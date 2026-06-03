เครื่องดูดฝุ่นพรม CVS 65/1 Bp Pack

เครื่องกวาดและดูดฝุ่นพรมแบบใช้แบตเตอรี่ ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 V และเครื่องชาร์จ: CVS 65/1 Bp Pack ระบบกรองสองขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับพื้นผิวขนาดกลางถึงใหญ่

เพียงแค่กวาดด้วยเครื่อง CVS 65/1 Bp Pack แบบใช้แบตเตอรี่รอบเดียวก็สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ใช้ประทับใจกับผลการทำความสะอาดที่ไม่ด้อยไปกว่าการใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบแปรงตั้งตรง แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 โวลต์ที่ทรงพลังช่วยให้เครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานถึง 60 นาที และสามารถทำความสะอาดพื้นที่พรมประมาณ 1,800 ตารางเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ระบบกรอง HEPA สองขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทำงานได้โดยปราศจากฝุ่น ขณะที่เสียงการทำงานต่ำเพียง 56 dB(A) ทำให้สามารถใช้ในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบได้ แปรงลูกกลิ้งหลักของเครื่องกวาดพรมสามารถปรับได้อย่างแม่นยำตามประเภทพรม ช่วยลดการสึกหรอของแปรงลูกกลิ้ง ป้องกันความเสียหายต่อพรม และทำให้สามารถทำความสะอาดพรมได้แทบทุกประเภท – ตั้งแต่พรมขนตัดและขนห่วงรวมถึงกำมะหยี่สั้นและกำมะหยี่ยาว นอกจากนี้ เครื่องยังมาพร้อมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน รวมถึงแปรงด้านข้างสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบพรม พร้อมล้อขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
การทำงานด้วยแบตเตอรี่อัตโนมัติ
  • การทำงานต่อเนื่องสูงสุด 60 นาทีต่อการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียว
  • ตัวยึดในตัวสำหรับแบตเตอรี่สำรองก้อนที่สอง
  • จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจนแสดงเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เป็นนาที
ระบบกรอง HEPA สองขั้นตอน
  • การทำความสะอาดแผ่นกรองเบื้องต้นอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่ปราศจากฝุ่นและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
  • แผ่นกรอง HEPA ประสิทธิภาพสูง (99.97% @ 0.3 ไมโครเมตร) เพื่ออากาศที่สะอาดปราศจากอนุภาค
  • กล่องกรองถอดและทำความสะอาดได้ง่าย
เสียงรบกวนขณะทำงานต่ำมาก
  • สำหรับใช้ในบริเวณที่มีเสียงรบกวนและในระหว่างเวลาทำการปกติ
ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
  • แปรงกวาดลูกกลิ้งที่สามารถปรับได้อย่างชาญฉลาดด้วยจอแสดงผล LED เพื่อแรงกดสัมผัสที่เหมาะสมที่สุด
  • ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดหลังจากการดูดฝุ่นเพียงครั้งเดียว
  • แปรงลูกกลิ้งที่สามารถปรับใหม่ได้เมื่อเกิดการสึกหรอ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 450
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 625
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 1800
แรงดูด (ม.บาร์) 1
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 20
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 300
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 56
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 36
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง) 7.5
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 100 - 240 / 50 - 60
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 40.731
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 47
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 980 x 675 x 1070

Scope of supply

  • แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ขนาด 36 V/7.5 Ah +แบตเตอรี่ (1 ชิ้น)
  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กำลังไฟ 36 V (1 ชิ้น)
  • ถุงใส่อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์

  • คลาสฝุ่นละออง: M
  • ทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ
  • แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
เครื่องดูดฝุ่นพรม CVS 65/1 Bp Pack
เครื่องดูดฝุ่นพรม CVS 65/1 Bp Pack
เครื่องดูดฝุ่นพรม CVS 65/1 Bp Pack

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • อาคารสำนักงาน
  • โรงแรม
  • สนามบิน
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาในศูนย์การค้า สำนักงาน โรงแรม และสนามบิน
อุปกรณ์เสริม