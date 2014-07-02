เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 48/1
NT 48/1 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานสูง มีประสิทธิภาพและทรงพลัง ด้วยขนาดที่กะทัดรัดซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของบริษัทรับทำความสะอาด อุตสาหกรรมยานยนต์ และการค้า
NT 48/1 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำมีถังขนาดความจุ 48 ลิตร เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยตะขอเก็บสายไฟในตัวและที่เก็บอุปกรณ์เสริมสำหรับท่อดูด หัวดูดพื้น และหัวดูดตามซอก ตัวกรองมีพื้นที่ผิวการกรองถึง 0.8 m² จึงทำให้เครื่องมีกำลังดูดสูงคงที่ ระบบลูกลอยที่เชื่อถือได้จะทำให้เกิดการตัดการไหลของอากาศเมื่อของเหลวทั้งหมดที่ดูดเข้ามาเต็มแล้ว อีกทั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ สามารถจัดเก็บให้พร้อมใช้งานในช่องเก็บของขนาดใหญ่ที่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องได้ตลอดเวลา สายท่อน้ำทิ้งที่ใช้งานง่ายโครงตัวถังที่แข็งแกร่งพร้อมล้อขนาดใหญ่และล้อแคสเตอร์โลหะมีเบรก ตลอดจนช่องมือจับฝังที่ตัวเครื่อง ทำให้สามารถขนย้ายได้สะดวก
คุณสมบัติและจุดเด่น
การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บท่อระบายที่เข้าถึงง่ายช่วยให้กำจัดของเหลวทิ้งได้สะดวก
ที่เก็บอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมสามารถพ่วงต่อกับที่เก็บฝุ่นผงบริเวณด้านหลังของเครื่องทำความสะอาดได้
สลักล็อคโลหะแข็งแรงทนทานสลักล็อคที่แข็งแรงทนทานเพิ่มความมั่นใจในการล็อค
ตะขอเก็บสายไฟ
- สายไฟจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอสำหรับการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|72
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|249 / 24.9
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|48
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|พลาสติก
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1380
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7.5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|71
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|10.2
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|14.635
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
- มือจับโค้ง: พลาสติก
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ไส้กรอง: PES ( Polyester )
- ท่อระบาย
อุปกรณ์
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ระดับการป้องกัน: II
- ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
วิดีโอ