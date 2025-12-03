เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/2 Tact² Me
ระบบKärcherTact² ได้รับความนิยมในระดับผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมการผลิตที่มั่นคงและคุณสมบัติการออกแบบที่หลากหลาย NT 75/2 Tact² Me มาพร้อมกับแพ็คเกจป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ทั้งหมดเป็นมาตรฐาน ระบบจัดการกับฝุ่นละเอียดจำนวนมาก
KärcherนำเสนอTact² - เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งใหม่ล่าสุดในระดับมืออาชีพ ส่วนขยายของระบบแทคที่ได้รับความนิยมนี้ยังให้ผลผลิตสูงสุดเท่าที่เคยมีมาด้วยระบบตัวกรองอัตโนมัติที่สะอาด ด้วยมอเตอร์สองตัวTact²มีพลังดูดสูงอย่างต่อเนื่องและด้วยอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของตัวกรองคุณจึงแทบลืมไม่ได้ว่าต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง Kärcher NT เครื่องดูดฝุ่นที่มีTact²เป็นระบบที่สมบูรณ์ซึ่งไม่เพียง แต่ยอดเยี่ยมในการกำจัดฝุ่นจำนวนมาก แต่ยังสามารถจัดการกับสิ่งสกปรกเศษซากและน้ำ ตัวเลือกที่หลากหลายในช่วงสูญญากาศนี้หมายความว่าสามารถให้โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะใช้งานอะไรก็ตามและทุกที่ที่ต้องการพลังดูดสูงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในอาคารสถานที่ในภาคอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์หรือในอุตสาหกรรมทั่วไป
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนย้ายง่ายมือจับสำหรับเข็นแบบปรับระดับได้และล้อขนาดใหญ่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาดเช่น สามารถติดหัวฉีดทำความสะอาดพื้นเข้ากับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²แผ่นกรองแบบจีบจะถูกทำความสะอาดด้วยลมแรงสูงและสามารถถอดเปลี่ยนได้จากด้านที่ทำความสะอาด ฝุ่นละเอียดจะไม่เข้าไปอุดตันตัวกรอง รักษาระดับการไหลเวียนของอากาศให้สูงตลอดเวลา
ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
- เครื่องมือต่างๆ สามารถเก็บรักษาไว้ในที่เก็บบนตัวเครื่อง รวมถึงชิ้นส่วนขนาดเล็กและขวดขนาดเล็ก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|2 x 74
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|254 / 25.4
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|75
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 2760
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|10
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|73
|สี
|สีเงิน
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|27.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|35
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|630 x 545 x 920
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 4 ม.
- ประเภทของสายดูด: นำไฟฟ้า
- มือจับโค้ง: นำไฟฟ้า
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ท่อระบาย (กันน้ำมัน)
- แผ่นกรองจีบแบน: วัสดุเส้นใย เซลลูโลส
- มือจับสำหรับเข็น
อุปกรณ์
- ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
- การทำความสะอาดตัวกรอง: ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ระดับการป้องกัน: I
- ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
