Máy hút bụi công nghiệp cho chất rắn/ bụi

Máy hút bụi với công nghệ bộ lọc đặc biệt Các chất và môi trường đa dạng phải được hút chân không đối với các ngành công nghiệp khác nhau. Môi trường thải, bụi độc hại, bùn mịn và thô, cát, hóa chất phun xịt, tất cả các loại sợi, tàn dư thực phẩm, các chất hữu cơ, các vật liệu từ rất nhẹ đến rất nặng đều đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật lọc được sử dụng. Trong hệ thống công nghiệp Kärcher của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy bộ lọc tối ưu cho mọi tác vụ, bất kể đó là hàng ngày theo khoảng thời gian hay hoạt động liên tục 24/7.