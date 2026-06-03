เครื่องดูดฝุ่นพรม CVS 65/1 Bp Pack
เครื่องกวาดและดูดฝุ่นพรมแบบใช้แบตเตอรี่ ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 V และเครื่องชาร์จ: CVS 65/1 Bp Pack ระบบกรองสองขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับพื้นผิวขนาดกลางถึงใหญ่
เพียงแค่กวาดด้วยเครื่อง CVS 65/1 Bp Pack แบบใช้แบตเตอรี่รอบเดียวก็สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ใช้ประทับใจกับผลการทำความสะอาดที่ไม่ด้อยไปกว่าการใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบแปรงตั้งตรง แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 โวลต์ที่ทรงพลังช่วยให้เครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานถึง 60 นาที และสามารถทำความสะอาดพื้นที่พรมประมาณ 1,800 ตารางเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ระบบกรอง HEPA สองขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทำงานได้โดยปราศจากฝุ่น ขณะที่เสียงการทำงานต่ำเพียง 56 dB(A) ทำให้สามารถใช้ในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบได้ แปรงลูกกลิ้งหลักของเครื่องกวาดพรมสามารถปรับได้อย่างแม่นยำตามประเภทพรม ช่วยลดการสึกหรอของแปรงลูกกลิ้ง ป้องกันความเสียหายต่อพรม และทำให้สามารถทำความสะอาดพรมได้แทบทุกประเภท – ตั้งแต่พรมขนตัดและขนห่วงรวมถึงกำมะหยี่สั้นและกำมะหยี่ยาว นอกจากนี้ เครื่องยังมาพร้อมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน รวมถึงแปรงด้านข้างสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบพรม พร้อมล้อขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
คุณสมบัติและจุดเด่น
การทำงานด้วยแบตเตอรี่อัตโนมัติ
- การทำงานต่อเนื่องสูงสุด 60 นาทีต่อการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียว
- ตัวยึดในตัวสำหรับแบตเตอรี่สำรองก้อนที่สอง
- จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจนแสดงเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เป็นนาที
ระบบกรอง HEPA สองขั้นตอน
- การทำความสะอาดแผ่นกรองเบื้องต้นอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่ปราศจากฝุ่นและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
- แผ่นกรอง HEPA ประสิทธิภาพสูง (99.97% @ 0.3 ไมโครเมตร) เพื่ออากาศที่สะอาดปราศจากอนุภาค
- กล่องกรองถอดและทำความสะอาดได้ง่าย
เสียงรบกวนขณะทำงานต่ำมาก
- สำหรับใช้ในบริเวณที่มีเสียงรบกวนและในระหว่างเวลาทำการปกติ
ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
- แปรงกวาดลูกกลิ้งที่สามารถปรับได้อย่างชาญฉลาดด้วยจอแสดงผล LED เพื่อแรงกดสัมผัสที่เหมาะสมที่สุด
- ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดหลังจากการดูดฝุ่นเพียงครั้งเดียว
- แปรงลูกกลิ้งที่สามารถปรับใหม่ได้เมื่อเกิดการสึกหรอ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|450
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|625
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|1800
|แรงดูด (ม.บาร์)
|1
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|20
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|300
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|56
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|36
|ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
|7.5
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|40.731
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|47
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|980 x 675 x 1070
Scope of supply
- แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ขนาด 36 V/7.5 Ah +แบตเตอรี่ (1 ชิ้น)
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กำลังไฟ 36 V (1 ชิ้น)
- ถุงใส่อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์
- คลาสฝุ่นละออง: M
- ทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ
- แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- อาคารสำนักงาน
- โรงแรม
- สนามบิน
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาในศูนย์การค้า สำนักงาน โรงแรม และสนามบิน