เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 38/1 Me Classic

NT 38/1 Me Classic ถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะมีขนาดกะทัดรัด แต่แข็งแรงทนทาน สามารถขจัดเศษสิ่งสกปรกปริมาณมากได้ทุกชนิดโดยไม่เปลืองแรง ถังขนาดความจุ 38 ลิตร ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้

NT 38/1 Me Classic เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ สามารถดูดเก็บดของเหลว ฝุ่นผง และสิ่งสกปรกหยาบปริมาณมากได้อย่างง่ายดายโดยไม่เปลืองแรง มอเตอร์กำลังสูง 1,500 วัตต์ ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ เครื่องดูดฝุ่นขนาดกะทัดรัดใช้งานสะดวกมีถังขนาดความจุ 38 ลิตร ที่แข็งแรงทนทาน นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่น NT Classic ยังมีเทคโนโลยีการกรองที่เชื่อถือได้ ไฮไลต์เด่นอย่างหนึ่งของเครื่องรุ่นนี้คือระบบ Easy Service Concept ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบำรุงรักษาจะลดลงอย่างแน่นอน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 38/1 Me Classic: ขนาดกะทัดรัด แข็งแรงทนทาน และเคลื่อนย้ายง่าย
ทรงตัวดีเยี่ยม เคลื่อนที่และขนย้ายได้อย่างสะดวกและคล่องตัว ด้วยรูปทรงเพรียวบางและมีล้อแคสเตอร์ 4 ล้อ ตัวกันกระแทกให้การปกป้องรอบด้านสำหรับเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์อื่นๆ
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 38/1 Me Classic: กำลังในการดูดดีเยี่ยม
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ NT Classic พร้อมใบพัดกำลังสูง 1,500 วัตต์ สามารถกำจัดคราบสิ่งสกปรกได้อย่างครอบคลุม เพื่อผลการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 38/1 Me Classic: ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
รวดเร็วเหลือเชื่อ: ด้วยระบบ Easy Service Concept จึงสามารถถอดเปลี่ยนใบพัดได้ในเวลาเพียง 44 วินาที การเปลี่ยนใบพัดได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรอง
  • เครื่อง NT Classic มอเตอร์มีไส้กรองคาร์เชอร์ที่ผ่านการทดสอบและทดสอบแล้ว
  • ตลับตัวกรองจะช่วยให้สามารถดูดฝุ่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 59
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 227 / 22.7
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 38
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 1500
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 6.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 78
สี สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 8.6
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 375 x 360 x 735

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
  • ประเภทของสายดูด: มีข้อต่อแบบโค้ง
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 505 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: วัสดุ เหล็ก
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • หัวดูดพื้นแห้ง: 260 มม.
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ถังสเตนเลสสตีล
  • ตะกร้ากรองน้ำ

อุปกรณ์

  • หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้: 260 มม.
รูปแบบการใช้งาน
  • ใช้สำหรับดูดของเหลว ฝุ่นหยาบและฝุ่นบนพื้นแข็งทุกชนิด รวมทั้งการทำความสะอาดภายในตัวรถ
อุปกรณ์เสริม