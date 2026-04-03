เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 30/1 Me Classic *CN
พลังกังหัน 1500 วัตต์และปริมาตรคอนเทนเนอร์ 30 ลิตรช่วยให้ดูดของเหลวขนาดกลาง สิ่งสกปรกและฝุ่นละอองได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งอุตสาหรรม รุ่น NT 30/1 Me Classic
มาพร้อมกับระบบ Easy Service เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งอุตสาหรรม รุ่น NT 30/1 Me Classic NT 30/1 Classic ของเราพร้อมตัวกรองตลับที่เป็นนวัตกรรมใหม่นั้นช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาได้มาก นอกจากนี้ยังรับประกันด้วยชุดกรองถาวรขนาดใหญ่ที่ทำให้สามารถเลือกแยกฝุ่นและดูดฝุ่นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง เครื่องจักรอันทรงพลังพร้อมถังบรรจุขนาด 30 ลิตรมีเทอร์ไบน์ 1500 วัตต์สำหรับการดูดฝุ่นขนาดกลาง ฝุ่นหยาบ และของเหลวอย่างง่ายดาย และยังเคลื่อนย้ายได้ง่ายมากด้วยรูปทรงและขนาดที่กะทัดรัด
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนาดกะทัดรัด แข็งแรงทนทาน และเคลื่อนย้ายง่าย
- ทรงตัวดีเยี่ยม เคลื่อนที่และขนย้ายได้อย่างสะดวกและคล่องตัว ด้วยรูปทรงเพรียวบางและมีล้อแคสเตอร์ 4 ล้อ
- ตัวกันกระแทกให้การปกป้องรอบด้านสำหรับเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์อื่นๆ
กำลังในการดูดดีเยี่ยม
- เครื่องดูดฝุ่น NT Classic ที่มีมอเตอร์ที่ทรงพลัง 1,300 วัตต์ สามารถขจัดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดอย่างน่าเชื่อถือ
- เพื่อผลการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม
ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
- รวดเร็วเหลือเชื่อ: ด้วยระบบ Easy Service Concept จึงสามารถถอดเปลี่ยนใบพัดได้ในเวลาเพียง 44 วินาที
- การเปลี่ยนใบพัดได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับความเรียบง่าย
- ตะกร้าไส้กรองขนาดใหญ่ช่วยให้การแยกฝุ่นและดูดฝุ่นได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
- ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับถุงกรองฝุ่น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 - 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|59
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|227 / 22.7
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|28
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|1300
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|C- 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|78
|สี
|สีเงิน
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|10
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|380 x 365 x 640
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 1.7 ม.
- ประเภทของสายดูด: มีข้อต่อแบบโค้ง
- จำนวนท่อดูด: 1 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 480 มม.
- วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- ไส้กรอง: PES ( Polyester )
- ถังสเตนเลสสตีล
รูปแบบการใช้งาน
- เพื่อการดูดซับของเหลว ฝุ่นหยาบและฝุ่นละอองบนพื้นทั้งหมด รวมทั้งสำหรับทำความสะอาดภายในรถยนต์อีกด้วย