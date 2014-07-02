เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 65/2 Tact²
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Tact² ของคาร์เชอร์ได้รับความนิยมสูงสุด ต้องยอมรับในความคล่องตัวสูงและประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม โครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคง และคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Tact² มาพร้อมกับคุณสมบัติการป้องกันไฟฟ้าสถิตครบชุดเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ระบบสามารถจัดการกับฝุ่นอย่างละเอียดได้ปริมาณมากๆ
คาร์เชอร์ขอเสนอ เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Tact² เป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำประสิทธิภาพสูง รุ่นใหม่สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบ Tact ที่ได้รับความนิยมนี้ จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรองแบบอัตโนมัติ Tact² มีมอเตอร์สองชุดช่วยให้กำลังดูดสูงคงที่ และด้วยตัวกรองที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทำให้การเปลี่ยนตัวกรองกลายเป็นเรื่องที่แทบจะลืมไปได้เลย เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Tact² ของคาร์เชอร์ที่มาพร้อมกับระบบ Tact² ที่ไม่เพียงสามารถขจัดฝุ่นละเอียดปริมาณมากได้อย่างดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังสามารถจัดการกับฝุ่นผง เศษสิ่งสกปรก และน้ำได้อีกด้วย ออปชั่นที่หลากหลายส่งผลให้เครื่องดูดฝุ่นกลุ่มนี้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะหน้างานแบบไหน ที่ไหน เมื่อไร ก็ตามที่คุณต้องการแรงดูดกำลังสูงคงที่ ทั้งในไซต์งานก่อสร้าง ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือในอุตสาหกรรมทั่วไป
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนย้ายง่ายมือจับสำหรับเข็นแบบปรับระดับได้และล้อขนาดใหญ่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาดเช่น สามารถติดหัวฉีดทำความสะอาดพื้นเข้ากับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²แผ่นกรองแบบจีบจะถูกทำความสะอาดด้วยลมแรงสูงและสามารถถอดเปลี่ยนได้จากด้านที่ทำความสะอาด ฝุ่นละเอียดจะไม่เข้าไปอุดตันตัวกรอง รักษาระดับการไหลเวียนของอากาศให้สูงตลอดเวลา สามารถดูดฝุ่นละเอียดประเภท A ได้มากกว่า 1,000 กก. โดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง
ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
- เครื่องมือต่างๆ สามารถเก็บรักษาไว้ในที่เก็บบนตัวเครื่อง รวมถึงชิ้นส่วนขนาดเล็กและขวดขนาดเล็ก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|2 x 74
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|254 / 25.4
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|65
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|พลาสติก
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 2760
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|10
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|73
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|24.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|31.332
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|575 x 490 x 880
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 4 ม.
- ประเภทของสายดูด: นำไฟฟ้า
- มือจับโค้ง: นำไฟฟ้า
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ท่อระบาย (กันน้ำมัน)
- แผ่นกรองจีบแบน: วัสดุเส้นใย เซลลูโลส
- มือจับสำหรับเข็น
อุปกรณ์
- ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
- การทำความสะอาดตัวกรอง: ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ระดับการป้องกัน: I
- ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
วิดีโอ