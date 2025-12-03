เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 27/1

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 27/1 คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำที่ทรงพลังสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพ เครื่องรุ่นนี้มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษและมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์อีกหลายรายการเป็นมาตรฐาน

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 27/1 คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก และใช้งานง่าย ครอบคลุมงานเชิงพาณิชย์อย่างรอบด้าน ใบพัดทรงพลังของเครื่องทำหน้าที่ให้แรงดูดกำลังสูง และมีตลับตัวกรอง ระบบลูกลอยแบบกลไกจะตัดการดูดทันทีที่ถังเก็บฝุ่นเต็มเพื่อป้องกันไม่ให้เศษสิ่งสกปรกล้นออกมา ระบบคลิปล็อคที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมจะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ล้อแคสเตอร์แบบหมุนที่วิ่งได้อย่างราบรื่นห้าตัวทำให้เครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วนบนของฝาครอบมอเตอร์มีลักษณะเป็นถาดแบนที่สามารถใช้วางของได้ ตัวเครื่องทั้งหมดผลิตจากพลาสติกอย่างหนาทนแรงกระแทก เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 27/1 ยังมีที่ยึดอุปกรณ์เสริมและตะขอสำหรับเก็บสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หูหิ้วออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้เครื่องมีน้ำหนักเบาและสามารถขนย้ายเครื่องได้สะดวก พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมอย่างครบถ้วน เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 27/1 มีกันกระแทกรอบตัวเครื่องซึ่งช่วยปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายที่ตัวเครื่องรวมไปถึงตัวเครื่องอีกด้วย

คุณสมบัติและจุดเด่น
ไส้กรอง PES ทนความชื้น
ไส้กรอง PES ทนความชื้น
สลับการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งได้ง่าย ไส้กรอง PES ไม่จำเป็นต้องทำให้แห้งก่อนใช้งาน ความยั่งยืน: ไส้กรอง PES สามารถซักทำความสะอาดได้
สลักล็อคโลหะแข็งแรงทนทาน
สลักล็อคโลหะแข็งแรงทนทาน
สลักล็อคที่แข็งแรงทนทานเพิ่มความมั่นใจในการล็อค
ตัวกันกระแทกแข็งแรงทนทาน
ตัวกันกระแทกแข็งแรงทนทาน
การป้องกันการกระแทกรอบด้านไม่เพียงปกป้องตัวอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังให้การปกป้องไปถึงผนัง อุปกรณ์ และเครื่องมืออื่นๆ ไม่ให้ได้รับความเสียหายอีกด้วย
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
  • ช่องเก็บของในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างมิดชิด ป้องกันการสูญหาย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ระบบลูกลอย
  • พลังดูดยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
  • ระบบลูกลอยจะหยุดการไหลของแรงดูดหลังจากถึงขีดสุด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 72
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 249 / 24.9
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 27
วัสดุของถังเก็บฝุ่น พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 1380
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 71
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 7.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8.56
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 420 x 420 x 525

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
  • มือจับโค้ง: พลาสติก
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 300 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ไส้กรอง: PES ( Polyester )

อุปกรณ์

  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ระดับการป้องกัน: II
  • ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง
อุปกรณ์เสริม