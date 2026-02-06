BVL 5/1 Bp
น้ำหนักเบามากและแข็งแรงเป็นพิเศษด้วยวัสดุ EPP นวัตกรรมใหม่: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังไร้สาย BVL 5/1 Bp จาก Kärcher ที่ทรงพลังและทนทาน สำหรับงานทำความสะอาดในพื้นที่แคบที่สุด
เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังไร้สาย BVL 5/1 Bp ของเราที่น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ทรงพลัง และใช้แบตเตอรี่ เป็นเครื่องดูดฝุ่นรุ่นแรกที่ด้วยวัสดุ EPP นวัตกรรมใหม่ ทำให้น้ำหนักเพียง < 4.6 กก. (น้ำหนักที่แบกบนหลัง) และคุณสมบัติของวัสดุทำให้แข็งแรงมากและทนทาน ด้วยกำลังมอเตอร์ 500 วัตต์ ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน และถังเก็บฝุ่นขนาด 5 ลิตร เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังนี้จึงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับพื้นที่แคบที่ทำความสะอาดได้ยาก – ไม่ว่าจะเป็นในโรงภาพยนตร์ เครื่องบิน รถบัสและรถไฟ การทำความสะอาดสำนักงาน หรือแม้แต่บนบันได โครงสะพายหลังแบบเข้ากับสรีรศาสตร์ช่วยลดความเมื่อยล้า โดยฟังก์ชันการทำงานสำคัญทั้งหมดและฟีเจอร์เสริมถูกควบคุมผ่านแผงควบคุมบนสายรัดเอว รวมถึงการจัดการที่ง่ายด้วยการออกแบบแยกสำหรับผู้ใช้มือขวาและมือซ้าย ทำให้ใช้งานได้สะดวกสบายและไม่เหนื่อย มอเตอร์ EC แบบไม่มีแปรงถ่านยังทนต่อการสึกหรอสูง อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จะรวมมาเป็นมาตรฐาน และสามารถเลือกใช้ ไส้กรอง HEPA-14 เป็นอุปกรณ์เสริมได้ เมื่อสั่งซื้อเครื่องรุ่นนี้ โปรดทราบว่าแบตเตอรี่ทรงพลัง Kärcher Battery Power+ และเครื่องชาร์จที่เกี่ยวข้องต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลังไร้สายน้ำหนักเบาพิเศษผลิตวัสดุ EPP นวัตกรรมใหม่ (ขยาย โพรพิลีน) ที่เบามากเป็นพิเศษ ออกแบบให้ใช้งานได้ถนัด ช่วยให้ขนย้ายได้สะดวก
นวัตกรรมขั้นสูง EPP (Expanded Polypropylene)ทนทานเป็นพิเศษและใช้งานได้ยาวนานเป็นพิเศษ เบาเป็นพิเศษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากสามารถรีไซเคิลได้ ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
ออกแบบให้เหมาะกับโครงสร้างร่างกายโครงสร้างที่เคลื่อนย้ายสะดวกเป็นพิเศษแม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน แผงควบคุมที่สายนิรภัยคาดเอว เพิ่มความสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบฟังก์ชั่นต่างๆ ทั้งหมด สายดูดสามารถปรับได้สำหรับคนถนัดขวาและคนถนัดซ้าย
การควบคุมความเร็ว
- ความทนทานต่อการสึกหรอสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
- ช่วยให้ใช้งานได้นานและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โหมด eco! efficiency
- โหมด eco!efficiency ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานของเครื่องและยืดเวลาการทำงานของแบตเตอรี่
มีความคล่องตัวด้วย Kärcher 36 V แพลตฟอร์ม
- แบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนใช้งานกับเครื่องอื่นได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ
- เพิ่มผลลัพท์และความปลอดภัยในขณะทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|65
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|40
|ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
|500
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|223 / 22.3
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|1
|ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
|ประมาณ 150 (6 แอมแปร์ชั่วโมง) / ประมาณ 200 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง)
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที)
|โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 50 (6 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 22 (6 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 64 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 30 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง)
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
|44 / 68
|กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
|6
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|สี
|สีดำ
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.7
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|6.2
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|220 x 320 x 510
Scope of supply
- รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- ความยาวสายดูด: 1 ม.
- ประเภทของสายดูด: มีข้อต่อแบบโค้ง
- มือจับโค้ง: ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พร้อมตัวควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
- ท่อดูดแบบยืดได้: 615 มม., 1007 มม.
- ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: เหล็ก, ชุบโครเมียม
- หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
- หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
- หัวดูดตามซอก
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
อุปกรณ์
- โหมด eco! efficiency
- โครงรับน้ำหนัก
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องบิน รถประจำทาง และรถไฟ
- เหมาะสำหรับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ร้านค้าปลีกหรือโรงภาพยนตร์
- สะดวกสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในสำนักงาน ในโถงทางเดิน และบนบันได