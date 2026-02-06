BVL 3/1 Bp

ทำความสะอาดในพื้นที่แคบ: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง BVL 3/1 Bp ที่น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ทรงพลัง และใช้แบตเตอรี่ โดดเด่นด้วยวัสดุ EPP ที่แข็งแรงและคุ้มค่าคุ้มราคามาก

น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ทรงพลัง และใช้แบตเตอรี่: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง BVL 3/1 Bp เป็นรุ่นแรกที่มีน้ำหนักแบกบนหลังเพียง 4.5 กิโลกรัม ด้วยวัสดุ EPP นวัตกรรมใหม่ ซึ่งทำให้เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังรุ่นนี้แข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษแม้มีน้ำหนักเบา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลโรงเรียน ช่างเทคนิค หรือการใช้งานในครัวเรือน งานทำความสะอาดจุดเล็ก ๆ และบันไดก็ง่ายขึ้น: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังที่มาพร้อมถังเก็บฝุ่นขนาด 3 ลิตร เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่แคบ แบตเตอรี่ Kärcher Battery Power ที่ทรงพลังช่วยให้ใช้งานได้นาน ขณะที่โครงสะพายหลังแบบสรีรศาสตร์ช่วยลดความเหนื่อยล้าในการทำงาน ด้วยแผงควบคุมที่สะดวกบนสายรัดเอวสำหรับควบคุมฟังก์ชันการทำงานหลักและฟีเจอร์เสริม ทำให้ BVL 3/1 Bp ใช้งานง่ายมากและสามารถใช้งานได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย มอเตอร์ EC แบบไม่มีแปรงถ่านยังทนต่อการสึกหรอสูง นอกจากอุปกรณ์เสริมมาตรฐานแล้ว ยังสามารถเลือกใช้ ไส้กรอง HEPA-14 เป็นอุปกรณ์เสริมได้อีกด้วย เมื่อสั่งซื้อรุ่นนี้ โปรดทราบว่า แบตเตอรี่ Kärcher Battery Power และเครื่องชาร์จที่เข้ากันต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก

คุณสมบัติและจุดเด่น
BVL 3/1 Bp: เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลังไร้สายน้ำหนักเบาพิเศษ
เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลังไร้สายน้ำหนักเบาพิเศษ
ผลิตวัสดุ EPP นวัตกรรมใหม่ (ขยาย โพรพิลีน) ที่เบามากเป็นพิเศษ ออกแบบให้ใช้งานได้ถนัด ช่วยให้ขนย้ายได้สะดวก
BVL 3/1 Bp: นวัตกรรมขั้นสูง EPP (Expanded Polypropylene)
นวัตกรรมขั้นสูง EPP (Expanded Polypropylene)
ทนทานเป็นพิเศษและใช้งานได้ยาวนานเป็นพิเศษ เบาเป็นพิเศษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากสามารถรีไซเคิลได้ ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
BVL 3/1 Bp: ออกแบบให้เหมาะกับโครงสร้างร่างกาย
ออกแบบให้เหมาะกับโครงสร้างร่างกาย
โครงสะพาย deuter® สบายอย่างยิ่งแม้จะต้องใช้งานเป็นเวลานาน แผงควบคุมที่สายนิรภัยคาดเอว เพิ่มความสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบฟังก์ชั่นต่างๆ ทั้งหมด สายดูดสามารถปรับได้สำหรับคนถนัดขวาและคนถนัดซ้าย
การควบคุมความเร็ว
  • ความทนทานต่อการสึกหรอสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
  • ช่วยให้ใช้งานได้นานและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โหมด eco! efficiency
  • โหมด eco!efficiency ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานของเครื่องและยืดเวลาการทำงานของแบตเตอรี่
มีความคล่องตัวด้วย Kärcher 36 V แพลตฟอร์ม
  • แบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนใช้งานกับเครื่องอื่นได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ
  • เพิ่มผลลัพท์และความปลอดภัยในขณะทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 65
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 35.4
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์) 350
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 189 / 18.9
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน) 1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม) ประมาณ 120 (5 แอมแปร์ชั่วโมง) / ประมาณ 130 (6 แอมแปร์ชั่วโมง)
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที) โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 52 (5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 31 (5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 73 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 41 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง)
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์) 2.5
สี สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 5.57
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 220 x 317 x 450

Scope of supply

  • รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
  • ความยาวสายดูด: 1 ม.
  • ประเภทของสายดูด: มีข้อต่อแบบโค้ง
  • มือจับโค้ง: ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พร้อมตัวควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
  • ท่อดูดแบบยืดได้: 615 มม., 1007 มม.
  • ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: อลูมิเนียม
  • หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
  • หัวดูดตามซอก
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • ไส้กรองป้องกันมอเตอร์

อุปกรณ์

  • โหมด eco! efficiency
  • โครงรับน้ำหนัก
BVL 3/1 Bp
BVL 3/1 Bp
BVL 3/1 Bp
BVL 3/1 Bp

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับผู้ดูแลความสะอาดในโรงเรียน
  • เหมาะสำหรับช่างฝีมือทั้งชายและหญิง
  • เหมาะสำหรับครัวเรือน
  • ทำความสะอาดบันไดได้ง่าย
  • ทำความสะอาดเฉพาะจุด
อุปกรณ์เสริม