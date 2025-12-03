ไม้กวาดไฟฟ้า EB 30/1 Li-Ion

ครั้งแรกกับคาร์เชอร์: ไม้กวาดไฟฟ้ากับคุณภาพแบตเตอรี่สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ไม้กวาดไฟฟ้า รุ่น EB 30/1 Li-Ion มีแปรงลูกกลิ้งแบบเปลี่ยนได้และถังขยะแบบถอดได้ เป็นไม้กวาดและที่โกยผงในตัว สามารถใช้ทำความสะอาดบริเวณที่สกปรกบนพื้นแข็งและพรมได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเงียบ เพียง 56 เดซิเบล

ไม้กวาดไฟฟ้า รุ่น EB 30/1 Li-Ion เปิดและปิดโดยใช้สวิตช์เท้า อุปกรณ์รูปทรงเรียบแบน (90 มม.) สามารถซอกซอนเข้าใต้หม้อน้ำและใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีระยะห่างจากพื้นไม่มาก และเก็บกวาดสิ่งสกปรกที่ โดยมีช่วงขอบขอบเพียง 2 มม. ด้ามยืดไสลด์พร้อมที่จับสามารถปรับระดับได้ตามความสูงของผู้ใช้และเคลื่อนไปได้ทุกทิศทางโดยใช้ข้อต่อ ระหว่างพักสามารถล็อคในแนวตั้ง เนื่องจาก EB 30/1 Li-Ion นั้นไร้สาย การใช้งานต่อเนื่องบนพื้นพรมประมาณ 30 นาที และบนพื้นทั่วไปประมาณ 45 นาที ระยะเวลาในการชาร์จใช้เวลาเพียง 110 นาทีซึ่งมาพร้อมกับตัวเครื่อง และแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนอีก 1 ชุด ผู้ใช้จึงสามารถทำงานต่อได้โดยไม่ต้องหยุดชาร์จ

คุณสมบัติและจุดเด่น
ไม้กวาดไฟฟ้า EB 30/1 Li-Ion: ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่าย
ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่าย
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงพลัง ถอดและเปลี่ยนได้ง่ายในขั้นตอนเดียว
ไม้กวาดไฟฟ้า EB 30/1 Li-Ion: การเปลี่ยนแปรงโดยไม่มีเครื่องมือ
การเปลี่ยนแปรงโดยไม่มีเครื่องมือ
แปรงลูกกลิ้งสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้น
ไม้กวาดไฟฟ้า EB 30/1 Li-Ion: เครื่องชาร์จแบบรวดเร็ว
เครื่องชาร์จแบบรวดเร็ว
ชาร์จเร็ว ใช้งานได้ยาวนาน: ชาร์จแบตเตอรี่เต็มภายในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมง
ถังขยะสามารถถอดและเปลี่ยนได้ง่าย
  • ถอดถังเก็บฝุ่นทิ้งได้รวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 300
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 1
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 56
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์) 1.8
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 220 - 240 / 50 - 60
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 7.2
ความจุของแบตเตอรี่ (2,5 แอมป์)
ระยะเวลาการทำงานบนพื้นเรียบ (นาที) 51
ระยะเวลาการทำงานบนพื้นพรม (นาที) 41
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 2.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 3.085
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 250 x 300 x 1340

Scope of supply

  • แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ 7.2 V / 2.5 Ah จำนวน 1 ก้อน
  • เครื่องชาร์จแบบรวดเร็วรุ่น BC 1/1.8
  • แปรงลูกกลิ้งมาตรฐาน
  • มือจับแบบยืดและปรับความสูงได้
  • ถังบรรจุขยะ

วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม