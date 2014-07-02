เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 48/1

NT 48/1 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานสูง มีประสิทธิภาพและทรงพลัง ด้วยขนาดที่กะทัดรัดซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของบริษัทรับทำความสะอาด อุตสาหกรรมยานยนต์ และการค้า

NT 48/1 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำมีถังขนาดความจุ 48 ลิตร เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยตะขอเก็บสายไฟในตัวและที่เก็บอุปกรณ์เสริมสำหรับท่อดูด หัวดูดพื้น และหัวดูดตามซอก ตัวกรองมีพื้นที่ผิวการกรองถึง 0.8 m² จึงทำให้เครื่องมีกำลังดูดสูงคงที่ ระบบลูกลอยที่เชื่อถือได้จะทำให้เกิดการตัดการไหลของอากาศเมื่อของเหลวทั้งหมดที่ดูดเข้ามาเต็มแล้ว อีกทั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ สามารถจัดเก็บให้พร้อมใช้งานในช่องเก็บของขนาดใหญ่ที่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องได้ตลอดเวลา สายท่อน้ำทิ้งที่ใช้งานง่ายโครงตัวถังที่แข็งแกร่งพร้อมล้อขนาดใหญ่และล้อแคสเตอร์โลหะมีเบรก ตลอดจนช่องมือจับฝังที่ตัวเครื่อง ทำให้สามารถขนย้ายได้สะดวก

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 48/1: การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บ
การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บ
ท่อระบายที่เข้าถึงง่ายช่วยให้กำจัดของเหลวทิ้งได้สะดวก
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 48/1: ที่เก็บอุปกรณ์เสริม
ที่เก็บอุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมสามารถพ่วงต่อกับที่เก็บฝุ่นผงบริเวณด้านหลังของเครื่องทำความสะอาดได้
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 48/1: สลักล็อคโลหะแข็งแรงทนทาน
สลักล็อคโลหะแข็งแรงทนทาน
สลักล็อคที่แข็งแรงทนทานเพิ่มความมั่นใจในการล็อค
ตะขอเก็บสายไฟ
  • สายไฟจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอสำหรับการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 72
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 249 / 24.9
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 48
วัสดุของถังเก็บฝุ่น พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 1380
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 71
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 10.2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 14.635
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
  • มือจับโค้ง: พลาสติก
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ไส้กรอง: PES ( Polyester )
  • ท่อระบาย

อุปกรณ์

  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ระดับการป้องกัน: II
  • ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 48/1

วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม