เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 70/2 Me Classic
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 70/2 Me Classic เป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสองมอเตอร์ที่แข็งแรงทนทาน ทรงพลัง และใช้งานง่าย มาพร้อมกับถังขนาดความจุ 70 ลิตรสำหรับสิ่งสกปรกหยาบ ฝุ่นละเอียด และของเหลว
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 70/2 Me Classic ด้วยถังขนาดความจุ 70 ลิตร ทำให้สามารถดูดสิ่งสกปรกทั้งเปียกและแห้งได้ปริมาณมาก เครื่องดูดฝุ่นนี้ทำให้การดูดฝุ่นและของเหลว และฝุ่นผงทุกชนิดกลายเป็นงานเบาๆ ได้ด้วยกำลังดูดสูงและตลับตัวกรองประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 70/2 Me Classic ยังติดตั้งสายท่อระบายที่ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย จึงช่วยให้คล่องตัว โดดเด่นด้วยมือจับสำหรับเข็นและโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานที่สุดพร้อมล้อแคสเตอร์โลหะ
คุณสมบัติและจุดเด่น
แข็งแรงและขนย้ายได้ง่าย
- คล่องตัวทุกพื้นผิวด้วยโครงช่วงล่างที่แข็งแรง ล้อขนาดใหญ่และล้อแคสเตอร์โลหะ
- มือจับสำหรับเข็นได้มาตรฐานช่วยให้การเคลื่อนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น
กำลังในการดูดดีเยี่ยม
- มอเตอร์คู่ทรงพลังช่วยให้มั่นใจในกำลังการดูดฝุ่นที่ดีเยี่ยม
- ด้วยกำลังในการดูดฝุ่นระดับสูงจึงให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ไร้ที่ติและประสิทธิภาพระดับสูงสุด
ใช้งานได้สะดวก
- รวดเร็วเหลือเชื่อ: ด้วยระบบ Easy Service Concept จึงสามารถถอดเปลี่ยนใบพัดได้ในเวลาเพียง 44 วินาที
- การเปลี่ยนใบพัดได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรอง
- เครื่องดูดฝุ่น NT Classic ชนิดมอเตอร์คู่เหมาะที่ใช้งานร่วมกับตลับตัวกรองที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วจากคาร์เชอร์
- ตลับตัวกรองจะช่วยให้สามารถดูดฝุ่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|2 x 53
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|225 / 22.5
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|70
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 2300
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7.5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|76
|สี
|สีเงิน
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|18.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|24.952
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
- มือจับโค้ง: พลาสติก
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
- หัวดูดพื้นแห้ง: 360 มม.
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ไส้กรอง: กระดาษ
- ท่อระบาย
- ถังสเตนเลสสตีล
- มือจับสำหรับเข็น
- ตะกร้ากรองน้ำ
รูปแบบการใช้งาน
- ใช้สำหรับดูดของเหลว ฝุ่นหยาบและฝุ่นบนพื้นแข็งทุกชนิด รวมทั้งการทำความสะอาดภายในตัวรถ