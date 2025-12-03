เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 30/1 Tact L

ส่วนประกอบที่ทนทานและแข็งแรงและกำลังแรงดูดสูง: เครื่องดูดฝุ่นระบบแทคเป่าฝุ่นแบบเปียกและแห้ง NT 30/1 พร้อมนวัตกรรมระบบทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองและความจุถังขนาด 30 ลิตร

สำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ก่อสร้างอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ: เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งคาร์เชอร์ NT 30/1 Tact เป็นเครื่องจักรสากลสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพจากหลากหลายอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดนี้มีระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact อันน่าประทับใจและตัวกรอง PES แบบแบนที่ป้องกันความชื้นเพื่อการกำจัดฝุ่นละเอียดจำนวนมากในช่วงเวลาทำงานที่ยาวนาน สามารถเก็บสิ่งสกปรกและของเหลวได้อย่างน่าเชื่อถือในภาชนะขนาด 30 ลิตรที่มีกันชนและลูกล้อโลหะที่แข็งแรง การจัดการและการใช้งานที่ง่ายดายผ่านสวิตช์หมุนตรงกลางแบบใหม่ของเครื่องทำให้การทำงานง่ายขึ้นมาก เครื่องมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่พัฒนาขึ้นใหม่และปรับปรุงอย่างมากซึ่งสามารถเก็บท่อดูดในตัวและคุณสมบัติการจัดเก็บอุปกรณ์เสริม พื้นผิวที่ทำจากยางและตัวเลือกที่ป้องกันการกระแทกนั้นหมายความว่าเครื่องมือและกล่องสามารถวางไว้บนหัวเครื่องแบนในลักษณะไม่ลื่นหรือแม้กระทั่งติดอยู่กับตัวเครื่อง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 30/1 Tact L: ภาชนะที่ทนทานพร้อมกันชนและลูกล้อโลหะ
ลูกล้อโลหะที่แข็งแรงทนทานรับประกันความคล่องแคล่วและความคล่องตัวไม่จำกัด ในพื้นที่ก่อสร้าง ภาชนะที่ทนทานช่วยป้องกันเครื่องจากการกระแทกและกระแทก
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 30/1 Tact L: สายยางยืดและที่เก็บสายไฟ
เปิดใช้งานการแก้ไขความปลอดภัยของท่อที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน สายไฟจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอสำหรับการเคลื่อนย้าย
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 30/1 Tact L: ตัวกรองที่ถอดออกได้
ด้วยปลอกตัวกรองที่ถอดออกได้การถอดและการเปลี่ยนแผ่นกรองจะไม่มีฝุ่น เป็นไปไม่ได้ที่จะใส่แผ่นกรองจีบแบบไม่ถูกต้อง
สวิตช์โรตารี่กลาง
  • การเลือกโหมดการทำงานที่สะดวกผ่านสวิตช์ส่วนกลางหมุน
ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 74
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 273 / 27.3
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 30
วัสดุของถังเก็บฝุ่น พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 1380
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 69
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 13.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 17.924
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
  • มือจับโค้ง: พลาสติก
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • แผ่นกรองจีบแบน: ผ้า PES เคลือบ PTFE

อุปกรณ์

  • ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
  • การป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • การทำความสะอาดตัวกรอง: ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact
  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ระดับการป้องกัน: II
  • ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 30/1 Tact L
รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง
