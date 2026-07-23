RM 82N, 20l

由可再生原料製成的天然鹼性活性清潔劑。清潔效果極佳，適用於冷水和熱水高壓清洗機。

凱馳天然活性清潔劑 RM 82N 是一款多功能產品，可使用高壓清潔器去除油污、油脂和有機物。這款鹼性清潔劑是德國有機生產資源 FiBL 名單上的重要成分，其 99% 以上的成分為天然成分。配方中的界面活性劑來自麥麩、玉米和其他天然資源，並且完全可生物降解。無論是在（有機）農業、運輸業、食品業、建築工地或車間 —— 任何需要清潔機器、車輛、拖拉機、箱子、桶子、冷藏室、地板甚至防水布或傳送帶的地方，這款可持續的天然活性清潔劑都能以其最大的清潔能力完成任務。它不含矽酮、香料和染料，易於分離，並且對材料極其溫和 —— 得益於無腐蝕配方，即使是金屬和塗漆表面也是如此。此外， PressurePro 天然活性清潔劑鹼性 RM 82N 即使在低水溫下也能提供有效的清潔能力，也可與高達 90°C 的熱水高壓清洗機一起使用。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 20
包裝數量 (Piece(s)) 1
酸鹼值 11
重量(包裝後公斤) (kg) 22.4
產品
  • 高效高壓清潔劑
  • 溶解重油、油脂和蛋白質污漬
  • 在高達 90°C 的溫度下仍保持熱穩定性
  • 透過使用腐蝕抑制劑進行清潔，防止材料磨損
  • 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
  • 不含香料和染料
  • 無溶劑
  • 無磷
  • 無矽
  • 不含微塑料
  • 不含基因改造成分
  • 非危險品分類
RM 82N, 20l
RM 82N, 20l
RM 82N, 20l

影片

應用範圍
  • 運輸與主機
  • 汽車/引擎清洗
  • 零件清洗
  • 表面脫脂
  • 地板和表面清潔
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