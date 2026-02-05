Máy hút bụi công nghiệp cho chất lỏng/ mạt

Máy hút bụi công nghiệp cho số lượng lớn chất mài mòn và chất bôi trơn Máy hút bụi có thể hoạt động liên tục vài giờ hàng ngày hoặc hoạt động liên tục 24/7 là cần thiết trong ngành công nghiệp. Phổ của các chất dao động từ số lượng nhỏ đến rất lớn của hạt mài mòn và các hạt thô tới môi trường thải ra chất lỏng như dầu, nhũ tương làm mát và nước.