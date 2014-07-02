Швабра PS 40

Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.

Мощная швабра PS 40 с тремя соплами высокого давления и стяжкой для сгона грязной воды многократно превосходит обычную швабру в производительности и эффективности уборки. Струи высокого давления быстро и тщательно очищают различные поверхности от стойких загрязнений. Применение швабры PS 40 рекомендуется для уборки в гаражах, на балконах и террасах, очистки фасадов, каменных стен, мощеных дорожек и въездов во дворы. Она прекрасно подходит также для очистки лестниц и краевых участков. Швабра совместима со всеми бытовыми аппаратами высокого давления классов K 2 – K 7.

Особенности и преимущества
Три встроенных сопла высокого давления
  • Легко удаляет стойкие загрязнения с разных типов поверхности
Встроенный резиновый скребок
  • Быстрое удаление остатков воды.
Компактность
  • Идеально подходит для очистки угловых и краевых участков без брызг
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Легко удаляет стойкие загрязнения с разных типов поверхности
Сочетание струи высокого давления и щеточной обработки
  • Более эффективная очистка по сравнению с обычной шваброй
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 1,018
Вес (с упаковкой) (кг) 1,197
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 744 x 303 x 759

Видео

Области применения
  • Лестницы
  • Террасы
  • Фасады
  • Гараж
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Балконы
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
