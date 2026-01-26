Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350
Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Оснащена ручкой для вертикальной очистки.
Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей с дополнительной ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. По сравнению с использованием простой струйной трубки процесс очистки происходит вдвое быстрее. Благодаря так называемому эффекту воздушной подушки приспособлением T-Racer легко маневрировать, не повреждая обрабатываемую поверхность. Возможна плавная регулировка давления для выбора оптимального значения в зависимости от очищаемой поверхности. T-Racer T 350 может быть использован со всеми минимойками Home & Garden классов K 2 - K 7.
Особенности и преимущества
Два вращающихся веерных сопла
- Идеально подходит для очистки больших поверхностей
Брызговик
- Очистка без брызг
Регулировка давления
- Регулировка давления в зависимости от задач очистки
- Очистка как чувствительных, так и нечувствительных покрытий (дерево, камень)
Рукоятка
- Удобная очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
- Скольжение по поверхности обеспечивает легкость очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,485
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,847
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|712 x 280 x 971
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Террасы
- Гаражные ворота
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
Принадлежности
Запчасти для Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.