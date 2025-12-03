พื้น

ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสารทำความสะอาดของKärcher FloorPro ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลา ในขณะเดียวกันเครื่องทำความสะอาดและพื้นผิวก็ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมที่สุด

Kärcher การขจัดคราบ

การขจัดคราบ

Kärcher ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา

ตัวแทนในการดูแลและป้องกันวัสดุปูพื้นแข็งและยืดหยุ่น ความคุ้มครองที่ดีเยี่ยมการยึดเกาะความต้านทานการลื่นและความต้านทานต่อการขัดถู ความต้านทานเพิ่มขึ้น ป้องกันการลื่นขับไล่สิ่งสกปรกป้องกันรอยขีดข่วน พื้นแข็งและทนต่อการสึกหรอมากขึ้น

คาร์เชอร์