感謝其廣泛的效能範圍，凱馳 的酸性 PressurePro Active Cleaner RM 25 可用於高壓清洗機的多種應用，進行徹底清潔。 該清潔劑輕鬆去除水垢、鏽蝕、啤酒石、乳垢、油脂和蛋白質污漬。 因此，非常適用於食品工業中的罐體內部清潔、冷藏庫和冷藏室的深層清潔，以及衛生區域，如高速公路服務區、機場或火車站的游泳池或公共廁所。 強效的快速清潔表面活性劑、磷酸和鹽酸的組合，以及有效的防腐保護，可保護金屬，徹底且安全地清潔農業中的乳品室和擠奶廳。 此外， PressurePro Active Cleaner RM 25 可在非常少量的情況下使用，從而降低清潔的材料成本。