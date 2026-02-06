เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/1 Me Ec H Z22

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 นี้ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้วย TÜV ทำงานด้วยมอเตอร์เดี่ยวสำหรับฝุ่นที่อาจติดประกายไฟ (hazard class zone 22) พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 เพื่อความปลอดภัยระดับสูง ออกแบบเพื่อใช้งานบนพื้นที่หน้างานที่ต้องระวันการติดประกายไฟและอาจเกิดการระเบิด ไปจนถึงกำจัดฝุ่นที่อาจระเบิด สามารถกำจัดฝุ่นที่ติดไฟได้ในโซนระดับ Hazard class zone 22 รวมถึงการดูดฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Class H, Drive EC แบบไม่มีแปรงถ่านมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง นอกจากนี้เครื่องดูดฝุ่นยังเหมาะสำหรับแร่ใยหินและอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์อย่างต่อเนื่อง เหมาะกับหน้างานที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงมากๆ มาพร้อมถุงกรองและชุดตัวกรองความปลอดภัยช่วยให้มั่นใจว่ากำจัดฝุ่นได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/1 Me Ec H Z22: โซน 22 + คลาสฝุ่น H
โซน 22 + คลาสฝุ่น H
สำหรับฝุ่นที่ติดไฟได้ในชั้นระเบิดฝุ่น, Zone 22 และฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, ระดับฝุ่น H
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/1 Me Ec H Z22: ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
เครื่องดูดฝุ่นความปลอดภัยKärcherทั้งหมดมีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์อย่างต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์นำไฟฟ้า
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/1 Me Ec H Z22: การควบคุมความเร็ว
การควบคุมความเร็ว
EC brushless ไดรฟ์มอเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมงเหมาะสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 61
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 220 / 22
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 75
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 1000
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 10
วัสดุของสายไฟ วัสดุ ยาง
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 76
สี สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 27.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 33.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 640 x 540 x 925

Scope of supply

  • ถุงกรองนิรภัย: 1 ชิ้นส่วน
  • ความยาวสายดูด: 4 ม.
  • ประเภทของสายดูด: นำไฟฟ้า
  • จำนวนท่อดูด: 1 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 1000 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
  • มือจับโค้ง: โลหะ, ไม่สามารถเปลี่ยนได้
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ถังสเตนเลสสตีล
  • แผ่นกรองจีบแบน: HEPA-14 (H14)
  • มือจับสำหรับเข็น

อุปกรณ์

  • ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • ระดับการป้องกัน: I
  • ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
  • คลาสฝุ่นละออง: H
  • วัสดุของถังเก็บฝุ่น: สแตนเลส
รูปแบบการใช้งาน
  • เครื่องดูดฝุ่นเพื่อความปลอดภัยสำหรับฝุ่น class H เพื่อการกำจัดฝุ่นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ/หรือมีสารก่อมะเร็ง
