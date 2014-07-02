เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Ap Me Tc
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/2 Ap Me Tc เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสองมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ การทำความสะอาดแผ่นกรองจีบด้วยการเป่าลมแรงที่มีประสิทธิภาพด้วยพลังดูดที่คงที่
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/2 Ap Me Tc คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำประสิทธิภาพสูงที่มีระบบ ApClean เพื่อให้การทำความสะอาดมีกำลังสูงคงที่และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ถังขนาดความจุ 75 ลิตร แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นปริมาณมาก และเททิ้งฝุ่นออกจากถังได้ง่ายด้วยโครงสร้างเครื่องที่สามารถเอียงถังได้ เครื่องดูดฝุ่นนี้มีกล่องครอบหุ้มใบพัดขนาดกะทัดรัดพร้อมฝาครอบตัวกรองในตัว จึงสามารถถอดแผ่นกรองจีบขนาดใหญ่ออกได้ง่าย ระบบทำความสะอาดตัวกรอง ApClean แบบกึ่งอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องมีกำลังในการทำความสะอาดสูงแบบคงที่อบ่างสม่ำเสมอ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และตัวกรองมีอายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/2 Ap Me Tc ยังมีระบบตรวจจับระดับในถังแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ระดับของเหลวในถังสูงเกินระดับที่กำหนดเมื่อดูดของเหลว และของเหลวที่ดูดเข้าไปสามารถกำจัดทิ้งได้ง่ายออกทางท่อระบายกันน้ำมัน อุปกรณ์เสริมสามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยระบบคลิปล็อค เครื่องรุ่นนี้มีช่องเก็บสายท่อ ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม และช่องเก็บของขนาดใหญ่ (เช่น สำหรับเก็บเครื่องมือ) ล้อหลักสองล้อและล้อหน้าอีกสองตัวทำให้ NT 75/2 Ap Me Tc มีความคล่องตัวสูง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่จัดเก็บในตัวเครื่องพื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่องขนาดใหญ่ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีและสามารถนำออกมาใช้งานได้อย่างสะดวก
ท่อระบายในตัวท่อระบายที่เข้าถึงง่ายช่วยให้กำจัดของเหลวทิ้งได้สะดวก
ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติระบบทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงพลังดูดสูงอย่างต่อเนื่อง
ตัวยึดสายดูดและข้อต่อโค้ง
- ตัวยึดสายดูดและข้อต่อโค้งใช้งานสะดวก ช่วยให้ขนย้ายและจัดเก็บได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|2 x 74
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|254 / 25.4
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|75
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 2760
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|10
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|73
|สี
|สีเงิน
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|26
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|700 x 505 x 995
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 4 ม.
- มือจับโค้ง: พลาสติก
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ท่อระบาย (กันน้ำมัน)
- แผ่นกรองจีบแบน: วัสดุเส้นใย เซลลูโลส
- การเททิ้งสิ่งสกปรกแบบเอียงถังเทได้
- มือจับสำหรับเข็น
อุปกรณ์
- ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
- การทำความสะอาดตัวกรอง: ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ระดับการป้องกัน: II
- ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง