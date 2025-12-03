เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 38/1 Me Classic
NT 38/1 Me Classic ถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะมีขนาดกะทัดรัด แต่แข็งแรงทนทาน สามารถขจัดเศษสิ่งสกปรกปริมาณมากได้ทุกชนิดโดยไม่เปลืองแรง ถังขนาดความจุ 38 ลิตร ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้
NT 38/1 Me Classic เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ สามารถดูดเก็บดของเหลว ฝุ่นผง และสิ่งสกปรกหยาบปริมาณมากได้อย่างง่ายดายโดยไม่เปลืองแรง มอเตอร์กำลังสูง 1,500 วัตต์ ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ เครื่องดูดฝุ่นขนาดกะทัดรัดใช้งานสะดวกมีถังขนาดความจุ 38 ลิตร ที่แข็งแรงทนทาน นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่น NT Classic ยังมีเทคโนโลยีการกรองที่เชื่อถือได้ ไฮไลต์เด่นอย่างหนึ่งของเครื่องรุ่นนี้คือระบบ Easy Service Concept ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบำรุงรักษาจะลดลงอย่างแน่นอน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนาดกะทัดรัด แข็งแรงทนทาน และเคลื่อนย้ายง่ายทรงตัวดีเยี่ยม เคลื่อนที่และขนย้ายได้อย่างสะดวกและคล่องตัว ด้วยรูปทรงเพรียวบางและมีล้อแคสเตอร์ 4 ล้อ ตัวกันกระแทกให้การปกป้องรอบด้านสำหรับเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์อื่นๆ
กำลังในการดูดดีเยี่ยมเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ NT Classic พร้อมใบพัดกำลังสูง 1,500 วัตต์ สามารถกำจัดคราบสิ่งสกปรกได้อย่างครอบคลุม เพื่อผลการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม
ใช้งานง่ายและสะดวกสบายรวดเร็วเหลือเชื่อ: ด้วยระบบ Easy Service Concept จึงสามารถถอดเปลี่ยนใบพัดได้ในเวลาเพียง 44 วินาที การเปลี่ยนใบพัดได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรอง
- เครื่อง NT Classic มอเตอร์มีไส้กรองคาร์เชอร์ที่ผ่านการทดสอบและทดสอบแล้ว
- ตลับตัวกรองจะช่วยให้สามารถดูดฝุ่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|59
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|227 / 22.7
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|38
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1500
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|6.5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|78
|สี
|สีเงิน
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|8.6
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|375 x 360 x 735
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
- ประเภทของสายดูด: มีข้อต่อแบบโค้ง
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 505 มม.
- วัสดุของท่อดูด: วัสดุ เหล็ก
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- หัวดูดพื้นแห้ง: 260 มม.
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ถังสเตนเลสสตีล
- ตะกร้ากรองน้ำ
อุปกรณ์
- หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้: 260 มม.
รูปแบบการใช้งาน
- ใช้สำหรับดูดของเหลว ฝุ่นหยาบและฝุ่นบนพื้นแข็งทุกชนิด รวมทั้งการทำความสะอาดภายในตัวรถ