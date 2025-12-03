เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 70/2 Me Classic

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 70/2 Me Classic เป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสองมอเตอร์ที่แข็งแรงทนทาน ทรงพลัง และใช้งานง่าย มาพร้อมกับถังขนาดความจุ 70 ลิตรสำหรับสิ่งสกปรกหยาบ ฝุ่นละเอียด และของเหลว

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 70/2 Me Classic ด้วยถังขนาดความจุ 70 ลิตร ทำให้สามารถดูดสิ่งสกปรกทั้งเปียกและแห้งได้ปริมาณมาก เครื่องดูดฝุ่นนี้ทำให้การดูดฝุ่นและของเหลว และฝุ่นผงทุกชนิดกลายเป็นงานเบาๆ ได้ด้วยกำลังดูดสูงและตลับตัวกรองประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 70/2 Me Classic ยังติดตั้งสายท่อระบายที่ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย จึงช่วยให้คล่องตัว โดดเด่นด้วยมือจับสำหรับเข็นและโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานที่สุดพร้อมล้อแคสเตอร์โลหะ

คุณสมบัติและจุดเด่น
แข็งแรงและขนย้ายได้ง่าย
  • คล่องตัวทุกพื้นผิวด้วยโครงช่วงล่างที่แข็งแรง ล้อขนาดใหญ่และล้อแคสเตอร์โลหะ
  • มือจับสำหรับเข็นได้มาตรฐานช่วยให้การเคลื่อนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น
กำลังในการดูดดีเยี่ยม
  • มอเตอร์คู่ทรงพลังช่วยให้มั่นใจในกำลังการดูดฝุ่นที่ดีเยี่ยม
  • ด้วยกำลังในการดูดฝุ่นระดับสูงจึงให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ไร้ที่ติและประสิทธิภาพระดับสูงสุด
ใช้งานได้สะดวก
  • รวดเร็วเหลือเชื่อ: ด้วยระบบ Easy Service Concept จึงสามารถถอดเปลี่ยนใบพัดได้ในเวลาเพียง 44 วินาที
  • การเปลี่ยนใบพัดได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรอง
  • เครื่องดูดฝุ่น NT Classic ชนิดมอเตอร์คู่เหมาะที่ใช้งานร่วมกับตลับตัวกรองที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วจากคาร์เชอร์
  • ตลับตัวกรองจะช่วยให้สามารถดูดฝุ่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 2 x 53
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 225 / 22.5
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 70
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 2300
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 76
สี สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 18.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 24.952
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 580 x 510 x 850

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
  • มือจับโค้ง: พลาสติก
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
  • หัวดูดพื้นแห้ง: 360 มม.
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ไส้กรอง: กระดาษ
  • ท่อระบาย
  • ถังสเตนเลสสตีล
  • มือจับสำหรับเข็น
  • ตะกร้ากรองน้ำ
รูปแบบการใช้งาน
  • ใช้สำหรับดูดของเหลว ฝุ่นหยาบและฝุ่นบนพื้นแข็งทุกชนิด รวมทั้งการทำความสะอาดภายในตัวรถ
อุปกรณ์เสริม