IVC 60/30 Ap M Z22 là một máy hút bụi công nghiệp nhỏ gọn với quạt gió biên chống mài mòn, lý tưởng cho hoạt động liên tục và một giao diện cho tất cả các hệ thống điều khiển máy tiêu chuẩn. Máy hút bụi công nghiệp đáng tin cậy được thiết kế để sử dụng trong khu vực sản xuất và để làm sạch máy móc sản xuất tại khu vực ATEX 22. Máy cũng thích hợp cho những khu vực có lớp bụi M gây hại cho sức khỏe hoặc cho những khu vực có vệ sinh rất nghiêm ngặt quy định.