HV 1/1 Bp Fs Pack
เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดอาคาร: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบมือถือ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่น้ำหนักเบา เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบมือถือ รุ่น HV 1/1 Bp Fs มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน อุปกรณ์เสริมประกอบด้วย หัวดูดเบาะ หัวดูดพื้น และหัวดูดบริเวณซอก
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบมือถือ รุ่น HV 1/1 Bp Fs ผู้รับเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารจึงพร้อมเสมอที่จะทำงานดูดฝุ่นเล็กน้อย เฟอร์นิเจอร์ เบาะ หรือพื้นที่ขนาดเล็กในพื้นที่แคบได้ทันที เช่น เป็นพื้นที่ใช้งานทั่วไป น้ำหนักเบา และด้วยพลังงานแบตเตอรี่ของคาร์เชอร์เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบมือถือ ทำงานไร้สายและในขณะเดียวกันก็ให้พลังดูดเต็มที่และทนทานมาก ด้วยชุดอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมหัวดูดเบาะ หัวดูดพื้น และหัวดูดบริเวณซอก แปรงดูด และท่อดูด ทำให้คุณคล่องตัวมากขึ้นและทำงานเสร็จเร็วกว่าเครื่องขนาดใหญ่ที่มีสายเคเบิล นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้มือถือที่ใช้แบตเตอรี่ยังเหมาะสำหรับการใช้งานอื่นๆ เช่น การทำความสะอาดรถยนต์หรือการกำจัดสิ่งสกปรกระหว่างงานติดตั้ง สำหรับการใช้งานในพื้นที่เหล่านี้ ยังมีชุดอุปกรณ์เสริมแยกต่างหากที่ปรับแต่งให้เข้ากับงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอีกด้วย รวมถึงแบตเตอรี่พลังงานแบตเตอรี่ของคาร์เชอร์อันทรงพลังและที่แท่นชาร์จเร่งด่วนอีกด้วย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ด้วยพื้นที่กรองขนาดใหญ่และเทอร์ไบน์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ทนทานบนทุกพื้นผิว
กะทัดรัด น้ำหนักเบา และยืดหยุ่นต่อการใช้งานทำงานในทุกทิศทาง (แอปพลิเคชัน 360°)
ด้วยโหมด eco!efficiency ที่มีประสิทธิภาพของเราประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ลดเสียงรบกวนในการทำงาน
ด้วยเทคโนโลยี real-time ที่สะดวกสบาย
- สำหรับแสดงเวลาทำงานที่เหลืออยู่แบบ real-time บนแบตเตอรี่ของคาร์เชอร์เอง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|18 โวลต์ แบตเตอรี่แพลทฟอร์ม
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|0.9
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|70
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|33
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|47 / 4.7
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|18
|ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
|2.5
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|1
|ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
|สูงสุด 100 (2,5 แอมป์)
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที)
|โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 42 (3,0 Ah) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 25 (3,0 Ah) โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 29 (2,5 แอมป์) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 22 (2,5 แอมป์)
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
|44 / 83
|กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
|2.5
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|1.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|4.045
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 505 มม.
- วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
- หัวดูดพื้น
- หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
- หัวดูดตามซอก
- แปรงดูด
- ไส้กรอง: กระดาษ
- ไส้กรองพื้นฐาน
- แบตเตอรี่: แบตเตอรี่พลังงานแบตเตอรี่ 18 โวลต์ / 2.5 แอมแปร์ชั่วโมง (1 ชิ้น)
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พลังงานเร็ว 18 โวลท์ (1 ชิ้น)
อุปกรณ์
- โหมด eco! efficiency
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดเบาะหรือพื้นที่ขนาดเล็กในการทำความสะอาดอาคาร
- การทำความสะอาดยานพาหนะ