เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/1 Me Ec H Z22
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 นี้ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้วย TÜV ทำงานด้วยมอเตอร์เดี่ยวสำหรับฝุ่นที่อาจติดประกายไฟ (hazard class zone 22) พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 เพื่อความปลอดภัยระดับสูง ออกแบบเพื่อใช้งานบนพื้นที่หน้างานที่ต้องระวันการติดประกายไฟและอาจเกิดการระเบิด ไปจนถึงกำจัดฝุ่นที่อาจระเบิด สามารถกำจัดฝุ่นที่ติดไฟได้ในโซนระดับ Hazard class zone 22 รวมถึงการดูดฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Class H, Drive EC แบบไม่มีแปรงถ่านมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง นอกจากนี้เครื่องดูดฝุ่นยังเหมาะสำหรับแร่ใยหินและอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์อย่างต่อเนื่อง เหมาะกับหน้างานที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงมากๆ มาพร้อมถุงกรองและชุดตัวกรองความปลอดภัยช่วยให้มั่นใจว่ากำจัดฝุ่นได้อย่างปลอดภัยสูงสุด
คุณสมบัติและจุดเด่น
โซน 22 + คลาสฝุ่น Hสำหรับฝุ่นที่ติดไฟได้ในชั้นระเบิดฝุ่น, Zone 22 และฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, ระดับฝุ่น H
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตเครื่องดูดฝุ่นความปลอดภัยKärcherทั้งหมดมีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์อย่างต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์นำไฟฟ้า
การควบคุมความเร็วEC brushless ไดรฟ์มอเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมงเหมาะสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|61
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|220 / 22
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|75
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1000
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|10
|วัสดุของสายไฟ
|วัสดุ ยาง
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|76
|สี
|สีเงิน
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|27.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|33.2
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|640 x 540 x 925
Scope of supply
- ถุงกรองนิรภัย: 1 ชิ้นส่วน
- ความยาวสายดูด: 4 ม.
- ประเภทของสายดูด: นำไฟฟ้า
- จำนวนท่อดูด: 1 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 1000 มม.
- วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
- มือจับโค้ง: โลหะ, ไม่สามารถเปลี่ยนได้
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ถังสเตนเลสสตีล
- แผ่นกรองจีบแบน: HEPA-14 (H14)
- มือจับสำหรับเข็น
อุปกรณ์
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ระดับการป้องกัน: I
- ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
- คลาสฝุ่นละออง: H
- วัสดุของถังเก็บฝุ่น: สแตนเลส
รูปแบบการใช้งาน
- เครื่องดูดฝุ่นเพื่อความปลอดภัยสำหรับฝุ่น class H เพื่อการกำจัดฝุ่นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ/หรือมีสารก่อมะเร็ง