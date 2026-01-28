MÁY HÚT BỤI KHÔ & ƯỚT CÔNG SUẤT LỚN / GIẢI PHÁP VỆ SINH NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP
Từ máy di động đến hệ thống tách bụi hoặc hút bụi chìa khóa trao tay Trong ngành công nghiệp, bạn cần một hệ thống máy móc, phụ kiện và dịch vụ có thể dễ dàng tích hợp vào các quy trình của bạn và cung cấp giá trị gia tăng. Một hệ thống trong đó tất cả các sản phẩm được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu công nghiệp khắt khe. Chúng tôi cung cấp hệ thống tạo ra sự khác biệt. Hệ thống công nghiệp Kärcher.
Máy hút bụi công nghiệp cho chất lỏng/ mạt
Máy hút bụi công nghiệp mạnh mẽ của chúng tôi cũng có khả năng xử lý vĩnh viễn và đáng tin cậy một lượng lớn chất bôi trơn và chất làm mát mài mòn. Do đó, máy hút bụi công nghiệp của chúng tôi là sự lựa chọn hàng đầu của bạn để hút bụi dạng bọt và dạng nhũ tương, ví dụ: từ máy phay và các trung tâm gia công hiện đại.
Máy hút bụi công nghiệp cho chất rắn/ bụi
Khám phá danh mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi về máy hút bụi công nghiệp với kỹ thuật lọc đặc biệt để hút bụi và chất rắn mịn và thô. Những máy hút bụi công nghiệp này được trang bị kỹ thuật lọc chất lượng cao đối với các chất độc hại và có tuổi thọ sử dụng lâu dài đặc biệt nhờ làm sạch bộ lọc.
Máy hút bụi công nghiệp Ex
Với máy hút bụi công nghiệp chống cháy nổ được chứng nhận của chúng tôi cho ATEX Zone 22 với cấp độ bụi M và H, bạn luôn có giải pháp tối ưu để hút bụi nổ.