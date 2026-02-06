BVL 5/1 Bp

น้ำหนักเบามากและแข็งแรงเป็นพิเศษด้วยวัสดุ EPP นวัตกรรมใหม่: เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังไร้สาย BVL 5/1 Bp จาก Kärcher ที่ทรงพลังและทนทาน สำหรับงานทำความสะอาดในพื้นที่แคบที่สุด

เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังไร้สาย BVL 5/1 Bp ของเราที่น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ทรงพลัง และใช้แบตเตอรี่ เป็นเครื่องดูดฝุ่นรุ่นแรกที่ด้วยวัสดุ EPP นวัตกรรมใหม่ ทำให้น้ำหนักเพียง < 4.6 กก. (น้ำหนักที่แบกบนหลัง) และคุณสมบัติของวัสดุทำให้แข็งแรงมากและทนทาน ด้วยกำลังมอเตอร์ 500 วัตต์ ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน และถังเก็บฝุ่นขนาด 5 ลิตร เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังนี้จึงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับพื้นที่แคบที่ทำความสะอาดได้ยาก – ไม่ว่าจะเป็นในโรงภาพยนตร์ เครื่องบิน รถบัสและรถไฟ การทำความสะอาดสำนักงาน หรือแม้แต่บนบันได โครงสะพายหลังแบบเข้ากับสรีรศาสตร์ช่วยลดความเมื่อยล้า โดยฟังก์ชันการทำงานสำคัญทั้งหมดและฟีเจอร์เสริมถูกควบคุมผ่านแผงควบคุมบนสายรัดเอว รวมถึงการจัดการที่ง่ายด้วยการออกแบบแยกสำหรับผู้ใช้มือขวาและมือซ้าย ทำให้ใช้งานได้สะดวกสบายและไม่เหนื่อย มอเตอร์ EC แบบไม่มีแปรงถ่านยังทนต่อการสึกหรอสูง อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จะรวมมาเป็นมาตรฐาน และสามารถเลือกใช้ ไส้กรอง HEPA-14 เป็นอุปกรณ์เสริมได้ เมื่อสั่งซื้อเครื่องรุ่นนี้ โปรดทราบว่าแบตเตอรี่ทรงพลัง Kärcher Battery Power+ และเครื่องชาร์จที่เกี่ยวข้องต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก

คุณสมบัติและจุดเด่น
BVL 5/1 Bp: เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลังไร้สายน้ำหนักเบาพิเศษ
ผลิตวัสดุ EPP นวัตกรรมใหม่ (ขยาย โพรพิลีน) ที่เบามากเป็นพิเศษ ออกแบบให้ใช้งานได้ถนัด ช่วยให้ขนย้ายได้สะดวก
BVL 5/1 Bp: นวัตกรรมขั้นสูง EPP (Expanded Polypropylene)
ทนทานเป็นพิเศษและใช้งานได้ยาวนานเป็นพิเศษ เบาเป็นพิเศษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากสามารถรีไซเคิลได้ ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
BVL 5/1 Bp: ออกแบบให้เหมาะกับโครงสร้างร่างกาย
ออกแบบให้เหมาะกับโครงสร้างร่างกาย
โครงสร้างที่เคลื่อนย้ายสะดวกเป็นพิเศษแม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน แผงควบคุมที่สายนิรภัยคาดเอว เพิ่มความสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบฟังก์ชั่นต่างๆ ทั้งหมด สายดูดสามารถปรับได้สำหรับคนถนัดขวาและคนถนัดซ้าย
การควบคุมความเร็ว
  • ความทนทานต่อการสึกหรอสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
  • ช่วยให้ใช้งานได้นานและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โหมด eco! efficiency
  • โหมด eco!efficiency ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานของเครื่องและยืดเวลาการทำงานของแบตเตอรี่
มีความคล่องตัวด้วย Kärcher 36 V แพลตฟอร์ม
  • แบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนใช้งานกับเครื่องอื่นได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ
  • เพิ่มผลลัพท์และความปลอดภัยในขณะทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 65
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 40
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์) 500
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 223 / 22.3
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน) 1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม) ประมาณ 150 (6 แอมแปร์ชั่วโมง) / ประมาณ 200 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง)
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที) โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 50 (6 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 22 (6 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 64 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 30 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง)
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที) 44 / 68
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์) 6
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 100 - 240 / 50 - 60
สี สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.7
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 6.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 220 x 320 x 510

Scope of supply

  • รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
  • ความยาวสายดูด: 1 ม.
  • ประเภทของสายดูด: มีข้อต่อแบบโค้ง
  • มือจับโค้ง: ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พร้อมตัวควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
  • ท่อดูดแบบยืดได้: 615 มม., 1007 มม.
  • ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: เหล็ก, ชุบโครเมียม
  • หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
  • หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
  • หัวดูดตามซอก
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • ไส้กรองป้องกันมอเตอร์

อุปกรณ์

  • โหมด eco! efficiency
  • โครงรับน้ำหนัก
BVL 5/1 Bp
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องบิน รถประจำทาง และรถไฟ
  • เหมาะสำหรับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ร้านค้าปลีกหรือโรงภาพยนตร์
  • สะดวกสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในสำนักงาน ในโถงทางเดิน และบนบันได
อุปกรณ์เสริม