ผลิตภัณฑ์สำหรับมืออาชีพ
สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพทั่วถึงและประหยัดทรัพยากร: การทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงร่วมกับสารทำความสะอาดที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบก็น่าประทับใจเช่นกันในกรณีของงานทำความสะอาดที่มีความต้องการสูง
พื้น
ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสารทำความสะอาดของKärcher FloorPro ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลา ในขณะเดียวกันเครื่องทำความสะอาดและพื้นผิวก็ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมที่สุด
พรม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ CarpetPro พร้อมด้วยเทคโนโลยี iCapsol ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทออย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพลดเวลาในการอบแห้งและป้องกันการปนเปื้อนซ้ำ
ชิ้นส่วนอะไหล่
น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับความต้องการขั้นสูงในอุตสาหกรรมสำหรับพลังการทำความสะอาดการปกป้องพื้นผิวและการกำจัดสิ่งตกค้างก่อนเคลือบหรือประกอบขั้นสุดท้าย
ยานพาหนะ
ประหยัดประสานงานอย่างแม่นยำและทั่วถึงแม้ในรูปทรงรถที่ยากลำบาก: ผลิตภัณฑ์ VehiclePro ของเราน่าประทับใจเมื่อใช้ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับน้ำหอม Pine Active ของเราและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด