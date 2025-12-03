เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 30/1 Tact L
ส่วนประกอบที่ทนทานและแข็งแรงและกำลังแรงดูดสูง: เครื่องดูดฝุ่นระบบแทคเป่าฝุ่นแบบเปียกและแห้ง NT 30/1 พร้อมนวัตกรรมระบบทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองและความจุถังขนาด 30 ลิตร
สำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ก่อสร้างอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ: เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งคาร์เชอร์ NT 30/1 Tact เป็นเครื่องจักรสากลสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพจากหลากหลายอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดนี้มีระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact อันน่าประทับใจและตัวกรอง PES แบบแบนที่ป้องกันความชื้นเพื่อการกำจัดฝุ่นละเอียดจำนวนมากในช่วงเวลาทำงานที่ยาวนาน สามารถเก็บสิ่งสกปรกและของเหลวได้อย่างน่าเชื่อถือในภาชนะขนาด 30 ลิตรที่มีกันชนและลูกล้อโลหะที่แข็งแรง การจัดการและการใช้งานที่ง่ายดายผ่านสวิตช์หมุนตรงกลางแบบใหม่ของเครื่องทำให้การทำงานง่ายขึ้นมาก เครื่องมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่พัฒนาขึ้นใหม่และปรับปรุงอย่างมากซึ่งสามารถเก็บท่อดูดในตัวและคุณสมบัติการจัดเก็บอุปกรณ์เสริม พื้นผิวที่ทำจากยางและตัวเลือกที่ป้องกันการกระแทกนั้นหมายความว่าเครื่องมือและกล่องสามารถวางไว้บนหัวเครื่องแบนในลักษณะไม่ลื่นหรือแม้กระทั่งติดอยู่กับตัวเครื่อง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ภาชนะที่ทนทานพร้อมกันชนและลูกล้อโลหะลูกล้อโลหะที่แข็งแรงทนทานรับประกันความคล่องแคล่วและความคล่องตัวไม่จำกัด ในพื้นที่ก่อสร้าง ภาชนะที่ทนทานช่วยป้องกันเครื่องจากการกระแทกและกระแทก
สายยางยืดและที่เก็บสายไฟเปิดใช้งานการแก้ไขความปลอดภัยของท่อที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน สายไฟจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอสำหรับการเคลื่อนย้าย
ตัวกรองที่ถอดออกได้ด้วยปลอกตัวกรองที่ถอดออกได้การถอดและการเปลี่ยนแผ่นกรองจะไม่มีฝุ่น เป็นไปไม่ได้ที่จะใส่แผ่นกรองจีบแบบไม่ถูกต้อง
สวิตช์โรตารี่กลาง
- การเลือกโหมดการทำงานที่สะดวกผ่านสวิตช์ส่วนกลางหมุน
ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|74
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|273 / 27.3
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|30
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|พลาสติก
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1380
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7.5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|69
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|13.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|17.924
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.5 ม.
- มือจับโค้ง: พลาสติก
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- แผ่นกรองจีบแบน: ผ้า PES เคลือบ PTFE
อุปกรณ์
- ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
- การป้องกันไฟฟ้าสถิต
- การทำความสะอาดตัวกรอง: ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ระดับการป้องกัน: II
- ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง