Máy hút bụi công nghiệp cho chất lỏng/ mạt
Máy hút bụi công nghiệp cho số lượng lớn chất mài mòn và chất bôi trơn Máy hút bụi có thể hoạt động liên tục vài giờ hàng ngày hoặc hoạt động liên tục 24/7 là cần thiết trong ngành công nghiệp. Phổ của các chất dao động từ số lượng nhỏ đến rất lớn của hạt mài mòn và các hạt thô tới môi trường thải ra chất lỏng như dầu, nhũ tương làm mát và nước.
Máy hút bụi công nghiệp cho chất lỏng/ mạtmạnh mẽ của chúng tôi có khả năng xử lý vĩnh viễn và đáng tin cậy một lượng lớn chất bôi trơn và chất làm mát mài mòn. Do đó, máy hút bụi công nghiệp của chúng tôi là sự lựa chọn hàng đầu của bạn để hút bụi dạng bọt và dạng nhũ tương, ví dụ: từ máy phay và các trung tâm gia công hiện đại.