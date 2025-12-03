เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 27/1
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 27/1 คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำที่ทรงพลังสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพ เครื่องรุ่นนี้มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษและมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์อีกหลายรายการเป็นมาตรฐาน
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 27/1 คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก และใช้งานง่าย ครอบคลุมงานเชิงพาณิชย์อย่างรอบด้าน ใบพัดทรงพลังของเครื่องทำหน้าที่ให้แรงดูดกำลังสูง และมีตลับตัวกรอง ระบบลูกลอยแบบกลไกจะตัดการดูดทันทีที่ถังเก็บฝุ่นเต็มเพื่อป้องกันไม่ให้เศษสิ่งสกปรกล้นออกมา ระบบคลิปล็อคที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมจะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ล้อแคสเตอร์แบบหมุนที่วิ่งได้อย่างราบรื่นห้าตัวทำให้เครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วนบนของฝาครอบมอเตอร์มีลักษณะเป็นถาดแบนที่สามารถใช้วางของได้ ตัวเครื่องทั้งหมดผลิตจากพลาสติกอย่างหนาทนแรงกระแทก เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 27/1 ยังมีที่ยึดอุปกรณ์เสริมและตะขอสำหรับเก็บสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หูหิ้วออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้เครื่องมีน้ำหนักเบาและสามารถขนย้ายเครื่องได้สะดวก พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมอย่างครบถ้วน เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 27/1 มีกันกระแทกรอบตัวเครื่องซึ่งช่วยปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายที่ตัวเครื่องรวมไปถึงตัวเครื่องอีกด้วย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ไส้กรอง PES ทนความชื้นสลับการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งได้ง่าย ไส้กรอง PES ไม่จำเป็นต้องทำให้แห้งก่อนใช้งาน ความยั่งยืน: ไส้กรอง PES สามารถซักทำความสะอาดได้
สลักล็อคโลหะแข็งแรงทนทานสลักล็อคที่แข็งแรงทนทานเพิ่มความมั่นใจในการล็อค
ตัวกันกระแทกแข็งแรงทนทานการป้องกันการกระแทกรอบด้านไม่เพียงปกป้องตัวอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังให้การปกป้องไปถึงผนัง อุปกรณ์ และเครื่องมืออื่นๆ ไม่ให้ได้รับความเสียหายอีกด้วย
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
- ช่องเก็บของในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างมิดชิด ป้องกันการสูญหาย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ระบบลูกลอย
- พลังดูดยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
- ระบบลูกลอยจะหยุดการไหลของแรงดูดหลังจากถึงขีดสุด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|72
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|249 / 24.9
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|27
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|พลาสติก
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1380
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7.5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|71
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|7.1
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8.56
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
- มือจับโค้ง: พลาสติก
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 300 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ไส้กรอง: PES ( Polyester )
อุปกรณ์
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ระดับการป้องกัน: II
- ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง