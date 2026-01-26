Технические характеристики

Цвет Черный Вес (кг) 0,23 Вес (с упаковкой) (кг) 0,337 Размеры (Д×Ш×В) (мм) 452 x 104 x 42

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /

* Основан на 50% большей площади очистки, используя то же количество энергии и воды по сравнению с плоской насадкой