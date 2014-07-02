เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ HD 9/50-4 Cage
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ รุ่น HD 9/50-4 Cage ให้แรงดันสูงสุดถึง 500 บาร์ ในการขจัดสิ่งสกปรกฝังลึก พร้อมเสริมโครงเหล็กที่แข็งแรงปกป้องรอบด้านช่วยให้การเลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ รุ่น HD 9/50-4 Cage เคลื่อนย้ายสะดวก: ด้วยหูจับและขอเกี่ยวสายยางในตัวช่วยให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง มาตรวัดชั่วโมงจะแสดงสถานะทำงานของปั๊มสม่ำเสมอ การจัดเก็บที่ปลอดภัย: อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือจะจัดเก็บไว้ในกล่องที่ป้องกันเป็นอย่างดี เคลื่อนย้ายง่าย: ออกแบบให้สามารถขนย้ายเครื่องได้ง่ายแม้ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก มั่นใจได้ว่าปลอดภัย: ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงของคาร์เชอร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงดันที่เหมาะสมสม่ำเสมอ ระบบป้องกันน้ำขาดซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมช่วยปกป้องเครื่องและผู้ใช้
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูง
- ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงที่วางใจได้และแข็งแรงทนทานของคาร์เชอร์ให้แรงดันในระดับที่เหมาะสม
การจัดเก็บอย่างปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือต่างๆ จะจัดเก็บไว้ในช่องจัดเก็บที่มีการป้องกัน นั่นหมายถึงทุกอย่างจะได้รับการจัดเก็บให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|150 - สูงสุด 500 / 15 - สูงสุด 50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|500 - 900
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 60
|เชื้อเพลิง
|ไฟฟ้า
|กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
|15
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|ประเภทปั๊ม
|สมรรถนะสูงสุดของปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงของคาร์เชอร์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|150
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|195
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดอัดแรงดันสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม
- ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 700 มม.
- หัวฉีดแบบแบน
อุปกรณ์
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: งานหนัก
- วาล์วนิรภัย
- ตัวนับชั่วโมงทำงาน
วิดีโอ