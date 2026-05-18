เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 80

MC 80 รถกวาดขนาดใหญ่ สร้างความประทับใจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ห้องโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเดียวกันด้วยปริมาตรลม 1.45 ลบ.ม. และแนวคิดการใช้งานที่ใช้งานง่าย

MC 80 เทคโนโลยีของเครื่องจักรขนาดใหญ่มากจึงถูกนำมาใช้ในเครื่องกวาดพื้นขนาดกะทัดรัด ตัวอย่างเช่น ภาชนะขนาด 800 ลิตร ระบบแปรงสองอันมีการควบคุมแปรงแต่ละอันพร้อมการยกแต่ละอัน ช่องดูดตรงป้องกันการอุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปทรงของล้อที่ป้องกันจากการกระแทก อุปกรณ์มาตรฐานที่ยอดเยี่ยมสามารถเสริมด้วยชุดอุปกรณ์ยึดติดต่างๆ เช่น แปรงด้านที่ 3 แปรงปัดวัชพืช ท่อเดิน หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ในแง่ของความสะดวกสบายในการทำงาน MC 80 ทำได้ดีกับห้องโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในระดับเดียวกัน มุมมองรอบด้านที่สมบูรณ์แบบ และการจัดวางองค์ประกอบการทำงานที่โปร่งใสและถูกหลักสรีรศาสตร์ รายละเอียดที่ใช้งานได้จริง เช่น ช่องเก็บของแบบล็อคได้ ที่วางขวด และพอร์ตชาร์จ USB รวมอยู่ด้วย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 80: แนวคิดการใช้งานที่ใช้งานง่ายจากคลาส 3.5 ตัน
แนวคิดการใช้งานที่ใช้งานง่ายจากคลาส 3.5 ตัน
ที่พักแขนพร้อมแผงควบคุมการทำงานแบบบูรณาการตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความคล่องตัว ระบบควิกสตาร์ทด้วยปุ่ม และควบคุมการทำงานทั้งหมดได้ง่ายขึ้น ระบบควบคุมการยกแปรงแบบแยกส่วนเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 80: ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุด
ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุด
ห้องโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในเครื่องสมรรถนะเดียวกันพร้อมมุมมองแบบพาโนรามา 360° ตามหลักสรีรศาสตร์และโปร่งใส หน้าต่างทั้งสองด้าน, ช่องเก็บของแบบล็อคได้, พอร์ตชาร์จ USB, ที่วางขวด เข้าและออกทั้งสองด้านเพื่อความคล่องตัวสูงสุดขณะทำงาน
เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 80: มาตรฐานสูงสุดของงานกวาด
มาตรฐานสูงสุดของงานกวาด
ระบบ / หัว แปรง ประกอบง่ายพร้อมระบบควบคุม การยกแยกแต่ละตัว ถังเก็บน้ำขนาด 800 ลิตร พร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ และแท้งค์น้ำ 185 ลิตร มีชุดอุปกรณ์เสริมให้เลือก เช่น แปรงด้านที่ 3 หรือแปรงปัดวัชพืช
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ค่าการปล่อยมลพิษต่ำกว่า EU STAGE V ด้วยระบบคอมมอนเรลและตัวกรองอนุภาคดีเซล
  • สำหรับการใช้งานในพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
  • การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่น้อยลงช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการดำเนินงาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน ดีเซล
ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อน ทุกล้อ
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ Yanmar
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) 26
หน่วยปริมาตร (ลบ.ซม) 1650
ทรงกระบอก 3
ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 41
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย STAGE V
ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม) 25
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 1630
ความกว้างการทำงานพร้อม แปรงข้าง 3 ตัว (มม.) 2175
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 1000
ถังน้ำ (ลิตร) 150
ถังน้ำสะอาด (ลิตร) 185
ระยะฐานล้อ (มม.) 1500
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก) 2500
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 3200 x 1070 x 1985

อุปกรณ์

  • ตัวกรองอนุภาค
  • ท่อดูดใบไม้
  • เกจวัดอุณหภูมิ
  • มิเตอร์วัดชั่วโมงการทำงานของกลไกการกวาด
  • ที่นั่งนุ่มสบาย
  • ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ
  • เครื่องทำความร้อน
  • การดูด
  • แปรงด้านข้างแบบปรับความเร็วได้
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
  • แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
  • เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
  • ห้องโดยสารแบบพาโนรามาพร้อมกระจกนิรภัยและกระจกมองหลัง 2 อัน
  • วิทยุ
  • ไฟเตือนแบบหมุน
  • ระบบฉีดละอองน้ำสำหรับขจัดฝุ่นบริเวณแปรงด้านข้างและภายในท่ออากาศเข้า
  • ประตูด้านซ้าย/ขวา
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 80
เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 80
เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 80
เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 80

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดถนนและพื้นเปียก เหมาะสำหรับงานขนส่ง
อุปกรณ์เสริม