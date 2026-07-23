凱馳天然活性清潔劑 RM 82N 是一款多功能產品，可使用高壓清潔器去除油污、油脂和有機物。這款鹼性清潔劑是德國有機生產資源 FiBL 名單上的重要成分，其 99% 以上的成分為天然成分。配方中的界面活性劑來自麥麩、玉米和其他天然資源，並且完全可生物降解。無論是在（有機）農業、運輸業、食品業、建築工地或車間 —— 任何需要清潔機器、車輛、拖拉機、箱子、桶子、冷藏室、地板甚至防水布或傳送帶的地方，這款可持續的天然活性清潔劑都能以其最大的清潔能力完成任務。它不含矽酮、香料和染料，易於分離，並且對材料極其溫和 —— 得益於無腐蝕配方，即使是金屬和塗漆表面也是如此。此外， PressurePro 天然活性清潔劑鹼性 RM 82N 即使在低水溫下也能提供有效的清潔能力，也可與高達 90°C 的熱水高壓清洗機一起使用。