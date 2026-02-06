เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 90/2 Me Classic
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 90/2 Me Classic แรงดูดทรงพลัง ด้วยถังบรรจุขนาด 90 ลิตร ขนาดใหญ่พิเศษสำหรับดูดฝุ่นในปริมาณมากทุกรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 90/2 Me Classic ทำงานด้วยมอเตอร์คู่ที่มีคุณภาพสูงติดตั้งด้ามจับแบบมาตรฐานและโครงตัวถังที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษพร้อมล้อเลื่อนโลหะ เครื่องยังติดตั้งไส้กรองคาร์ทริดจ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและท่อระบายน้ำทิ้งอย่างเป็นสัดส่วน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรองเครื่องดูดฝุ่น NT Classic ชนิดมอเตอร์คู่เหมาะที่ใช้งานร่วมกับตลับตัวกรองที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วจากคาร์เชอร์ ตลับตัวกรองจะช่วยให้สามารถดูดฝุ่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
แข็งแรงและขนย้ายได้ง่ายคล่องตัวทุกพื้นผิวด้วยโครงช่วงล่างที่แข็งแรง ล้อขนาดใหญ่และล้อแคสเตอร์โลหะ มือจับสำหรับเข็นได้มาตรฐานช่วยให้การเคลื่อนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น
กำลังในการดูดดีเยี่ยมมอเตอร์คู่ทรงพลังช่วยให้มั่นใจในกำลังการดูดฝุ่นที่ดีเยี่ยม ด้วยกำลังในการดูดฝุ่นระดับสูงจึงให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ไร้ที่ติและประสิทธิภาพระดับสูงสุด
ท่อระบาย
- ท่อระบายที่เข้าถึงง่ายช่วยให้กำจัดของเหลวทิ้งได้สะดวก
ใช้งานได้สะดวก
- รวดเร็วเหลือเชื่อ: ด้วยระบบ Easy Service Concept จึงสามารถถอดเปลี่ยนใบพัดได้ในเวลาเพียง 44 วินาที
- การเปลี่ยนใบพัดได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|2 x 53
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|225 / 22.5
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|90
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 2300
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7.5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|76
|สี
|สีเงิน
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|19
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|26.032
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|580 x 510 x 995
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
- มือจับโค้ง: พลาสติก
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
- หัวดูดพื้นแห้ง: 360 มม.
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ไส้กรอง: กระดาษ
- ท่อระบาย
- ถังสเตนเลสสตีล
- มือจับสำหรับเข็น
- ตะกร้ากรองน้ำ
อุปกรณ์
- ปิดสวิตช์อัตโนมัติและเซอร์กิตเบรกเกอร์ FI
รูปแบบการใช้งาน
- ใช้สำหรับดูดของเหลว ฝุ่นหยาบและฝุ่นบนพื้นแข็งทุกชนิด รวมทั้งการทำความสะอาดภายในตัวรถ