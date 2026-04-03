เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 30/1 Me Classic *CN

พลังกังหัน 1500 วัตต์และปริมาตรคอนเทนเนอร์ 30 ลิตรช่วยให้ดูดของเหลวขนาดกลาง สิ่งสกปรกและฝุ่นละอองได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งอุตสาหรรม รุ่น NT 30/1 Me Classic

มาพร้อมกับระบบ Easy Service เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งอุตสาหรรม รุ่น NT 30/1 Me Classic NT 30/1 Classic ของเราพร้อมตัวกรองตลับที่เป็นนวัตกรรมใหม่นั้นช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาได้มาก นอกจากนี้ยังรับประกันด้วยชุดกรองถาวรขนาดใหญ่ที่ทำให้สามารถเลือกแยกฝุ่นและดูดฝุ่นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง เครื่องจักรอันทรงพลังพร้อมถังบรรจุขนาด 30 ลิตรมีเทอร์ไบน์ 1500 วัตต์สำหรับการดูดฝุ่นขนาดกลาง ฝุ่นหยาบ และของเหลวอย่างง่ายดาย และยังเคลื่อนย้ายได้ง่ายมากด้วยรูปทรงและขนาดที่กะทัดรัด

คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนาดกะทัดรัด แข็งแรงทนทาน และเคลื่อนย้ายง่าย
  • ทรงตัวดีเยี่ยม เคลื่อนที่และขนย้ายได้อย่างสะดวกและคล่องตัว ด้วยรูปทรงเพรียวบางและมีล้อแคสเตอร์ 4 ล้อ
  • ตัวกันกระแทกให้การปกป้องรอบด้านสำหรับเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์อื่นๆ
กำลังในการดูดดีเยี่ยม
  • เครื่องดูดฝุ่น NT Classic ที่มีมอเตอร์ที่ทรงพลัง 1,300 วัตต์ สามารถขจัดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดอย่างน่าเชื่อถือ
  • เพื่อผลการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม
ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
  • รวดเร็วเหลือเชื่อ: ด้วยระบบ Easy Service Concept จึงสามารถถอดเปลี่ยนใบพัดได้ในเวลาเพียง 44 วินาที
  • การเปลี่ยนใบพัดได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับความเรียบง่าย
  • ตะกร้าไส้กรองขนาดใหญ่ช่วยให้การแยกฝุ่นและดูดฝุ่นได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับถุงกรองฝุ่น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 59
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 227 / 22.7
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 28
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 1300
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) C- 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 78
สี สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 10
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 380 x 365 x 640

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 1.7 ม.
  • ประเภทของสายดูด: มีข้อต่อแบบโค้ง
  • จำนวนท่อดูด: 1 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 480 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • ไส้กรอง: PES ( Polyester )
  • ถังสเตนเลสสตีล

รูปแบบการใช้งาน
  • เพื่อการดูดซับของเหลว ฝุ่นหยาบและฝุ่นละอองบนพื้นทั้งหมด รวมทั้งสำหรับทำความสะอาดภายในรถยนต์อีกด้วย
