เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 40/1 Ap L
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 40/1 Ap L: ดูดได้ทั้งฝุ่นแห้งและของเหลวทรงพลังด้วยเครื่องขนาดกลาง ด้วยถังจุขนาด 40 ลิตร พลังดูดอันทรงพลัง มาพร้อมอุปกรณ์ที่ชาญฉลาดและส่วนประกอบที่ทนทาน
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 40/1 Ap L ความจุถัง 40 ลิตรและการทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งเมื่อรวมกับพลังดูดที่สุดยอด จะช่วยกำจัดฝุ่นละเอียดโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์รุ่นนี้สามารถดูดสิ่งสกปรกและของเหลว สามารถดูดฝุ่นภายในรถยนต์และยังออกแบบช่องจัดเก็บอุปกรณ์เสริมใหม่เป็นสัดส่วน ออกแบบด้านบนเครื่องให้แบนจนสามารถวางกล่องเครื่องมือได้ง่ายและปลอดภัย เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 40/1 Ap L ยังใช้งานง่ายมาก ฟังก์ชั่นที่สำคัญทั้งหมดควบคุมโดยใช้สวิตช์โรตารี่ตรงกลาง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติการทำความสะอาดตัวกรองกึ่งอัตโนมัติรับประกันพลังดูดสูงอย่างต่อเนื่อง ตำแหน่งของปุ่มทำความสะอาด Ap ช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น
สายยางยืดและที่เก็บสายไฟเปิดใช้งานการแก้ไขความปลอดภัยของท่อที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน การขนย้าย - มีที่จัดเก็บของสายไฟง่าย
ตัวกรองแบบถอดได้สามารถถอดตัวกรองโดยไม่ต้องใช้ฝุ่น ป้องกันการใส่แผ่นกรองจีบแบบเรียบอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการที่ชาญฉลาดสำหรับอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและพร้อมเสมอ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|74
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|273 / 27.3
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|40
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|พลาสติก
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1380
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7.5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|70
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|12.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|16.5
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|525 x 370 x 630
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
- มือจับโค้ง: พลาสติก
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 300 มม.
- หัวดูดตามซอก
- แผ่นกรองจีบแบน: วัสดุเส้นใย เซลลูโลส
อุปกรณ์
- ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
- การทำความสะอาดตัวกรอง: ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
- ระดับการป้องกัน: II
- ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
รูปแบบการใช้งาน
- การใช้งานหลากหลายตั้งแต่การกำจัดของเหลวไปจนถึงการทำความสะอาดภายในรถยนต์