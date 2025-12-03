ไม้กวาดไฟฟ้า EB 30/1 Li-Ion
ครั้งแรกกับคาร์เชอร์: ไม้กวาดไฟฟ้ากับคุณภาพแบตเตอรี่สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ไม้กวาดไฟฟ้า รุ่น EB 30/1 Li-Ion มีแปรงลูกกลิ้งแบบเปลี่ยนได้และถังขยะแบบถอดได้ เป็นไม้กวาดและที่โกยผงในตัว สามารถใช้ทำความสะอาดบริเวณที่สกปรกบนพื้นแข็งและพรมได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเงียบ เพียง 56 เดซิเบล
ไม้กวาดไฟฟ้า รุ่น EB 30/1 Li-Ion เปิดและปิดโดยใช้สวิตช์เท้า อุปกรณ์รูปทรงเรียบแบน (90 มม.) สามารถซอกซอนเข้าใต้หม้อน้ำและใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีระยะห่างจากพื้นไม่มาก และเก็บกวาดสิ่งสกปรกที่ โดยมีช่วงขอบขอบเพียง 2 มม. ด้ามยืดไสลด์พร้อมที่จับสามารถปรับระดับได้ตามความสูงของผู้ใช้และเคลื่อนไปได้ทุกทิศทางโดยใช้ข้อต่อ ระหว่างพักสามารถล็อคในแนวตั้ง เนื่องจาก EB 30/1 Li-Ion นั้นไร้สาย การใช้งานต่อเนื่องบนพื้นพรมประมาณ 30 นาที และบนพื้นทั่วไปประมาณ 45 นาที ระยะเวลาในการชาร์จใช้เวลาเพียง 110 นาทีซึ่งมาพร้อมกับตัวเครื่อง และแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนอีก 1 ชุด ผู้ใช้จึงสามารถทำงานต่อได้โดยไม่ต้องหยุดชาร์จ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงพลัง ถอดและเปลี่ยนได้ง่ายในขั้นตอนเดียว
การเปลี่ยนแปรงโดยไม่มีเครื่องมือแปรงลูกกลิ้งสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้น
เครื่องชาร์จแบบรวดเร็วชาร์จเร็ว ใช้งานได้ยาวนาน: ชาร์จแบตเตอรี่เต็มภายในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมง
ถังขยะสามารถถอดและเปลี่ยนได้ง่าย
- ถอดถังเก็บฝุ่นทิ้งได้รวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|300
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|1
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|56
|กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
|1.8
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|220 - 240 / 50 - 60
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|7.2
|ความจุของแบตเตอรี่
|(2,5 แอมป์)
|ระยะเวลาการทำงานบนพื้นเรียบ (นาที)
|51
|ระยะเวลาการทำงานบนพื้นพรม (นาที)
|41
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|2.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|3.085
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ 7.2 V / 2.5 Ah จำนวน 1 ก้อน
- เครื่องชาร์จแบบรวดเร็วรุ่น BC 1/1.8
- แปรงลูกกลิ้งมาตรฐาน
- มือจับแบบยืดและปรับความสูงได้
- ถังบรรจุขยะ
วิดีโอ