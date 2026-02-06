เครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้ง CV 38/2 Adv

เครื่องดูดฝุ่นพรมพร้อมแปรง รุ่น CV 38/2 Adv เป็นเครื่องดูดฝุ่นแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ให้ประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงมาพร้อมอุปกรณ์เสริมในตัวและที่ยึดสายเคเบิลและระบบสำหรับสายไฟที่เปลี่ยนได้ง่าย

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหารหรืออาคารสำนักงานสาธารณะ ไปจนถึงโชว์รูม: ที่ต้องทำความสะอาดพรมขนาดใหญ่ได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพกว่า เครื่องดูดฝุ่นพรมพร้อมแปรง รุ่น CV 38/2 Adv หน้ากว้างพิเศษ น้ำหนักเบาและที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้จับเหมาะมือที่สะดวกสบายและใช้งานได้ยาวนานปราศจากความเหนื่อยล้า อุปกรณ์เสริมที่รวมเข้ากับเครื่องโดยตรงช่วยเพิ่มการใช้งานที่เป็นไปได้ด้วยการทำความสะอาดขอบและเว้าแคบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในขณะที่อุปกรณ์ช่วยในการปรับแปรงด้วยแสงไฟบอกระดับการสัมผัสช่วยให้สามารถปรับแปรงได้อย่างแม่นยำถึงความสูงของเส้นใยพรม ระบบกำจัดที่จดสิทธิบัตรทำให้สามารถเปลี่ยนถุงกรองฝุ่นที่ทนทานต่อการฉีกขาด คุณสมบัติอุปกรณ์ที่เสริมอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่ายด้วยมือเปล่า หรือสายไฟที่มีความยืดหยุ่นสูงที่มากับเครื่องดูดฝุ่นพรมพร้อมแปรง รุ่น CV 38/2 Adv

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้ง CV 38/2 Adv: ไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะ
มีไฟแสดงสถานะสำหรับปรับความสูงของแปรงลูกกลิ้ง แปรงลูกกลิ้งสามารถปรับได้ตามความสูงของพรม การปรับความสูงของแปรงลูกกลิ้งที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
เครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้ง CV 38/2 Adv: ระบบเปลี่ยนสายไฟ Glideflex อย่างรวดเร็ว
ระบบเปลี่ยนสายไฟ Glideflex อย่างรวดเร็ว
สายไฟ Glideflex ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ เปลี่ยนง่าย ไม่ต้องมีความรู้มาก่อน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
เครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้ง CV 38/2 Adv: ทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการทำความสะอาด
ทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการทำความสะอาด
ถอดสายดูดแบบยืดหยุ่นได้ง่ายและรวดเร็ว ขจัดสิ่งอุดตันได้อย่างง่ายดายตามต้องการ
การเปลี่ยนแปรงโดยไม่มีเครื่องมือ
  • การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของแปรงลูกกลิ้งโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมสวิตช์เปิด/ปิด
  • เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและใช้งานง่าย
  • การผสานสวิตช์เปิด/ปิดเข้าไว้ด้วยกันเป็นอีกหนึ่งข้อดีในแง่ของการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • ช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและไม่เมื่อยล้า
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมออนบอร์ด
  • ระบบคลิปหนีบสำหรับจัดเก็บหัวดูดโดยไม่สูญหาย
  • หัวดูดซอกซอนและหัวดูดเบาะพร้อมใช้งานเสมอ
แผ่นกรอง HEPA (อุปกรณ์เสริม)
  • แผ่นกรอง HEPA 13 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019
  • ระดับการแยกฝุ่นสูงถึง 99.95%
  • ละอองลอย ไวรัส และเชื้อโรค ถูกดักจับไว้เกือบหมด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
หน้ากว้างการทำความสะอาด (ซม) 38
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 200 / 20
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 40
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์) 850
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 5.5
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 12
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 65
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์) 150
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 8.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 12.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 370 x 390 x 1215

Scope of supply

  • หัวดูดตามซอก
  • หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
  • ท่อดูดแบบถอดได้
  • สายดูดชนิดยืดได้
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • แปรงลูกกลิ้งมาตรฐาน: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ตัวบ่งชี้สถานะไส้กรอง
  • สายไฟแบบเสียบปลั๊ก: ยืดหยุ่น
  • มือจับแบบปรับความสูงได้
เครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้ง CV 38/2 Adv

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นปูพรม
  • เหมาะสำหรับใช้ในงานโรงแรม จัดเลี้ยง ขายปลีก และทำความสะอาดอาคาร
อุปกรณ์เสริม