Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м

Садовый шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50 м. Шланг оснащен армирующей сеткой, устойчивой к высокому давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья.

Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® диаметром 1" и максимальной длиной 50 м прекрасно подходит для полива садовых участков любой площади. 3-слойный шланг армирован устойчивой к давлению тканью и безопасен для здоровья благодаря отсутствию фталатов (< 0,1 %), а также кадмия, бария и свинца. Наружный слой шланга обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и Уф-излучения, а светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга. Давление разрыва составляет 20 бар. Шланг обладает высокой термостойкостью (от 0 до +40 °C). Садовый шланг Kärcher отличается также высочайшей эластичностью, прочностью и устойчивостью к перегибам, благодаря чему гарантируются удобство в обращении и долгий срок службы.

Особенности и преимущества
3 слоя
  • Устойчив к перегибам
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
  • Очень надежный.
Без содержания кадмия, бария и свинца
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Очень долговечный.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
  • Очень надежный.
Пометрово (только в некоторых магазинах). В интернет-магазине продается только бухтой.
  • Шланг можно отрезать по индивидуальному заказу.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1″
Длина шланга (м) 50
Цвет Желтый
Вес (кг) 0,36
Вес (с упаковкой) (кг) 18
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 580 x 580 x 240
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
