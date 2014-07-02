เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 70/2

NT 70/2 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำกำลังสูง พร้อมถังขนาดความจุ 70 ลิตร และมี 2 มอเตอร์

NT 70/2 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำขนาดใหญ่ กำลังสูง เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบและมาพร้อมกับเครื่องรุ่นต่างๆ ที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูดเปียกและการดูดสิ่งสกปรกแบบหยาบ กำลังดูดที่ทรงพลังและคุณภาพระดับคาร์เชอร์ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วในราคาที่ย่อมเยา

คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
  • ตัวกันกระแทกขนาดใหญ่สำหรับที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม
ท่อระบายในตัว
  • ถังเก็บเทสิ่งสกปรกทิ้งได้ง่ายผ่านทางท่อระบาย ใช้งานได้ดีด้วยความจุถังเก็บมากถึง 70 ลิตร
มือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ NT 70 มีมือจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จึงสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวก
ตัวกันกระแทกแข็งแรงทนทาน
  • ตัวกันกระแทกที่แข็งแรงช่วยปกป้องอุปกรณ์จากการชนและกระแทก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 2 x 74
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 70
วัสดุของถังเก็บฝุ่น พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 2400
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 10
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 79
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 25.2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 32.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 4 ม.
  • มือจับโค้ง: พลาสติก
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ไส้กรอง: กระดาษ
  • ท่อระบาย
  • มือจับสำหรับเข็น

อุปกรณ์

  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ระดับการป้องกัน: II
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 70/2
อุปกรณ์เสริม