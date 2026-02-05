Máy hút bụi công nghiệp IVC 60/30 Ap M Z22

Máy hút bụi chân không công nghiệp nhỏ gọn với quạt gió biên chống mài mòn để sử dụng liên tục (ví dụ: trong sản xuất). Đối với máy hút bụi mịn trong dòng M, vùng ATEX 22 và các khu vực nhạy cảm với vệ sinh.

IVC 60/30 Ap M Z22 là một máy hút bụi công nghiệp nhỏ gọn với quạt gió biên chống mài mòn, lý tưởng cho hoạt động liên tục và một giao diện cho tất cả các hệ thống điều khiển máy tiêu chuẩn. Máy hút bụi công nghiệp đáng tin cậy được thiết kế để sử dụng trong khu vực sản xuất và để làm sạch máy móc sản xuất tại khu vực ATEX 22. Máy cũng thích hợp cho những khu vực có lớp bụi M gây hại cho sức khỏe hoặc cho những khu vực có vệ sinh rất nghiêm ngặt quy định.

Tính năng và ưu điểm
Quạt gió kênh phụ chống hao mòn
  • Quạt thổi biên cung cấp công suất hút cao với tuổi thọ rất dài ít nhất 20.000 giờ. Do đó, dòng máy này lý tưởng cho nhiều thay đổi hoạt động.
Thông số kỹ thuật

Số pha (Ph) 3
Điện áp (V) 400
Tần số (Hz) 50
Lưu lượng khí (l/s/m³/h) 53,3 / 192
Lực hút (mbar/kPa) 250 / 25
Dung tích thùng chứa (l) 60
Vật liệu thùng chứa Thép không gỉ
Công suất đầu vào định mức (kW) 3
Loại hút bụi Điện
Đường kính của kết nối DN 70
Đường kính của phụ kiện DN 40
Độ ồn (dB(A)) 77
Loại bụi lọc chính M
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 95
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 95,559
Kích thước (D x R x C) (mm) 970 x 690 x 1240

Thiết bị

  • Có bao gồm phụ kiện: không
