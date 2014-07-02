เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 70/2
NT 70/2 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำกำลังสูง พร้อมถังขนาดความจุ 70 ลิตร และมี 2 มอเตอร์
NT 70/2 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำขนาดใหญ่ กำลังสูง เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบและมาพร้อมกับเครื่องรุ่นต่างๆ ที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูดเปียกและการดูดสิ่งสกปรกแบบหยาบ กำลังดูดที่ทรงพลังและคุณภาพระดับคาร์เชอร์ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วในราคาที่ย่อมเยา
คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
- ตัวกันกระแทกขนาดใหญ่สำหรับที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม
ท่อระบายในตัว
- ถังเก็บเทสิ่งสกปรกทิ้งได้ง่ายผ่านทางท่อระบาย ใช้งานได้ดีด้วยความจุถังเก็บมากถึง 70 ลิตร
มือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ NT 70 มีมือจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จึงสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวก
ตัวกันกระแทกแข็งแรงทนทาน
- ตัวกันกระแทกที่แข็งแรงช่วยปกป้องอุปกรณ์จากการชนและกระแทก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|2 x 74
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|254 / 25.4
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|70
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|พลาสติก
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 2400
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|10
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|79
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|25.2
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|32.4
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 4 ม.
- มือจับโค้ง: พลาสติก
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ไส้กรอง: กระดาษ
- ท่อระบาย
- มือจับสำหรับเข็น
อุปกรณ์
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ระดับการป้องกัน: II