PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 20l

這款酸性高壓初級清潔劑專為衛生區域與食品工業設計，能有效去除瓷磚與容器上的鈣垢、水垢、油脂、蛋白質污漬、啤酒石與乳垢等頑固沉積物。

感謝其廣泛的效能範圍，凱馳 的酸性 PressurePro Active Cleaner RM 25 可用於高壓清洗機的多種應用，進行徹底清潔。 該清潔劑輕鬆去除水垢、鏽蝕、啤酒石、乳垢、油脂和蛋白質污漬。 因此，非常適用於食品工業中的罐體內部清潔、冷藏庫和冷藏室的深層清潔，以及衛生區域，如高速公路服務區、機場或火車站的游泳池或公共廁所。 強效的快速清潔表面活性劑、磷酸和鹽酸的組合，以及有效的防腐保護，可保護金屬，徹底且安全地清潔農業中的乳品室和擠奶廳。 此外， PressurePro Active Cleaner RM 25 可在非常少量的情況下使用，從而降低清潔的材料成本。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 20
包裝數量 (Piece(s)) 1
重量(公斤) (kg) 21.9
重量(包裝後公斤) (kg) 22.7
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 260 x 230 x 430
產品
  • 高效高壓清潔劑
  • 去除頑固的水垢、鏽蝕、油脂、蛋白質、啤酒石和乳垢污漬
  • 對材料溫和
  • 在所有溫度範圍內都可以產生清潔作用
  • 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
  • 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
  • 不含次氮基三乙酸
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 20l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 20l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 20l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 20l
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據 EC 指令的警告和安全建議
  • P310 立即呼叫解毒中心/医生/
應用範圍
  • 釀酒桶清潔
  • 乳製品加工間
  • 適用於衛生設施
  • 食品桶槽
配件
Created with AI (artificial intelligence)

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