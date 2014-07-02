เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 65/2 Ap
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Ap คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ 2 มอเตอร์กำลังสูงสำหรับการใช้งานได้แบบมืออาชีพ กำลังดูดเกือบคงที่ตลอดเวลาเนื่องจากการทำความสะอาดแผ่นกรองจีบอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการเป่าลมแรง
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Ap คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำกำลังสูงที่มีระบบ ApClean ซึ่งช่วยให้เครื่องมีกำลังดูดสูงคงที่ตลอดเวลาและสามารถทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน เครื่องดูดฝุ่นนี้มีตัวเรือนหุ้มใบพัดขนาดกะทัดรัดพร้อมฝาครอบตัวกรองในตัว จึงสามารถถอดแผ่นกรองจีบออกขนาดใหญ่ได้ง่าย มีการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรอง ApClean แบบกึ่งอัตโนมัติ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะมีกำลังดูดสูงอย่างคงที่ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้น และตัวกรองมีอายุการใช้งานยาวนาน เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Ap มีระบบตรวจจับระดับในถังแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดูดเปียก ช่วยป้องกันไม่ให้ระดับของเหลวในถังสูงเกินระดับสูงสุดที่สามารถรับได้ ของเหลวที่ดูดเข้าไปสามารถกำจัดทิ้งได้โดยไม่มีปัญหาด้วยสายท่อระบายกันน้ำมัน อุปกรณ์เสริมสามารถต่อเข้ากับเครื่องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยระบบคลิปล็อค เครื่องรุ่นนี้มีอุปกรณ์เก็บสายท่อ ที่ยึดอุปกรณ์เสริม และถาดขนาดใหญ่สำหรับเก็บเครื่องมือ ล้อขนาดใหญ่สองล้อและล้อหน้าอีกสองชุดช่วยให้ NT 65/2 Ap มีความคล่องตัว
คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง
- พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่และใช้งานได้จริงบนหัวเครื่องดูดฝุ่น
- เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมใช้งานเสมอ
ท่อระบายในตัว (กันน้ำมัน)
- ท่อระบายน้ำเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
- สามารถกำจัดของเหลวได้อย่างง่ายดายและสะอาด
ระบบทำความสะอาดไส้กรองแบบ กึ่งอัตโนมัติ
- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดแผ่นกรองสูงสุดเพียงกดปุ่มเดียว
- ช่วยให้แผ่นกรองมีประสิทธิภาพและพลังดูดสูงอย่างต่อเนื่อง
- การออกแบบที่ประหยัดเวลาและอายุการใช้งานของแผ่นกรองที่ยาวนานขึ้น
ตัวยึดสายดูดและข้อต่อโค้ง
- ยึดติดแน่นเสมอระหว่างการขนส่ง
- การจัดเก็บเครื่องที่สะดวกและเป็นระเบียบ
มือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- สะดวกและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|2 x 74
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|254 / 25.4
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|65
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|พลาสติก
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 2760
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|10
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|73
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|20
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|600 x 480 x 920
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 4 ม.
- มือจับโค้ง: พลาสติก
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ท่อระบาย (กันน้ำมัน)
- แผ่นกรองจีบแบน: วัสดุเส้นใย เซลลูโลส
- มือจับสำหรับเข็น
อุปกรณ์
- ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
- การทำความสะอาดตัวกรอง: ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ระดับการป้องกัน: II
- ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง
- เพื่อการดูดซับของเหลว ฝุ่นหยาบและฝุ่นละอองบนพื้นทั้งหมด รวมทั้งสำหรับทำความสะอาดภายในรถยนต์อีกด้วย