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงของคาร์เชอร์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 150
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 195
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดอัดแรงดันสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม
  • ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 700 มม.
  • หัวฉีดแบบแบน

อุปกรณ์

  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: งานหนัก
  • วาล์วนิรภัย
  • ตัวนับชั่วโมงทำงาน
