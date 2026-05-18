เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 80
MC 80 รถกวาดขนาดใหญ่ สร้างความประทับใจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ห้องโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเดียวกันด้วยปริมาตรลม 1.45 ลบ.ม. และแนวคิดการใช้งานที่ใช้งานง่าย
MC 80 เทคโนโลยีของเครื่องจักรขนาดใหญ่มากจึงถูกนำมาใช้ในเครื่องกวาดพื้นขนาดกะทัดรัด ตัวอย่างเช่น ภาชนะขนาด 800 ลิตร ระบบแปรงสองอันมีการควบคุมแปรงแต่ละอันพร้อมการยกแต่ละอัน ช่องดูดตรงป้องกันการอุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปทรงของล้อที่ป้องกันจากการกระแทก อุปกรณ์มาตรฐานที่ยอดเยี่ยมสามารถเสริมด้วยชุดอุปกรณ์ยึดติดต่างๆ เช่น แปรงด้านที่ 3 แปรงปัดวัชพืช ท่อเดิน หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ในแง่ของความสะดวกสบายในการทำงาน MC 80 ทำได้ดีกับห้องโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในระดับเดียวกัน มุมมองรอบด้านที่สมบูรณ์แบบ และการจัดวางองค์ประกอบการทำงานที่โปร่งใสและถูกหลักสรีรศาสตร์ รายละเอียดที่ใช้งานได้จริง เช่น ช่องเก็บของแบบล็อคได้ ที่วางขวด และพอร์ตชาร์จ USB รวมอยู่ด้วย
คุณสมบัติและจุดเด่น
แนวคิดการใช้งานที่ใช้งานง่ายจากคลาส 3.5 ตันที่พักแขนพร้อมแผงควบคุมการทำงานแบบบูรณาการตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความคล่องตัว ระบบควิกสตาร์ทด้วยปุ่ม และควบคุมการทำงานทั้งหมดได้ง่ายขึ้น ระบบควบคุมการยกแปรงแบบแยกส่วนเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุดห้องโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในเครื่องสมรรถนะเดียวกันพร้อมมุมมองแบบพาโนรามา 360° ตามหลักสรีรศาสตร์และโปร่งใส หน้าต่างทั้งสองด้าน, ช่องเก็บของแบบล็อคได้, พอร์ตชาร์จ USB, ที่วางขวด เข้าและออกทั้งสองด้านเพื่อความคล่องตัวสูงสุดขณะทำงาน
มาตรฐานสูงสุดของงานกวาดระบบ / หัว แปรง ประกอบง่ายพร้อมระบบควบคุม การยกแยกแต่ละตัว ถังเก็บน้ำขนาด 800 ลิตร พร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ และแท้งค์น้ำ 185 ลิตร มีชุดอุปกรณ์เสริมให้เลือก เช่น แปรงด้านที่ 3 หรือแปรงปัดวัชพืช
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ค่าการปล่อยมลพิษต่ำกว่า EU STAGE V ด้วยระบบคอมมอนเรลและตัวกรองอนุภาคดีเซล
- สำหรับการใช้งานในพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
- การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่น้อยลงช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการดำเนินงาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ดีเซล
|ระบบขับเคลื่อน
|ขับเคลื่อน ทุกล้อ
|ผู้ผลิตเครื่องยนต์
|เครื่องยนต์ Yanmar
|กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
|26
|หน่วยปริมาตร (ลบ.ซม)
|1650
|ทรงกระบอก
|3
|ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
|41
|มาตรฐานการปล่อยไอเสีย
|STAGE V
|ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม)
|25
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|1630
|ความกว้างการทำงานพร้อม แปรงข้าง 3 ตัว (มม.)
|2175
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|1000
|ถังน้ำ (ลิตร)
|150
|ถังน้ำสะอาด (ลิตร)
|185
|ระยะฐานล้อ (มม.)
|1500
|น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
|2500
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|3200 x 1070 x 1985
อุปกรณ์
- ตัวกรองอนุภาค
- ท่อดูดใบไม้
- เกจวัดอุณหภูมิ
- มิเตอร์วัดชั่วโมงการทำงานของกลไกการกวาด
- ที่นั่งนุ่มสบาย
- ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ
- เครื่องทำความร้อน
- การดูด
- แปรงด้านข้างแบบปรับความเร็วได้
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
- แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
- เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
- ห้องโดยสารแบบพาโนรามาพร้อมกระจกนิรภัยและกระจกมองหลัง 2 อัน
- วิทยุ
- ไฟเตือนแบบหมุน
- ระบบฉีดละอองน้ำสำหรับขจัดฝุ่นบริเวณแปรงด้านข้างและภายในท่ออากาศเข้า
- ประตูด้านซ้าย/ขวา
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดถนนและพื้นเปียก เหมาะสำหรับงานขนส่ง