เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 40/1 Ap L

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 40/1 Ap L: ดูดได้ทั้งฝุ่นแห้งและของเหลวทรงพลังด้วยเครื่องขนาดกลาง ด้วยถังจุขนาด 40 ลิตร พลังดูดอันทรงพลัง มาพร้อมอุปกรณ์ที่ชาญฉลาดและส่วนประกอบที่ทนทาน

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 40/1 Ap L ความจุถัง 40 ลิตรและการทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งเมื่อรวมกับพลังดูดที่สุดยอด จะช่วยกำจัดฝุ่นละเอียดโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์รุ่นนี้สามารถดูดสิ่งสกปรกและของเหลว สามารถดูดฝุ่นภายในรถยนต์และยังออกแบบช่องจัดเก็บอุปกรณ์เสริมใหม่เป็นสัดส่วน ออกแบบด้านบนเครื่องให้แบนจนสามารถวางกล่องเครื่องมือได้ง่ายและปลอดภัย เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 40/1 Ap L ยังใช้งานง่ายมาก ฟังก์ชั่นที่สำคัญทั้งหมดควบคุมโดยใช้สวิตช์โรตารี่ตรงกลาง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 40/1 Ap L: ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
การทำความสะอาดตัวกรองกึ่งอัตโนมัติรับประกันพลังดูดสูงอย่างต่อเนื่อง ตำแหน่งของปุ่มทำความสะอาด Ap ช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 40/1 Ap L: สายยางยืดและที่เก็บสายไฟ
สายยางยืดและที่เก็บสายไฟ
เปิดใช้งานการแก้ไขความปลอดภัยของท่อที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน การขนย้าย - มีที่จัดเก็บของสายไฟง่าย
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 40/1 Ap L: ตัวกรองแบบถอดได้
ตัวกรองแบบถอดได้
สามารถถอดตัวกรองโดยไม่ต้องใช้ฝุ่น ป้องกันการใส่แผ่นกรองจีบแบบเรียบอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการที่ชาญฉลาดสำหรับอุปกรณ์เสริม
  • อุปกรณ์เสริมจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและพร้อมเสมอ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 74
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 273 / 27.3
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 40
วัสดุของถังเก็บฝุ่น พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 1380
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 70
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 12.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 16.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 525 x 370 x 630

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
  • มือจับโค้ง: พลาสติก
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 300 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • แผ่นกรองจีบแบน: วัสดุเส้นใย เซลลูโลส

อุปกรณ์

  • ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
  • การทำความสะอาดตัวกรอง: ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
  • ระดับการป้องกัน: II
  • ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 40/1 Ap L
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 40/1 Ap L

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • การใช้งานหลากหลายตั้งแต่การกำจัดของเหลวไปจนถึงการทำความสะอาดภายในรถยนต์
อุปกรณ์เสริม