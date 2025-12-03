เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Tact² Me

ระบบKärcherTact² ได้รับความนิยมในระดับผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมการผลิตที่มั่นคงและคุณสมบัติการออกแบบที่หลากหลาย NT 75/2 Tact² Me มาพร้อมกับแพ็คเกจป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ทั้งหมดเป็นมาตรฐาน ระบบจัดการกับฝุ่นละเอียดจำนวนมาก

KärcherนำเสนอTact² - เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งใหม่ล่าสุดในระดับมืออาชีพ ส่วนขยายของระบบแทคที่ได้รับความนิยมนี้ยังให้ผลผลิตสูงสุดเท่าที่เคยมีมาด้วยระบบตัวกรองอัตโนมัติที่สะอาด ด้วยมอเตอร์สองตัวTact²มีพลังดูดสูงอย่างต่อเนื่องและด้วยอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของตัวกรองคุณจึงแทบลืมไม่ได้ว่าต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง Kärcher NT เครื่องดูดฝุ่นที่มีTact²เป็นระบบที่สมบูรณ์ซึ่งไม่เพียง แต่ยอดเยี่ยมในการกำจัดฝุ่นจำนวนมาก แต่ยังสามารถจัดการกับสิ่งสกปรกเศษซากและน้ำ ตัวเลือกที่หลากหลายในช่วงสูญญากาศนี้หมายความว่าสามารถให้โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะใช้งานอะไรก็ตามและทุกที่ที่ต้องการพลังดูดสูงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในอาคารสถานที่ในภาคอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์หรือในอุตสาหกรรมทั่วไป

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Tact² Me: ขนย้ายง่าย
ขนย้ายง่าย
มือจับสำหรับเข็นแบบปรับระดับได้และล้อขนาดใหญ่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Tact² Me: ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาด
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาด
เช่น สามารถติดหัวฉีดทำความสะอาดพื้นเข้ากับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Tact² Me: ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²
ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²
แผ่นกรองแบบจีบจะถูกทำความสะอาดด้วยลมแรงสูงและสามารถถอดเปลี่ยนได้จากด้านที่ทำความสะอาด ฝุ่นละเอียดจะไม่เข้าไปอุดตันตัวกรอง รักษาระดับการไหลเวียนของอากาศให้สูงตลอดเวลา
ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
  • เครื่องมือต่างๆ สามารถเก็บรักษาไว้ในที่เก็บบนตัวเครื่อง รวมถึงชิ้นส่วนขนาดเล็กและขวดขนาดเล็ก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 2 x 74
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 75
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 2760
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 10
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 73
สี สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 27.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 35
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 630 x 545 x 920

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 4 ม.
  • ประเภทของสายดูด: นำไฟฟ้า
  • มือจับโค้ง: นำไฟฟ้า
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ท่อระบาย (กันน้ำมัน)
  • แผ่นกรองจีบแบน: วัสดุเส้นใย เซลลูโลส
  • มือจับสำหรับเข็น

อุปกรณ์

  • ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
  • ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • การทำความสะอาดตัวกรอง: ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²
  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ระดับการป้องกัน: I
  • ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Tact² Me
