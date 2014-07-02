เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 65/2 Ap

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Ap คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ 2 มอเตอร์กำลังสูงสำหรับการใช้งานได้แบบมืออาชีพ กำลังดูดเกือบคงที่ตลอดเวลาเนื่องจากการทำความสะอาดแผ่นกรองจีบอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการเป่าลมแรง

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Ap คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำกำลังสูงที่มีระบบ ApClean ซึ่งช่วยให้เครื่องมีกำลังดูดสูงคงที่ตลอดเวลาและสามารถทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน เครื่องดูดฝุ่นนี้มีตัวเรือนหุ้มใบพัดขนาดกะทัดรัดพร้อมฝาครอบตัวกรองในตัว จึงสามารถถอดแผ่นกรองจีบออกขนาดใหญ่ได้ง่าย มีการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรอง ApClean แบบกึ่งอัตโนมัติ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะมีกำลังดูดสูงอย่างคงที่ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้น และตัวกรองมีอายุการใช้งานยาวนาน เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Ap มีระบบตรวจจับระดับในถังแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดูดเปียก ช่วยป้องกันไม่ให้ระดับของเหลวในถังสูงเกินระดับสูงสุดที่สามารถรับได้ ของเหลวที่ดูดเข้าไปสามารถกำจัดทิ้งได้โดยไม่มีปัญหาด้วยสายท่อระบายกันน้ำมัน อุปกรณ์เสริมสามารถต่อเข้ากับเครื่องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยระบบคลิปล็อค เครื่องรุ่นนี้มีอุปกรณ์เก็บสายท่อ ที่ยึดอุปกรณ์เสริม และถาดขนาดใหญ่สำหรับเก็บเครื่องมือ ล้อขนาดใหญ่สองล้อและล้อหน้าอีกสองชุดช่วยให้ NT 65/2 Ap มีความคล่องตัว

คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง
  • พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่และใช้งานได้จริงบนหัวเครื่องดูดฝุ่น
  • เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมใช้งานเสมอ
ท่อระบายในตัว (กันน้ำมัน)
  • ท่อระบายน้ำเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
  • สามารถกำจัดของเหลวได้อย่างง่ายดายและสะอาด
ระบบทำความสะอาดไส้กรองแบบ กึ่งอัตโนมัติ
  • ประสิทธิภาพการทำความสะอาดแผ่นกรองสูงสุดเพียงกดปุ่มเดียว
  • ช่วยให้แผ่นกรองมีประสิทธิภาพและพลังดูดสูงอย่างต่อเนื่อง
  • การออกแบบที่ประหยัดเวลาและอายุการใช้งานของแผ่นกรองที่ยาวนานขึ้น
ตัวยึดสายดูดและข้อต่อโค้ง
  • ยึดติดแน่นเสมอระหว่างการขนส่ง
  • การจัดเก็บเครื่องที่สะดวกและเป็นระเบียบ
มือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • สะดวกและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 2 x 74
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 65
วัสดุของถังเก็บฝุ่น พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 2760
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 10
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 73
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 20
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 600 x 480 x 920

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 4 ม.
  • มือจับโค้ง: พลาสติก
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ท่อระบาย (กันน้ำมัน)
  • แผ่นกรองจีบแบน: วัสดุเส้นใย เซลลูโลส
  • มือจับสำหรับเข็น

อุปกรณ์

  • ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
  • การทำความสะอาดตัวกรอง: ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ระดับการป้องกัน: II
  • ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง
  • เพื่อการดูดซับของเหลว ฝุ่นหยาบและฝุ่นละอองบนพื้นทั้งหมด รวมทั้งสำหรับทำความสะอาดภายในรถยนต์อีกด้วย
อุปกรณ์เสริม