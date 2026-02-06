HV 1/1 Bp Fs Pack

เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดอาคาร: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบมือถือ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่น้ำหนักเบา เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบมือถือ รุ่น HV 1/1 Bp Fs มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน อุปกรณ์เสริมประกอบด้วย หัวดูดเบาะ หัวดูดพื้น และหัวดูดบริเวณซอก

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบมือถือ รุ่น HV 1/1 Bp Fs ผู้รับเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารจึงพร้อมเสมอที่จะทำงานดูดฝุ่นเล็กน้อย เฟอร์นิเจอร์ เบาะ หรือพื้นที่ขนาดเล็กในพื้นที่แคบได้ทันที เช่น เป็นพื้นที่ใช้งานทั่วไป น้ำหนักเบา และด้วยพลังงานแบตเตอรี่ของคาร์เชอร์เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบมือถือ ทำงานไร้สายและในขณะเดียวกันก็ให้พลังดูดเต็มที่และทนทานมาก ด้วยชุดอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมหัวดูดเบาะ หัวดูดพื้น และหัวดูดบริเวณซอก แปรงดูด และท่อดูด ทำให้คุณคล่องตัวมากขึ้นและทำงานเสร็จเร็วกว่าเครื่องขนาดใหญ่ที่มีสายเคเบิล นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้มือถือที่ใช้แบตเตอรี่ยังเหมาะสำหรับการใช้งานอื่นๆ เช่น การทำความสะอาดรถยนต์หรือการกำจัดสิ่งสกปรกระหว่างงานติดตั้ง สำหรับการใช้งานในพื้นที่เหล่านี้ ยังมีชุดอุปกรณ์เสริมแยกต่างหากที่ปรับแต่งให้เข้ากับงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอีกด้วย รวมถึงแบตเตอรี่พลังงานแบตเตอรี่ของคาร์เชอร์อันทรงพลังและที่แท่นชาร์จเร่งด่วนอีกด้วย

คุณสมบัติและจุดเด่น
HV 1/1 Bp Fs Pack: ด้วยพื้นที่กรองขนาดใหญ่และเทอร์ไบน์ที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ทนทานบนทุกพื้นผิว
HV 1/1 Bp Fs Pack: กะทัดรัด น้ำหนักเบา และยืดหยุ่นต่อการใช้งาน
ทำงานในทุกทิศทาง (แอปพลิเคชัน 360°)
HV 1/1 Bp Fs Pack: ด้วยโหมด eco!efficiency ที่มีประสิทธิภาพของเรา
ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ลดเสียงรบกวนในการทำงาน
ด้วยเทคโนโลยี real-time ที่สะดวกสบาย
  • สำหรับแสดงเวลาทำงานที่เหลืออยู่แบบ real-time บนแบตเตอรี่ของคาร์เชอร์เอง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 18 โวลต์ แบตเตอรี่แพลทฟอร์ม
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 0.9
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 70
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 33
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 47 / 4.7
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 18
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง) 2.5
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน) 1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม) สูงสุด 100 (2,5 แอมป์)
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที) โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 42 (3,0 Ah) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 25 (3,0 Ah) โหมด eco! efficiency: / สูงสุด 29 (2,5 แอมป์) โหมดพลังสูง: / สูงสุด 22 (2,5 แอมป์)
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที) 44 / 83
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์) 2.5
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 100 - 240 / 50 - 60
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 1.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 4.045
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 313 x 115 x 315

Scope of supply

  • รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 505 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
  • หัวดูดพื้น
  • หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
  • หัวดูดตามซอก
  • แปรงดูด
  • ไส้กรอง: กระดาษ
  • ไส้กรองพื้นฐาน
  • แบตเตอรี่: แบตเตอรี่พลังงานแบตเตอรี่ 18 โวลต์ / 2.5 แอมแปร์ชั่วโมง (1 ชิ้น)
  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พลังงานเร็ว 18 โวลท์ (1 ชิ้น)

อุปกรณ์

  • โหมด eco! efficiency
HV 1/1 Bp Fs Pack
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดเบาะหรือพื้นที่ขนาดเล็กในการทำความสะอาดอาคาร
  • การทำความสะอาดยานพาหนะ
อุปกรณ์เสริม