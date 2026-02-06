เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 90/2 Me Classic

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 90/2 Me ด้วยขนาดบรรจุ 90 ลิตรทำให้มอเตอร์คู่ สามารถดูดสิ่งสกปรกได้ในปริมาณมากด้วยพลังการดูดที่โดดเด่น

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 90/2 Me Classic แรงดูดทรงพลัง ด้วยถังบรรจุขนาด 90 ลิตร ขนาดใหญ่พิเศษสำหรับดูดฝุ่นในปริมาณมากทุกรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 90/2 Me Classic ทำงานด้วยมอเตอร์คู่ที่มีคุณภาพสูงติดตั้งด้ามจับแบบมาตรฐานและโครงตัวถังที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษพร้อมล้อเลื่อนโลหะ เครื่องยังติดตั้งไส้กรองคาร์ทริดจ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและท่อระบายน้ำทิ้งอย่างเป็นสัดส่วน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 90/2 Me Classic: ดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรอง
ดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรอง
เครื่องดูดฝุ่น NT Classic ชนิดมอเตอร์คู่เหมาะที่ใช้งานร่วมกับตลับตัวกรองที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วจากคาร์เชอร์ ตลับตัวกรองจะช่วยให้สามารถดูดฝุ่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 90/2 Me Classic: แข็งแรงและขนย้ายได้ง่าย
แข็งแรงและขนย้ายได้ง่าย
คล่องตัวทุกพื้นผิวด้วยโครงช่วงล่างที่แข็งแรง ล้อขนาดใหญ่และล้อแคสเตอร์โลหะ มือจับสำหรับเข็นได้มาตรฐานช่วยให้การเคลื่อนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 90/2 Me Classic: กำลังในการดูดดีเยี่ยม
กำลังในการดูดดีเยี่ยม
มอเตอร์คู่ทรงพลังช่วยให้มั่นใจในกำลังการดูดฝุ่นที่ดีเยี่ยม ด้วยกำลังในการดูดฝุ่นระดับสูงจึงให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ไร้ที่ติและประสิทธิภาพระดับสูงสุด
ท่อระบาย
  • ท่อระบายที่เข้าถึงง่ายช่วยให้กำจัดของเหลวทิ้งได้สะดวก
ใช้งานได้สะดวก
  • รวดเร็วเหลือเชื่อ: ด้วยระบบ Easy Service Concept จึงสามารถถอดเปลี่ยนใบพัดได้ในเวลาเพียง 44 วินาที
  • การเปลี่ยนใบพัดได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 2 x 53
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 225 / 22.5
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 90
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 2300
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 76
สี สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 19
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 26.032
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 580 x 510 x 995

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
  • มือจับโค้ง: พลาสติก
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
  • หัวดูดพื้นแห้ง: 360 มม.
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ไส้กรอง: กระดาษ
  • ท่อระบาย
  • ถังสเตนเลสสตีล
  • มือจับสำหรับเข็น
  • ตะกร้ากรองน้ำ

อุปกรณ์

  • ปิดสวิตช์อัตโนมัติและเซอร์กิตเบรกเกอร์ FI
รูปแบบการใช้งาน
  • ใช้สำหรับดูดของเหลว ฝุ่นหยาบและฝุ่นบนพื้นแข็งทุกชนิด รวมทั้งการทำความสะอาดภายในตัวรถ
อุปกรณ์เสริม