พื้น
ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสารทำความสะอาดของKärcher FloorPro ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลา ในขณะเดียวกันเครื่องทำความสะอาดและพื้นผิวก็ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมที่สุด
การขจัดคราบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา
ตัวแทนในการดูแลและป้องกันวัสดุปูพื้นแข็งและยืดหยุ่น ความคุ้มครองที่ดีเยี่ยมการยึดเกาะความต้านทานการลื่นและความต้านทานต่อการขัดถู ความต้านทานเพิ่มขึ้น ป้องกันการลื่นขับไล่สิ่งสกปรกป้องกันรอยขีดข่วน พื้นแข็งและทนต่อการสึกหรอมากขึ้น