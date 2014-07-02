เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Ap Me Tc

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/2 Ap Me Tc เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสองมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ การทำความสะอาดแผ่นกรองจีบด้วยการเป่าลมแรงที่มีประสิทธิภาพด้วยพลังดูดที่คงที่

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/2 Ap Me Tc คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำประสิทธิภาพสูงที่มีระบบ ApClean เพื่อให้การทำความสะอาดมีกำลังสูงคงที่และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ถังขนาดความจุ 75 ลิตร แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นปริมาณมาก และเททิ้งฝุ่นออกจากถังได้ง่ายด้วยโครงสร้างเครื่องที่สามารถเอียงถังได้ เครื่องดูดฝุ่นนี้มีกล่องครอบหุ้มใบพัดขนาดกะทัดรัดพร้อมฝาครอบตัวกรองในตัว จึงสามารถถอดแผ่นกรองจีบขนาดใหญ่ออกได้ง่าย ระบบทำความสะอาดตัวกรอง ApClean แบบกึ่งอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องมีกำลังในการทำความสะอาดสูงแบบคงที่อบ่างสม่ำเสมอ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และตัวกรองมีอายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/2 Ap Me Tc ยังมีระบบตรวจจับระดับในถังแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ระดับของเหลวในถังสูงเกินระดับที่กำหนดเมื่อดูดของเหลว และของเหลวที่ดูดเข้าไปสามารถกำจัดทิ้งได้ง่ายออกทางท่อระบายกันน้ำมัน อุปกรณ์เสริมสามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยระบบคลิปล็อค เครื่องรุ่นนี้มีช่องเก็บสายท่อ ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม และช่องเก็บของขนาดใหญ่ (เช่น สำหรับเก็บเครื่องมือ) ล้อหลักสองล้อและล้อหน้าอีกสองตัวทำให้ NT 75/2 Ap Me Tc มีความคล่องตัวสูง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Ap Me Tc: ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง
ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง
พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่องขนาดใหญ่ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีและสามารถนำออกมาใช้งานได้อย่างสะดวก
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Ap Me Tc: ท่อระบายในตัว
ท่อระบายในตัว
ท่อระบายที่เข้าถึงง่ายช่วยให้กำจัดของเหลวทิ้งได้สะดวก
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Ap Me Tc: ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
ระบบทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงพลังดูดสูงอย่างต่อเนื่อง
ตัวยึดสายดูดและข้อต่อโค้ง
  • ตัวยึดสายดูดและข้อต่อโค้งใช้งานสะดวก ช่วยให้ขนย้ายและจัดเก็บได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 2 x 74
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 75
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 2760
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 10
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 73
สี สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 26
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 700 x 505 x 995

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 4 ม.
  • มือจับโค้ง: พลาสติก
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ท่อระบาย (กันน้ำมัน)
  • แผ่นกรองจีบแบน: วัสดุเส้นใย เซลลูโลส
  • การเททิ้งสิ่งสกปรกแบบเอียงถังเทได้
  • มือจับสำหรับเข็น

อุปกรณ์

  • ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
  • การทำความสะอาดตัวกรอง: ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ระดับการป้องกัน: II
  • ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Ap Me Tc

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง
