BVL 3/1 Bp
ทำความสะอาดในพื้นที่แคบ: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง BVL 3/1 Bp ที่น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ทรงพลัง และใช้แบตเตอรี่ โดดเด่นด้วยวัสดุ EPP ที่แข็งแรงและคุ้มค่าคุ้มราคามาก
น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ทรงพลัง และใช้แบตเตอรี่: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง BVL 3/1 Bp เป็นรุ่นแรกที่มีน้ำหนักแบกบนหลังเพียง 4.5 กิโลกรัม ด้วยวัสดุ EPP นวัตกรรมใหม่ ซึ่งทำให้เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังรุ่นนี้แข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษแม้มีน้ำหนักเบา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลโรงเรียน ช่างเทคนิค หรือการใช้งานในครัวเรือน งานทำความสะอาดจุดเล็ก ๆ และบันไดก็ง่ายขึ้น: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังที่มาพร้อมถังเก็บฝุ่นขนาด 3 ลิตร เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่แคบ แบตเตอรี่ Kärcher Battery Power ที่ทรงพลังช่วยให้ใช้งานได้นาน ขณะที่โครงสะพายหลังแบบสรีรศาสตร์ช่วยลดความเหนื่อยล้าในการทำงาน ด้วยแผงควบคุมที่สะดวกบนสายรัดเอวสำหรับควบคุมฟังก์ชันการทำงานหลักและฟีเจอร์เสริม ทำให้ BVL 3/1 Bp ใช้งานง่ายมากและสามารถใช้งานได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย มอเตอร์ EC แบบไม่มีแปรงถ่านยังทนต่อการสึกหรอสูง นอกจากอุปกรณ์เสริมมาตรฐานแล้ว ยังสามารถเลือกใช้ ไส้กรอง HEPA-14 เป็นอุปกรณ์เสริมได้อีกด้วย เมื่อสั่งซื้อรุ่นนี้ โปรดทราบว่า แบตเตอรี่ Kärcher Battery Power และเครื่องชาร์จที่เข้ากันต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลังไร้สายน้ำหนักเบาพิเศษผลิตวัสดุ EPP นวัตกรรมใหม่ (ขยาย โพรพิลีน) ที่เบามากเป็นพิเศษ ออกแบบให้ใช้งานได้ถนัด ช่วยให้ขนย้ายได้สะดวก
นวัตกรรมขั้นสูง EPP (Expanded Polypropylene)ทนทานเป็นพิเศษและใช้งานได้ยาวนานเป็นพิเศษ เบาเป็นพิเศษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากสามารถรีไซเคิลได้ ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
ออกแบบให้เหมาะกับโครงสร้างร่างกายโครงสะพาย deuter® สบายอย่างยิ่งแม้จะต้องใช้งานเป็นเวลานาน แผงควบคุมที่สายนิรภัยคาดเอว เพิ่มความสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบฟังก์ชั่นต่างๆ ทั้งหมด สายดูดสามารถปรับได้สำหรับคนถนัดขวาและคนถนัดซ้าย
การควบคุมความเร็ว
- ความทนทานต่อการสึกหรอสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
- ช่วยให้ใช้งานได้นานและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โหมด eco! efficiency
- โหมด eco!efficiency ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานของเครื่องและยืดเวลาการทำงานของแบตเตอรี่
มีความคล่องตัวด้วย Kärcher 36 V แพลตฟอร์ม
- แบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนใช้งานกับเครื่องอื่นได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ
- เพิ่มผลลัพท์และความปลอดภัยในขณะทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|3
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|65
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|35.4
|ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
|350
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|189 / 18.9
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|1
|ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
|ประมาณ 120 (5 แอมแปร์ชั่วโมง) / ประมาณ 130 (6 แอมแปร์ชั่วโมง)
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที)
|โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 52 (5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 31 (5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 73 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 41 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง)
|กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
|2.5
|สี
|สีดำ
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.1
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.57
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|220 x 317 x 450
Scope of supply
- รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- ความยาวสายดูด: 1 ม.
- ประเภทของสายดูด: มีข้อต่อแบบโค้ง
- มือจับโค้ง: ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พร้อมตัวควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
- ท่อดูดแบบยืดได้: 615 มม., 1007 มม.
- ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: อลูมิเนียม
- หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
- หัวดูดตามซอก
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
อุปกรณ์
- โหมด eco! efficiency
- โครงรับน้ำหนัก
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับผู้ดูแลความสะอาดในโรงเรียน
- เหมาะสำหรับช่างฝีมือทั้งชายและหญิง
- เหมาะสำหรับครัวเรือน
- ทำความสะอาดบันไดได้ง่าย
- ทำความสะอาดเฉพาะจุด