เครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้ง CV 38/2 Adv
เครื่องดูดฝุ่นพรมพร้อมแปรง รุ่น CV 38/2 Adv เป็นเครื่องดูดฝุ่นแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ให้ประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงมาพร้อมอุปกรณ์เสริมในตัวและที่ยึดสายเคเบิลและระบบสำหรับสายไฟที่เปลี่ยนได้ง่าย
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหารหรืออาคารสำนักงานสาธารณะ ไปจนถึงโชว์รูม: ที่ต้องทำความสะอาดพรมขนาดใหญ่ได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพกว่า เครื่องดูดฝุ่นพรมพร้อมแปรง รุ่น CV 38/2 Adv หน้ากว้างพิเศษ น้ำหนักเบาและที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้จับเหมาะมือที่สะดวกสบายและใช้งานได้ยาวนานปราศจากความเหนื่อยล้า อุปกรณ์เสริมที่รวมเข้ากับเครื่องโดยตรงช่วยเพิ่มการใช้งานที่เป็นไปได้ด้วยการทำความสะอาดขอบและเว้าแคบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในขณะที่อุปกรณ์ช่วยในการปรับแปรงด้วยแสงไฟบอกระดับการสัมผัสช่วยให้สามารถปรับแปรงได้อย่างแม่นยำถึงความสูงของเส้นใยพรม ระบบกำจัดที่จดสิทธิบัตรทำให้สามารถเปลี่ยนถุงกรองฝุ่นที่ทนทานต่อการฉีกขาด คุณสมบัติอุปกรณ์ที่เสริมอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่ายด้วยมือเปล่า หรือสายไฟที่มีความยืดหยุ่นสูงที่มากับเครื่องดูดฝุ่นพรมพร้อมแปรง รุ่น CV 38/2 Adv
คุณสมบัติและจุดเด่น
ไฟแสดงสถานะมีไฟแสดงสถานะสำหรับปรับความสูงของแปรงลูกกลิ้ง แปรงลูกกลิ้งสามารถปรับได้ตามความสูงของพรม การปรับความสูงของแปรงลูกกลิ้งที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
ระบบเปลี่ยนสายไฟ Glideflex อย่างรวดเร็วสายไฟ Glideflex ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ เปลี่ยนง่าย ไม่ต้องมีความรู้มาก่อน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
ทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการทำความสะอาดถอดสายดูดแบบยืดหยุ่นได้ง่ายและรวดเร็ว ขจัดสิ่งอุดตันได้อย่างง่ายดายตามต้องการ
การเปลี่ยนแปรงโดยไม่มีเครื่องมือ
- การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของแปรงลูกกลิ้งโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมสวิตช์เปิด/ปิด
- เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและใช้งานง่าย
- การผสานสวิตช์เปิด/ปิดเข้าไว้ด้วยกันเป็นอีกหนึ่งข้อดีในแง่ของการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- ช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและไม่เมื่อยล้า
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมออนบอร์ด
- ระบบคลิปหนีบสำหรับจัดเก็บหัวดูดโดยไม่สูญหาย
- หัวดูดซอกซอนและหัวดูดเบาะพร้อมใช้งานเสมอ
แผ่นกรอง HEPA (อุปกรณ์เสริม)
- แผ่นกรอง HEPA 13 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019
- ระดับการแยกฝุ่นสูงถึง 99.95%
- ละอองลอย ไวรัส และเชื้อโรค ถูกดักจับไว้เกือบหมด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (ซม)
|38
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|200 / 20
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|40
|ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
|850
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|5.5
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|12
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|65
|อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
|150
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|8.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|12.2
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- หัวดูดตามซอก
- หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
- ท่อดูดแบบถอดได้
- สายดูดชนิดยืดได้
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- แปรงลูกกลิ้งมาตรฐาน: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ตัวบ่งชี้สถานะไส้กรอง
- สายไฟแบบเสียบปลั๊ก: ยืดหยุ่น
- มือจับแบบปรับความสูงได้
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นปูพรม
- เหมาะสำหรับใช้ในงานโรงแรม จัดเลี้ยง ขายปลีก และทำความสะอาดอาคาร