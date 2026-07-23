PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 20l
這款酸性高壓初級清潔劑專為衛生區域與食品工業設計，能有效去除瓷磚與容器上的鈣垢、水垢、油脂、蛋白質污漬、啤酒石與乳垢等頑固沉積物。
感謝其廣泛的效能範圍，凱馳 的酸性 PressurePro Active Cleaner RM 25 可用於高壓清洗機的多種應用，進行徹底清潔。 該清潔劑輕鬆去除水垢、鏽蝕、啤酒石、乳垢、油脂和蛋白質污漬。 因此，非常適用於食品工業中的罐體內部清潔、冷藏庫和冷藏室的深層清潔，以及衛生區域，如高速公路服務區、機場或火車站的游泳池或公共廁所。 強效的快速清潔表面活性劑、磷酸和鹽酸的組合，以及有效的防腐保護，可保護金屬，徹底且安全地清潔農業中的乳品室和擠奶廳。 此外， PressurePro Active Cleaner RM 25 可在非常少量的情況下使用，從而降低清潔的材料成本。
技術規格
技術規格
|包裝尺寸 (l)
|20
|包裝數量 (Piece(s))
|1
|重量(公斤) (kg)
|21.9
|重量(包裝後公斤) (kg)
|22.7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|260 x 230 x 430
產品
- 高效高壓清潔劑
- 去除頑固的水垢、鏽蝕、油脂、蛋白質、啤酒石和乳垢污漬
- 對材料溫和
- 在所有溫度範圍內都可以產生清潔作用
- 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
- 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
- 不含次氮基三乙酸
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據 EC 指令的警告和安全建議
- P310 立即呼叫解毒中心/医生/
兼容的設備
應用範圍
- 釀酒桶清潔
- 乳製品加工間
- 適用於衛生設施
- 食品桶槽