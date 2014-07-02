เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 65/2 Tact²

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Tact² ของคาร์เชอร์ได้รับความนิยมสูงสุด ต้องยอมรับในความคล่องตัวสูงและประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม โครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคง และคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Tact² มาพร้อมกับคุณสมบัติการป้องกันไฟฟ้าสถิตครบชุดเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ระบบสามารถจัดการกับฝุ่นอย่างละเอียดได้ปริมาณมากๆ

คาร์เชอร์ขอเสนอ เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Tact² เป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำประสิทธิภาพสูง รุ่นใหม่สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบ Tact ที่ได้รับความนิยมนี้ จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรองแบบอัตโนมัติ Tact² มีมอเตอร์สองชุดช่วยให้กำลังดูดสูงคงที่ และด้วยตัวกรองที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทำให้การเปลี่ยนตัวกรองกลายเป็นเรื่องที่แทบจะลืมไปได้เลย เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Tact² ของคาร์เชอร์ที่มาพร้อมกับระบบ Tact² ที่ไม่เพียงสามารถขจัดฝุ่นละเอียดปริมาณมากได้อย่างดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังสามารถจัดการกับฝุ่นผง เศษสิ่งสกปรก และน้ำได้อีกด้วย ออปชั่นที่หลากหลายส่งผลให้เครื่องดูดฝุ่นกลุ่มนี้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะหน้างานแบบไหน ที่ไหน เมื่อไร ก็ตามที่คุณต้องการแรงดูดกำลังสูงคงที่ ทั้งในไซต์งานก่อสร้าง ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือในอุตสาหกรรมทั่วไป

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 65/2 Tact²: ขนย้ายง่าย
ขนย้ายง่าย
มือจับสำหรับเข็นแบบปรับระดับได้และล้อขนาดใหญ่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 65/2 Tact²: ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาด
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาด
เช่น สามารถติดหัวฉีดทำความสะอาดพื้นเข้ากับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 65/2 Tact²: ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²
ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²
แผ่นกรองแบบจีบจะถูกทำความสะอาดด้วยลมแรงสูงและสามารถถอดเปลี่ยนได้จากด้านที่ทำความสะอาด ฝุ่นละเอียดจะไม่เข้าไปอุดตันตัวกรอง รักษาระดับการไหลเวียนของอากาศให้สูงตลอดเวลา สามารถดูดฝุ่นละเอียดประเภท A ได้มากกว่า 1,000 กก. โดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง
ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
  • เครื่องมือต่างๆ สามารถเก็บรักษาไว้ในที่เก็บบนตัวเครื่อง รวมถึงชิ้นส่วนขนาดเล็กและขวดขนาดเล็ก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 2 x 74
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 65
วัสดุของถังเก็บฝุ่น พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 2760
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 10
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 73
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 24.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 31.332
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 575 x 490 x 880

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 4 ม.
  • ประเภทของสายดูด: นำไฟฟ้า
  • มือจับโค้ง: นำไฟฟ้า
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ท่อระบาย (กันน้ำมัน)
  • แผ่นกรองจีบแบน: วัสดุเส้นใย เซลลูโลส
  • มือจับสำหรับเข็น

อุปกรณ์

  • ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
  • ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • การทำความสะอาดตัวกรอง: ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²
  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ระดับการป้องกัน: I
  • ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 65/2 Tact²

วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม